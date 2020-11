„Jugger“ in Rostock: Moderner Gladiatorenkampf mit Spaßfaktor

Rostock

Es ist eine bunt gemischte Truppe, die sich auf dem Sportplatz am Waldessaum eingefunden hat und in großer Geste mit Schildern und Stäben hantiert. Einige Spaziergänger bleiben neugierig stehen. „Die Gladiatoren? Die sind dahinten“, weist uns ein junger Mann den Weg. Diese Reaktion kennt Jan Heide bereits. „ Jugger ist ein Randsport, der erst mal ein bisschen komisch aussieht“, sagt der 30-Jährige und lacht.

„Es wirkt so, als würden hier Leute gegeneinander kämpfen. Dabei ist es ein Geschicklichkeitssport, der viel mit Übersicht und Fairness zu tun hat.“ Auch ungläubige Kommentare wie: „Ihr kämpft mit Schaumstoffstäbchen?“ hat er schon gehört. „Aber jeder, der es ausprobiert hat, hatte bis jetzt Riesenspaß“, hat Heide erlebt. Der 30-Jährige muss es wissen, seit drei Jahren trainiert er die Rostocker „Likedeeler“, die wir vor dem zweiten Corona-Lockdown im Oktober besucht haben.

Mischung aus Rugby und Gladiatorenkampf

Gekämpft wird zwar – aber Seite an Seite: In zwei Teams aus jeweils fünf Spielern und bis zu drei Auswechselspielern stehen Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer gemeinsam auf dem 40 x 20 Meter großen Feld. „Körperliche Verfassung und Kraft sind zweitrangig – in erster Linie geht es um den Zusammenhalt im Team“, erklärt Heide. Und das, obwohl dem Sport, der eher wie eine Mischung aus Rugby und Gladiatorenkampf anmutet, auf den ersten Blick etwas Archaisches anhaftet.

Das könnte daran liegen, dass er seinen Ursprung in der düsteren Endzeitdystopie „Die Jugger – Kampf der Besten“ hat. Regisseur David Webb Peoples erfand das Spiel eigens für die Handlung des Films, in dem umherziehende Mannschaften zur Belustigung der Wohlhabenden um ihren kargen Lebensunterhalt kämpfen. Doch während in dem 80er-Jahre Streifen Knochenbrüche und Platzwunden die Regel sind, ist das reale Spiel eher ungefährlich, versichert mir Heide.

Kampf mit Q-Tips, Stäben und Ketten

„Der erste Eindruck täuscht enorm“, sagt er. „Wenn man einmal gegeneinander gepompft hat, merkt man, dass die Waffen weich sind und sich niemand verletzt, selbst wenn man voll was auf die Nase bekommt“, sagt er. Ich hoffe, dass er recht hat. Pompfen heißen übrigens die ulkigen gepolsterten Sportgeräte, mit denen beim Jugger spielerisch gegeneinander gekämpft wird. Zur Ausstattung gehören sogenannte Q-Tips, die aussehen, wie überdimensionale Wattestäbchen, Stäbe, Lang- und Kurzpompfen – Letztere erinnern eher an Keulen aus der Steinzeit – Schild und Kette.

Sie wollen „ Jugger“ auch einmal ausprobieren? Dann können Sie hierjugger.rostock@gmail.com melden

Ihr ungewöhnliches Sportgerät hat die Mannschaft übrigens in liebevoller Kleinarbeit aus Poolnudeln, Schläuchen, Bällen, Klebeband und Schaumstoff angefertigt. Auch die Trikots haben die „Likedeeler“ selbst entworfen. „Und zwar mit den echten Rostocker Farben – Rost und Ocker“, sagt Heide und lacht.

OZ-Reporterin testet es aus

Dann ist es soweit: Ich stehe am Spielfeldrand und komme mir ein bisschen nerdig vor. Heide hat mich als Läufer eingeteilt. Die Regeln sind schnell erklärt: In der Mitte liegt ein Spielball, der sogenannte Jugg, der so oft wie möglich im gegnerischen Tor – dem sogenannten Mal – platziert werden muss, um einen Punkt für das eigene Team zu holen.

