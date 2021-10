Rostock

Es waren die größten Momente Rostocker Fußball-Geschichte: Vor 30 Jahren traf Hansa im Europapokal der Landesmeister auf den großen FC Barcelona. Gegen das spanische Weltklasse-Team schied der letzte DDR-Meister trotz eines 1:0-Erfolgs im Rückspiel (2.10.) aus, das Hinspiel (18.9.) ging 0:3 verloren. Hansas Rekordspieler Juri Schlünz erinnert im OZ-Interview an eine abenteuerliche Auswärtsreise und an einen Sieg für die Ewigkeit.

Hansas wohl erfolgreichste Zeit liegt 30 Jahre zurück. Wie präsent sind bei Ihnen die Ereignisse von 1991?

Mir wurde erst Anfang des Jahres bewusst, dass 2021 so viele Jubiläen anstehen. Es gab einige Anfragen von Journalisten und Buchautoren. Da bin mal ein, zwei Tage in meine Gedächtnisabteilung eingetaucht und habe ein paar Sachen recherchiert und aufgeschrieben. Wir wurden 1991 Oberliga-Meister und gewannen den FDGB-Pokal. In unserer ersten Bundesliga-Saison bezwangen wir zum Auftakt Dortmund, die Bayern und Mönchengladbach. Es war eine unvergessliche Zeit, die nicht wiederkommt.

Hansa Rostocks Stefan Persigehl (Mitte) bedrängt von Barcelonas Richardo Serna (r.) und Ronald Koeman Quelle: Rainer Schulz/imago

Hansa war als letzter DDR-Meister für den Europapokal der Landesmeister qualifiziert. Wann erfuhren Sie von dem Glückslos FC Barcelona?

Wir bereiteten uns im Trainingslager in Niedersachsen auf die nächste Saison vor. Beim Mittagessen kam Trainer Uwe Reinders rein und sagte, dass wir gegen Barcelona spielen werden. Erst dachten wir, er macht einen Scherz. Ich hätte mich auch über einen Gegner aus Belgien oder Österreich gefreut. Aber Barcelona war das absolute Traumlos.

Wie haben Sie Ihre erste Reise nach Spanien erlebt?

Wir flogen Mitte September runter. Ich erinnere mich noch, dass es für die Jahreszeit extrem heiß war. Klar hatten wir früher mal in Dänemark, Schweden oder in Tschechien gespielt. Aber Spanien war für uns Ossis ein echtes Abenteuer. Unsere Fans reisten mehr als 24 Stunden lang mit dem Bus hinterher. Viele von ihnen badeten zum ersten Mal im Mittelmeer. Später erzählten mir einige, dass es die schönste Reise ihres Lebens war.

Die Liberos nach dem Spiel in Rostock im Gespräch: Ronald Koeman (li.) und Frantisek Straka (re.) Quelle: Rainer Schulz/imago

Hansa trat im Hinspiel im legendären „Camp Nou“ an. Welche Eindrücke hatten Sie vom Stadion in Barcelona?

Eine unglaublich große Schüssel, die mit 65 000 frenetischen Anhängern gefüllt war. Da ging es drei, vier Etagen steil hoch. Ich konnte unsere Fans, die ganz oben saßen, zwar hören, aber niemanden sehen. Auf dem Weg von den Kabinen auf den Platz gingen wir eine Treppe runter. Auf der Seite der Gastgeber war eine kleine Kapelle eingebaut. Da gingen die Barca-Spieler nacheinander rein und bekreuzigten sich. Wir schauten ungläubig durch einen Maschendrahtzaun zu. So was wäre heutzutage undenkbar. (lacht)

Olaf Bodden (r., Hansa Rostock) im Duell mit Albert Ferrer (Barcelona) Quelle: Rainer Schulz/imago

Mit Anpfiff lief Hansa hinterher und geriet früh in Rückstand. War der Respekt vor den Stars wie Koeman, Laudrup und Stoichkov zu groß?

Klar fehlte uns die Coolness. Barca war schon damals eine der besten Mannschaften der Welt, international erfahrener und individuell stärker besetzt. Wir gaben uns Mühe, aber immer, wenn wir den Ball hatten, war er schnell wieder weg. Nach dem 0:2 und 0:3 wurden die Beine immer schwerer. Ich war in meiner Laufbahn in der 80. Minute noch nie so K.o. Hätte der Fußballgott gesagt, du hast einen Wunsch frei, hätte ich gesagt, ich will nach Hause auf meine Couch.

Barcelona-Trainer Johan Cruyff nachdenklich beim Rückspiel in Rostock Quelle: Oliver Behrendt/imago

Das Rückspiel zwei Wochen später in Rostock stand unter keinem guten Stern. Da die Vereinsführung die Kartenpreise für das Top-Spiel unverhältnismäßig erhöhte, verloren sich nur 8500 Zuschauer ins Ostseestadion. Ärgerten Sie sich über die Minuskulisse?

Aus Sicht unserer Fans war das verständlich. 100 D-Mark waren damals viel Geld. Viele Menschen hatten in der Zeit andere Sorgen, waren arbeitslos und ohne Perspektive. Da war so ein Fußballspiel zweitrangig. Klar hätte ich gegen Barcelona gern vor 30 000 Fans gespielt. Stattdessen fühlte es sich an, als würden wir gegen Stahl Riesa auflaufen. Das hat uns ein bisschen die Laune verdorben.

Umso überraschender war, dass Hansa die Gäste in Schach hielt und das Starensemble um Trainer Johan Cruyff durch einen Treffer von Michael Spies sogar mit 1:0 bezwang.

Nach dem 0:3 im Hinspiel standen unsere Chancen aufs Weiterkommen schlecht. Als wir in der zweiten Halbzeit in Führung gingen, war ich schon ausgewechselt. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber nicht mehr an eine Sensation geglaubt.

Hansa-Spieler Michael Spies köpft zum 1:0-Siegtreffer im Spiel gegen den FC Barcelona. Gegenspieler Ricardo Serna kann nichts mehr ausrichten. Quelle: Rainer Schulz/imago

Auch nicht, als Hansa nach einem Foul an Stefan Persigehl ein Elfmeter verwehrt wurde?

Wäre das Stadion ausverkauft gewesen, hätte der Schiri vielleicht Strafstoß gepfiffen. Ich denke aber nicht, dass es für Barcelona noch mal eng geworden wäre. Dafür besaß das Team zu viel Qualität.

Sind Sie dennoch stolz, den späteren Europapokalsieger bezwungen zu haben?

Natürlich, diesen Sieg kann uns keiner nehmen, der steht in den Geschichtsbüchern. Ich wollte im Sport immer meine Spuren hinterlassen. Das haben wir geschafft. Ich würde aber nicht von einem Jahrhundertspiel sprechen. Frühere Hansa-Generationen, die zum Beispiel 1969 Inter Mailand im Messe-Cup 2:1 besiegten, haben ebenso Großes geleistet. Die wenigen Duelle in internationalen Wettbewerben waren für Hansa etwas Besonderes. Es macht mich stolz, bei einigen dieser Spiele dabei gewesen zu sein.

Von Oliver Kramer