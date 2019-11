KTV-Wichteln: Rostocker beschenken sich gegenseitig

Rostock

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt laufen die Vorbereitungen für die Vorweihnachtszeit. Der Verein des Rostocker Szeneviertels lädt am 7. Dezember in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum KTV-Wichteln auf dem Margaretenplatz ein. „Wir haben die Veranstaltung ins Leben gerufen, weil uns aufgefallen ist, dass es im Winter nichts gibt für den Stadtteil“, sagt Andy Szabó vom KTV-Verein. „Im Sommer haben wir das KTV-Fest, im Frühjahr und Herbst die KTV-Dinner. Und da die Vorweihnachtszeit ohnehin so familiär und heimelig ist, haben wir im vergangenen Jahr dann das erste Mal zu diesem Familienfest geladen.“

Ein Weihnachtsmann wird an diesem Nachmittag den Kindern Geschichten erzählen und Geschenke verteilen, es werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, außerdem gibt es unter anderem Glühwein, Plätzchen und Crêpes. Zum Auftakt im Vorjahr war der Margaretenplatz voll – Szabó schätzt allein die Anzahl der Kinder auf 80 oder 90. „Die Atmosphäre und die Stimmung waren wunderschön“, sagt der Organisator.

Baum schmückt Margaretenplatz

Aktuell werden noch die letzten Genehmigungen eingeholt und auf den Zuwendungsbescheid für die Förderung einer sogenannten Bodenhülse gewartet. „Diese wurde uns genehmigt und ermöglicht uns, einen Weihnachtsbaum aufzustellen und sicher befestigen zu können“, sagt Szabó. Etwa vier Meter groß soll die Tanne sein und die gesamte Vorweihnachtszeit lang den Platz schmücken.

Wichteln: Etwas, das man gern verschenkt

Am 7. Dezember steht dann auch das Schmücken des Baumes an. Kinder, Kindergärten und Horte werden daher gebeten, im Vorfeld Weihnachtsschmuck zu basteln. Jeder, der beim Weihnachtsmann ein Geschenk abgibt, erhält im Austausch eins zurück. „Das ist die Idee des Wichtelns“, sagt Szabó. „Für diejenigen, die kein Geschenk dabeihaben, haben wir einen Grundstock an Geschenken organisiert.“ Gespendet wurden diese Sachen von einem Spielzeugladen in der Doberaner Straße. Für die Geschenke gibt es keine großen Vorgaben. Jedoch betont Szabó, dass es sich nicht um ein Schrottwichteln handelt. „Es muss nicht zwingend etwas gekauft werden, aber es sollte etwas sein, das man gern verschenkt“, sagt der Inhaber des Café Käthe.

Geschenke kennzeichnen

Wichtig sei auch die Kennzeichnung des Geschenkes mit Angaben zur idealen Altersgruppe des Empfängers. „Im vergangenen Jahr hatten wir ein Massagebuch dabei, das nicht sonderlich kindgerecht war und eher zum Schrottwichteln einer Firmenfeier gepasst hätte“, nennt er ein Beispiel.

Das Ziel des Wichtelns seien zwar Kinder, jedoch wird keine Altersspanne festgelegt. „Jeder ist ja heutzutage für sich irgendwie Kind“, sagt Szabó. „Jeder, der mitmachen möchte, darf mitmachen.“

Von Katharina Ahlers