Junge Union im Landkreis Rostock hat neue Vorsitzende

Die Junge Union im Landkreis Rostock hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Jurastudentin Viktoria-Luise Bunzendahl löst den bisherigen Vorsitzenden Hannes Dettmann ab. Dieser stand neun Jahre lang an der Spitze des Kreisverbandes. Für sein Engagement wählten die jungen Christdemokraten ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Der Vorsitzenden stehen Kai Potthoff und Ruben Möbius als Stellvertreter zur Seite. Vervollständigt wird der Vorstand durch die Beisitzer Alexander Stiewe, Henning Burmeister und den Schatzmeister Gunnar Meiselbach.

Der Junge Union (JU) Landesvorsitzenden Georg Günther (v.l.), JU Landkreis Rostock Vorsitzende Viktoria Luise Bunzendahl, JU Landkreis Rostock Ehrenvorsitzender Hannes Dettmann, und JU Hansestadt Rostock Vorsitzender Karl Raeuber. Quelle: JU Landkreis Rostock

„Ich bedanke mich für das ausgesprochene Vertrauen und freue mich auf die Aufgabe, die Junge Union im Landkreis Rostock für die nächsten Jahre zu führen. Mein Ziel ist es als politische Jugendorganisation flächendeckend im Landkreis wahrnehmbar zu sein. In der Regiopolregion Rostock müssen die Interessen von jungen Menschen noch besser transportiert werden“, teilt Bunzendahl mit.

Herausforderung: Dimension der Entfernungen

Für Hannes Dettmann war es in seiner Amtszeit nach seinen Aussagen besonders interessant, die Junge Union der Altkreise Bad Doberan und Güstrow zusammenzuführen.

„Eine enorme Herausforderung der vergangenen Jahre war die Dimension der Entfernungen im neuen Großkreis, hier mussten wir viel Erfahrung sammeln. Ich denke aber, wir werden durch die positive Entwicklung der gesamten Region Rostock wieder mehr junge Menschen in der Region halten können und so eine neue Dynamik in allen politischen Jugendorganisationen erleben.“

