Rostock

„Ich kann es noch gar nicht richtig glauben.“ So ganz hat Julia Holz (35) es noch nicht realisiert: Nach mehr als 15 Jahren auf Mallorca lebt sie nun wieder in ihrer Heimat. In einem kleinen Dorf bei Rostock hat sie ein Einfamilienhaus gemietet. Ein Heim, in dem sie zusammen mit ihrem Verlobten Iwan van Buul (46) und der gemeinsamen Tochter Dahlia (6) glücklich sein wollte.

Im Mai hatte ihr der gebürtige Holländer einen Heiratsantrag gemacht. Doch statt geplanter Traumhochzeit und idyllischen Familienlebens zu dritt gibt’s die Trennung, Julia Holz ist wieder Single. „Wir haben uns nicht gestritten, aber Iwan fühlt sich einfach nicht wohl in Rostock und geht wahrscheinlich zurück nach Mallorca.“

Ein Foto aus glücklichen Zeiten: Julia Holz und ihr Verlobter Iwan. Nun hat sich das Paar getrennt. Quelle: www.instagram.com/mrs.julezz

Eine bittere Nachricht, denn es ging gerade aufwärts für die TV-Auswanderin, die mit der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ bekannt wurde und auf Instagram als Mrs. Julezz mehr als 530 000 Follower an ihrem Leben teilhaben lässt. In guten wie in schlechten Zeiten: Monatelang kämpfte die 35-Jährige gegen einen Tumor am Gebärmutterhals, ist seit Kurzem krebsfrei. Ihr neues Leben will sie in der alten Heimat – in Rostock – beginnen. Die OZ hat sie zu Hause besucht und exklusive Einblicke bekommen.

Julia Holz aka Mrs. Julezz packt aus über …

… ihre Pläne

„Anfang März 2022 bringe ich meinen ersten Song raus. Den hab’ ich einen Tag vor meiner Chemo eingesungen“, erzählt Julia Holz aufgeregt. Die Single – ein Pop-Schlager – hat eine Freundin für sie geschrieben, die schon länger im Musikzirkus mitmischt: Annemarie Eilfeld, bekannt aus der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Vor dem Debüt als Sängerin steht eine Reise an. „Im Januar geht’s nach Mexiko. Ich wurde eingeladen und zieh’ ich mit anderen Influencern in ein Haus. Wir machen Fotos, connecten uns. Mehr weiß ich noch nicht, aber ich freu’ mich drauf.“

Auszeit in Warnemünde: Annemarie Eilfeld und Julia Holz genießen einen Tag am Meer. Quelle: instagram/annemarie_eilfeld

Auch als Geschäftsfrau will sie durchstarten: Gerade erst hat sie mit Karls Erlebnishof „Mrs. Julezz“-Boxen auf den Markt gebracht mit Erdbeer-Seife, Marmelade und Glitzer-Baisers. „Wir haben weitere Boxen in Planung.“ Demnächst steigt sie auch selbst in den Einzelhandel ein. „Ich will in Rostock nächstes Jahr einen Pop-up-Store eröffnen mit meinen eigenen Produkten.“ Welche das sein werden, ist noch geheim.

… ihr Gefühlsleben nach der Trennung

„Iwan ist Holländer und ich hab’ ihn einfach in den tiefsten Norden Deutschlands mitgeschleppt.“ Es sei schnell klar geworden, dass er sich hier nicht wohlfühle. Nun also das Liebes-Aus. „Mir geht es so lala. Ich muss das erst verarbeiten.“ Weihnachten wollen sie aber trotzdem als Familie verbringen. Womöglich steht dann ein Wiedersehen an: Julia Holz überlegt, einen Feiertag bei ihrer Oma zu verbringen, die in Warnemünde lebt. Dort sei auch ihre Mutter eingeladen. „Zu ihr hab’ ich schon länger keinen Kontakt mehr. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit für eine Versöhnung gekommen.“

