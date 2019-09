KTV-Dinner in Rostock: Kochend die Nachbarn kennenlernen

Rostock

Gemeinsam kochen, viel essen, in andere Wohnungen schauen und dabei die Nachbarschaft kennenlernen: Zum elften Mal lädt der KTV-Verein am 5. Oktober zum KTV-Dinner. „Das große Ziel sind 51 Teams, mehr als 100 Teilnehmer“, sagt Niklas Witt, einer der fünf Organisatoren der Veranstaltung, die mittlerweile zweimal jährlich stattfindet. „Im vergangenen Jahr waren es 33 Teams.“

Bei dem KTV-Dinner handelt es sich um ein „Running Dinner“, ein Essen mit Ortswechsel, bei dem ein Drei-Gänge-Menü zubereitet wird. Jedes Team, bestehend aus zwei Personen, bekommt einen Gang zugewiesen und empfängt an dem Tag zwei andere Duos zum Essen. Bei den anderen Gängen ist das Team bei anderen Gastgebern eingeladen.

Mindestens zwölf neue Kontakte

Bereiten gemeinsam das Essen vor: Lisa Hantsch (hinten) und Kristina Rasch. Quelle: Katharina Ahlers

So isst jeder Teilnehmer mit sechs anderen Teams zusammen. „Ich bereite am Liebsten die Vorspeise zu“, sagt Witt. „Dann hat man es ,hinter sich’ und muss danach nicht mehr in die eigene Wohnung, um noch was vorzubereiten.“ Aber auch die anderen Gänge hätten Vorteile. „Beim Hauptgang kann man so richtig ausrasten am Herd und viel ausprobieren“, sagt Lisa Hantsch.

Die 29-Jährige kennt das Konzept aus Greifswald und hat es 2013 dem KTV-Verein vorgestellt. „Ich fand es interessant, Leute so zu verteilen, dass sie sich während des Abends nicht zweimal zum Essen treffen“, erklärt die Mathelehrerin.

Auch Rostocker, die nicht direkt in der KTV, sondern in angrenzenden Straßen leben, dürfen mitkochen – schließlich kann der Weg zur Dethardingstraße im Hansaviertel kürzer sein als beispielsweise zur Headgestraße. Wer weiter weg wohnt, mietet sich teilweise extra für einen Tag in eine KTV-Wohnung ein.

Jede Altersgruppe, Vegetarier und Allergiker willkommen

Das Dinner ist generationsübergreifend. Zwischen 15 und 70 Jahre alt waren die bisherigen Köche. „Einmal hatte unsere älteste Teilnehmerin keinen Kochpartner und hat von uns dann einen 20-Jährigen zugeteilt bekommen. Das hat super funktioniert“, sagt Hantsch.

Jeder kann bei der Anmeldung auf Einschränkungen und besondere Essgewohnheiten hinweisen. Die Gastgeber erhalten Infos zu ihren Gästen und können daraufhin passende Rezepte suchen. „Einmal hatte jemand so viele Allergien, dass der Platz in unserem Formular gar nicht reichte“, sagt Hantsch. Witt lacht. „Ein anderer hatte eine Säugetierfleisch-Allergie. Das war schon kurios. Aber so hat man direkt ein Gesprächsthema“, ergänzt der 32-Jährige. „Außerdem sind viele Vegetarier dabei.“

Von Ketchup bis Stickstoff

Ausgefallene Gerichte und umfangreiche Menüs gab es bei den bisher zehn Veranstaltungen viele. „Einige fahren an dem Tag so groß auf, dass man aufpassen muss, nicht schon nach der Vorspeise satt zu sein“, sagt Witt.

Alle Speisen können beim KTV-Dinner auf der Karte stehen. Warum dann nicht auch ein Burger? Quelle: Katharina Ahlers

Die kurioseste Mahlzeit gab es für den Rostocker aber zur Nachspeise. „Ich war bei einer Lebensmittelchemikerin, die etwas mit Eis und gefrorenen Früchten serviert hat – und dabei mit Stickstoff experimentiert hat.“ Andy Szabó nennt ein weiteres Beispiel: „Bei anderen wiederum gab es Nudeln mit Ketchup. Ich glaube, denen war die Pizza im Ofen angebrannt“, sagt der Gastronom.

Die Organisatoren betonen, dass es nicht nur ums Essen geht. „Mir gefällt es, neue Leute kennenzulernen, mal zu sehen, wie andere Menschen leben und in fremde Wohnungen reinzuschauen“, sagt Kristina Rasch, die oft als Teilnehmerin dabei war und dieses Mal erstmals zum Organisationsteam gehört.

Reserveteams für den Notfall

Trotz guter Vorbereitung kann es zu Schwierigkeiten kommen, die aber – auch aufgrund der Spontanität der Stadtteilbewohner – schnell gelöst werden. „Es ist schon vorgekommen, dass Teilnehmer bei Leuten klingelten, die sich überhaupt nicht angemeldet hatten“, sagt Szabó. „Die haben dann einfach schnell trotzdem etwas gekocht.“ Zur Not gebe es aber immer Reserveteams.

Manchmal würden einige auch vergessen, bei der Anmeldung auf Einschränkungen hinzuweisen und dann etwas serviert bekommen, was sie eigentlich nicht mögen. „Man lernt, über den Tellerrand zu gucken“, sagt Hantsch. „Wenn man die Gastgeber sympathisch findet, dann probiert man denen zuliebe auch mal was anderes.“

Der Zeitplan Das 11. KTV-Dinnerfindet am Sonnabend, dem 5. Oktober, statt. Los geht es um 17.30 Uhr mit der Vorspeise, der Hauptgang steht um 19 Uhr auf dem Tisch, um 21 Uhr gibt es den Nachtisch. Im Anschlussgibt es eine Abschlussparty im Café Käthe im Barnstorfer Weg 10. Dort können sich alle Gäste wiedersehen. Die Anmeldungist bis zum 30. September möglich und erst nach Zahlung der Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Euro wirksam. Angaben zu Allergien, Einschränkungen und Wünsche können bei der Registrierung angegeben werden. Wer keinen Kochpartner hat, kann sich trotzdem anmelden und wird mit einer weiteren Einzelperson ein Team bilden. Mehr Informationen und Anmeldeformularunter www.ktv-dinner.de und www.ktv-verein.de

Von Katharina Ahlers