In beiden Teams gibt es nur einen Läufer, der dazu berechtigt ist. Zum Pech für mein Team bin ich einer davon. Der Rest der Mannschaft versucht mit den Pompfen, die Gegner für einige Strafsekunden außer Gefecht zu setzen. Zum Glück ist der Jugg in diesem Fall kein Hundeschädel, wie im Film, sondern eine längliche Schaumstoffpille, die ich mir nun greifen soll.

„Ganz andere Mentalität als beim Fußball“

Auf ein Zeichen rennen alle los. Ich bin viel zu weit vorn, werde direkt von einer Pompfe berührt und sinke zu Boden, während der gegnerische Läufer den Jugg in unser Mal steckt. Blöd gelaufen – nicht das Spiel, sondern ich. Beim zweiten Mal warte ich, bis meine Mannschaft Ketten- und Pompfen schwingend den Weg freiräumt und die meisten Gegner ausgeschaltet auf dem Boden sitzen. Leider schaffe ich es wieder nicht, und der gegnerische Läufer kommt mir zuvor.

Tja, wie sagte Heide, bei dem Spiel sind Geschwindigkeit und Geschicklichkeit gefragt, gehört wohl beides nicht zu meinen Stärken. Bis zum Sieg einer Mannschaft – in der Regel wird in drei Gewinnsätzen mit jeweils fünf Punkten zwischen 30 und 45 Minuten gespielt – halte ich konditionell gar nicht durch und bin froh, als ich zum Spielfeldrand zurückkehren kann. Aber ich muss zugeben, es hat mir Spaß gemacht. Es ist ein gutes Workout und die Leute sind total offen und nett.

„Als ich angefangen habe, hat mich die Art von Leuten fasziniert, die den Sport betreiben“, sagt auch Leo Evans. „Es ist eine ganz andere Mentalität, als beim Fußball. Hier steht der gegenseitige Respekt im Vordergrund.“ Wer schon mal bei einem Hansa-Spiel war, weiß, was er meint. Der 29-Jährige, der aus Berlin stammt, war es auch, der die Jugger-Gruppe in Rostock ins Leben gerufen hat. Evans ist Jugger-Fan seit er 17 ist. Mit 21 kam er zum Studieren nach Rostock und suchte übers Schwarze Brett der Uni nach weiteren Interessierten. „Jan war der Erste, der sich gemeldet hat“, erinnert sich Evans.

Mehr als 100 Jugger-Mannschaften in Deutschland

Gemeinsam mit Freunden von der Uni habe man einige Jahre im Park gespielt, erinnert sich Heide. Nach und nach seien mehr Leute dazugekommen. Vor drei Jahren wandten sich Heide und Evans an den Breitensportverein Hochschulsportgemeinschaft (HSG) Uni Rostock, der sie beim Aufbau einer Gruppe unterstützte, die heute rund 16 Spieler zählt. Seit zwei Jahren gibt es auch eine Kindermannschaft mit zwölf Kids. Seine Technik hat Heide sich selbst angeeignet. „Viel ist Learning by Doing“, sagt der 30-Jährige.

Mehr als 100 Jugger-Mannschaften gibt es inzwischen in Deutschland. Obwohl einmal jährlich die Deutsche Jugger-Meisterschaft ausgetragen wird, sei der Sport immer noch ein Nischenprodukt. Gern würde Heide weitere Menschen dafür begeistern. „Neue Mitspieler sind bei uns immer willkommen“, sagt er. Und das nicht nur aus Rostock: Silvio Schulz reist zum Training sogar eigens aus Laage an: „Als ich den Sport das erste Mal gesehen habe, sah er einfach nur verrückt aus“ erinnert sich der 18-Jährige. „Ich wollte unbedingt mitmachen und bin bis heute dabei geblieben.“

Von Stefanie Büssing