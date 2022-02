Rostock

Nach Top-Einschaltquoten im TV und auf der Streaming-Plattform RTL+ kann sich Dominique Devenport Hoffnungen auf einen weiteren Erfolg machen: Die Rostockerin ist für den Jupiter-Award 2022 nominiert. Dieser gilt als Deutschlands größter Publikumspreis.

Als Sisi in der gleichnamigen RTL-Eventserie hat Dominique Devenport ein Millionenpublikum begeistert. An der Seite von Franz, Jannik Schümann, ist der 26-jährigen Schauspielerin, die bislang eher kleinere Rollen und am Theater spielte, der Durchbruch gelungen. Während Fans den Start der zweiten Staffel herbeisehnen – sie wird wahrscheinlich Weihnachten 2022 gesendet –, kann Dominique Devenport den Erfolg der vergangenen Monate mit dem Jupiter-Award krönen. Für ihre Rolle als Sisi ist sie in der Kategorie „Beste Darstellerin national“ im Rennen.

Bisherige Preisträger Nora Tschirner, Jodie Foster und George Clooney

Die Konkurrenz ist stark: Schauspielerinnen wie Nora Tschirner, Christiane Paul oder Sonja Gebhardt sind in derselben Kategorie nominiert. Mit Luise Heyer hat zudem eine weitere Schauspielerin mit Rostocker Vergangenheit Chancen auf den Preis – für die weibliche Hauptrolle in dem Film „Generation Beziehungsunfähig“. Heyer hat an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) in Rostock studiert und sorgte unter anderem mit ihrem Auftritt im Rostocker Polizeiruf 110 „Sabine“ für Aufsehen.

Zu den bisherigen Preisträgern zählten bereits Hollywood-Stars wie Jodie Foster und George Clooney sowie viele bekannte deutsche Schauspielgrößen wie Jannis Niewöhner und Emilia Schüle. Darüber, wer 2022 den Preis abräumt, können Fans bis zum 28. Februar im Online-Voting auf www.jupiter-award.de abstimmen.

Apropos Stimme: Selbige trainiert Dominique Devenport gerade. Sie zählt zur Besetzung von „Frivole Lieder. Ein musikalischer Rausch“. Das Stück soll am 4. März (20 Uhr) im Volkstheater Rostock Premiere feiern. Die Ankündigung klingt vielversprechend: Es sei ein ungewöhnlicher Liederabend, bei dem sich elektronische Beats und klassisches Klavier vermischen, sich Popsongs in vielstimmige Klänge und rauchige Duette verwandeln.

Von Antje Bernstein