Rathaus will Beleuchtung dimmen - Keine Sterne über Rostock: So will die Hansestadt das Licht dimmen

Der Nachthimmel über der Hansestadt Rostock ist verschmutzt – mit Licht. Das wird zunehmend zum Problem für Tiere – und für Astronomen. Die Verwaltung arbeitet nun an Ideen gegen die Lichtverschmutzung, will Lampen dimmen und das Rathaus im Dunkeln stehen lassen.