… Heimatgefühle und Fernweh

Auf Mallorca habe sie es nicht mehr ausgehalten. „Ich kann die Insel nicht betreten. Alles dort erinnert mich an den Krebs. Mallorca – nie wieder.“ Nochmal auswandern kann sich Julia Holz hingegen gut vorstellen. „Ich bin ein Sonnenmensch, irgendwann werde ich Rostock den Rücken kehren und wieder in den Süden gehen. Aber das hat Zeit, jetzt tut Rostock mir richtig gut.“ Sie genieße es, ihrer sechsjährigen Tochter jene Plätze in der Hansestadt zu zeigen, an denen sie selbst aufgewachsen ist. Noch fremdle Daliah mit Rostock. „Sie ist sehr temperamentvoll“ und müsse sich an die norddeutsche Art gewöhnen. „Sie vermisst Mallorca, hat aber schon neue Freunde gefunden.“ Julia Holz lebt sich langsam ein. Wenn ihr die Oma Senfei oder „Tote Oma“ kocht, sie deutsches Fernsehen gucken kann oder in Warnemünde spazieren gehe, „hab’ ich das Gefühl von Heimat“.

Kerzen auf dem Esstisch, Weihnachtsbaum vor dem Wohnzimmerfenster und gut 15 Deko-Weihnachtsmänner im ganzen Haus: Julia Holz hat ihr neues Heim festlich geschmückt – mit viel Glitzer, natürlich. Quelle: Ove Arscholl

… Mutter-Tochter-Zeit und Social-Media-Pausen

Zwei, drei Stunden am Tag lässt Julia Holz das Smartphone links liegen. „Dann ist Dahlia-Zeit.“ Außerdem genieße sie es, Zeit mit ihrer besten Freundin zu verbringen – ohne dass eine TV-Kamera mitläuft oder sie Bilder auf Instagram postet. „Dann kann ich mal ganz ich sein. Das tut mir gut.“ Ihre Privatsphäre will sie schützen, deshalb bleibt ihr Wohnort geheim. Warum teilt sie ihr Leben überhaupt via Instagram? „Es ist wie eine Therapie für mich. Ich kann mir Dinge von der Seele reden. Außerdem möchte ich den Leuten gute Laune bringen.“ Jeder Like motiviere sie. „Es ist ein schönes Gefühl, dass anderen gefällt, was ich mache. Außerdem verdiene ich damit ja auch Geld.“

Julia Holz’ Lieblingsplatz: Im Schwingsessel macht es sich die Rostockerin gern gemütlich. Immer dabei: ihr Smartphone, um ihre Follower auf dem Laufenden zu halten. Quelle: Ove Arscholl

… ihre Einstellung zum Leben

„Ich versuche, alles positiv zu sehen. Ich bin schon immer eine Frohnatur.“ Nach der Krebsdiagnose sei sie depressiv gewesen. „Aber jetzt bin ich dankbar, dass ich leben darf.“ Alle zwei Monate müsse sie zum CT in die Charité nach Berlin. „Ich bin jedes Mal aufgeregt. Kann ja sein, dass ich einen Rückfall hab’.“ Von solchen Sorgen will sich Julia Holz aber nicht runterziehen lassen: „Man muss das Leben genießen.“

Erst Auswanderin, dann Social-Media-Promi Julia Holz ist gebürtige Rostockerin und vor rund 15 Jahren nach Mallorca ausgewandert und wurde bald Protagonisten in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“. Auf der Mittelmeerinsel arbeitete sie in einer Cocktailbar, dann managte sie das Café einer anderen TV-Auswanderin: Daniela Katzenberger. Später machte sich Julia Holz mit ihrem damaligen Lebensgefährten selbständig – mit Restaurants, Eiscafés und einer Diskothek. Nebenbei baute sich Julia Holz eine Karriere als Influencerin auf. Ihr Profil bei Instagram Mrs.Julezz hat fast 540 000 Follower. Im August 2017 wird sie zum Bild Girl gewählt und im Januar 2018 dann sogar für den Playboy fotografiert. Schlagzeilen machte sie zuletzt durch ihre Krebserkrankung: Anfang 2021 wurde bei ihr ein Gebärmutterhals-Tumor diagnostiziert. Seither appelliert sie regelmäßig an ihre Fans, zur Vorsorge zu gehen. Für ihre eigene Behandlung, an der sie die Öffentlichkeit via Instagram teilhaben ließ, kehrte sie von Mallorca nach Deutschland zurück, ist inzwischen krebsfrei. Seit September 2021 wohnt die 35-Jährige mit ihrer Tochter Dahlia (6) in einem Dorf nahe Rostock.

Von Antje Bernstein