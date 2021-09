Endlich erwachsen: Mehr als 1600 Mädchen und Jungen haben in den vergangenen Wochen Jugendweihe oder Konfirmation in der Region Rostock gefeiert. Wir haben die Veranstaltungen mit Fotografen begleitet. Hier gibt es weitere Bilder – unter anderem aus dem Rostocker Hotel Sonne und der Kirche in Bentwisch.