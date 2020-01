Seit Monaten rührt sich nichts auf der Baustelle an der Ecke Am Vögenteich/August-Bebel-Straße in Rostock, während auf der anderen Straßenseite schon die ersten Mieter in die neuen Gebäude gezogen sind. Doch nach einem Jahr Stillstand sollen die Arbeiten auf der Baustelle nun wieder aufgenommen werden.