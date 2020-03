Junge Forscher: Schüler aus ganz MV kommen beim Physiktag zusammen

Rostock

Sie sind jung, wissbegierig und interessieren sich für Naturwissenschaften – 300 Schüler aus ganz MV besuchten den Physiktag der Universität Rostock. Dort hörten sie in den Hörsälen des Südstadt-Campus Vorträge, schauten sich Experimente an und stellten ihr Wissen beim Leuchtturmwettbewerb auf die Probe.

Ziel der Veranstaltung: „Junge Menschen für die Physik begeistern und auch zukünftige Studenten anwerben“, sagt Organisatorin Wiebke Loseries. Das diesjährige Motto lautete „Die Vermessung der Welt“.

Vorträge und Laborbesichtigungen

Den Auftakt des jährlichen Events bildete eine Vortragsreihe von Physik-Professoren. Darunter „Wie niedlich genau ist Schrödingers Katze?“ von Boris Hage, der erklärte, dass Messgrößen in der Quantenphysik nicht von vornherein festgelegt sein müssen. Auch dabei: Ronald Redmer, der über die Vermessung des Universums sprach.

Schüler, die nicht im Hörsaal saßen, besichtigten die Labore und Werkstätten des Instituts oder schauten sich eine Experimentausstellung an. Bei Letzterer präsentierten 14 Arbeitsgruppen Phänomene aus verschiedenen Forschungsbereichen. Mitarbeiter des Instituts führten durch die Gebäude in der Albert-Einstein-Straße.

Die Doktoranden Klara Raspe und Bennett Krebs veranschaulichten Messmethoden aus der Spektroskopie. Das hohe Interesse der Schüler freute die Physiker. „Es ist wirklich super, wenn viele interessierte Schüler hier sind“, sagte Krebs. Raspe ergänzte: „Wir freuen uns auch, wenn wir Leuten zeigen können, was wir hier so erforschen.“

Viel Physik begeisterte Schüler

Das Interesse sei vor allem hoch, weil im Gegensatz zu früheren Jahren keine ganzen Schulklassen mehr anreisen, sondern eher die physikaffinen Schüler, erklärt Wiebke Loseries.

Jonas Eckhardt ist so ein Schüler. Er kommt vom Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg und nahm mit einem Kugelroboter bereits an Wettbewerben von Jugend forscht teil. Technologie und Physik interessieren ihn besonders. „Das Interesse geht schon da los, wo man sich als Kind fragt, warum ein Wassertropfen an einer Regenrinne hängt und nicht nach unten fällt“, sagte der 16-Jährige.

Die Veranstaltung gefiel ihm vor allem, weil er einen Einblick in die vielen Aspekte der Physik bekam: „Allein ein Fachbereich ist schon so groß, dass er für eine Person in einem Leben gar nicht richtig fassbar ist“, zeigte er sich fasziniert. Außerdem schaffe die Veranstaltung „Ausblicke, was für die Zukunft so machbar ist“, so Eckhardt.

Auch seine Schulkameradin Luna Berszinski begeistert sich für Physik. „Schon seit der sechsten Klasse, als wir das Schulfach bekommen haben“, sagt die 15-Jährige. Vor allem Astrophysik beeindruckt sie. „Das Universum ist so unendlich groß und so ein Mysterium und das interessiert mich.“ Ein Physikstudium und die Arbeit als Physiklehrerin kann sie sich für die Zukunft vorstellen.

Wetteifern beim Leuchtturmwettbewerb

Das Highlight der Veranstaltung war ein Physik-Turnier, bei dem Schülerinnen und Schüler der Oberstufe um den „Rostocker Leuchtturm“ antraten. In den Vorrunden am Vormittag beantworteten die Teilnehmer Fragen zum Tagesthema „Vermessung der Welt“.

Ins Finale schafften es Schüler aus folgenden Schulen: Gymnasium Reutershagen, Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Greifswald und Fridericianum Schwerin.

Die Physikdozenten Josef Tiggesbäumker und Boris Hage moderierten den Wettbewerb. Unter anderem mussten die Schüler physikalische Phänomene, wie die Schwingung eines Pendels, erklären. Auch praktische Aufgaben waren dabei. So mussten die Finalisten diverse Gegenstände, wie eine Stimmgabel oder eine Kerze, nutzen, um die Zeit eines Herzschlags zu messen. Sieger wurden die Schüler des Reutershagener Gymnasiums.

Von Anh Tran