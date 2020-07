KTV in Rostock: Was Künstler aus dem "Schreibeck" im Barnstorfer Weg gemacht haben

Rostock

Ein leerer Laden, fünf Künstler voll Kreativität: Die Corona-Krise bringt die Gegensätze zusammen und beschert der KTV damit einen besonderen Blickfang. Wo sich Barnstorfer Weg und Otto-Straße treffen, ist eine Galerie entstanden, wie es sie in Rostock kein zweites Mal gibt: der Aktionsraum „Besser als nichts“.

Der Name ist Programm – im doppelten Sinne: Als sich Stefanie Rübensaal und Jule Borths mit Christoph Knitter, Christoph Chciuk und Robert Jung vom „Atelier Studio 36“ zu einem Künstlerkollektiv zusammenschließen und das ehemalige „ Schreibeck“ in den Aktionsraum „Besser als nichts“ verwandeln, lösen sie damit gleich zwei Probleme. Sie beleben seit Jahren leer stehende Räume. Zugleich schaffen die fünf einen Raum, in dem Kunstfans auch in Pandemiezeiten Malereien, Grafiken, Installationen und Performances erleben können.

Präsent in realen und virtuellen Welten

„Die Pandemie hat uns den nötigen Push gegeben“, erzählt Stefanie Rübensaal. „Wir Künstler wollten weiterhin sichtbar bleiben und aus der Corona-Isolation heraus Einblicke in unser Schaffen geben.“ Als das gesellschaftliche Leben im Lockdown vollständig brachliegt, bietet Stefanie Rübensaal Rostocks Kulturschaffende eine digitale Bildfläche: Sie gründet den Instagram-Kanal @local.artists.hro – eine Onlinegalerie, in der Künstler ihre aktuellen Werke präsentieren.

Die kunterbunte Sammlung erregt Aufsehen, ist den Künstlern aber nicht genug. Sie wollen aus der virtuellen Welt zurück mitten ins Leben. Im Herzen der Hansestadt bietet sich im März die Gelegenheit: Wo einst Schreibwaren verkauft wurden, findet das Kollektiv reichlich Gestaltungsfläche. Problem: Zu diesem Zeitpunkt sind klassische Ausstellungsbesuche coronabedingt verboten.

Christoph Chciuk, Robert Jung, Stefanie Rübensaal und Jule Borths haben sich zum Künstlerkollektiv zusammengeschlossen. Der Fünfte im Bunde steckt als Bild in Jungs Brusttasche: Christoph Knitter Quelle: Ove Arscholl

Die Künstler finden eine kreative Lösung. Sie hängen die Schaufenster mit Grafiken ab. Dazwischen klaffen Gucklöcher mit Aussicht auf Videoinstallationen und Performance. Das Konzept kommt an. Viele Passanten riskieren einen Blick. „Dann haben wir uns immer weiter vorgearbeitet“, erzählt Stefanie Rübensaal. Das Kollektiv streicht die Wände im Laden. Kurz darauf hängen Kunstwerke daran.

Abwechslung ist Programm

Mit den Lockdown-Lockerungen kommen die erste Gäste. Und die bekommen in der Galerie die Vielfalt der Rostocker Kunstszene zu sehen: Annähernd im Zweiwochenrhythmus bespielen Kreative die Ladenfläche. Gut 15 Ausstellungen und Aktionen gab es bereits. „Bei uns gibt es immer wieder Neues zu erleben“, sagt Robert Jung. „Die Abwechslung kommt an. Es kommen immer viele Leute“, freut sich Jule Borth. Aktueller Hingucker: Bis zum 19. Juli zeigt Christoph Knitter Zeichnungen und Druckgrafiken, die verschiedene Stilrichtungen kombinieren.

Bis Ende August will der Aktionsraum „Besser als nichts“ für Aufsehen sorgen. Danach ist erst einmal Schluss. „Wir wussten von Anfang an, dass wir den Laden nur temporär nutzen können.“ Dort, wo jetzt Kunst Räume füllt, wird wahrscheinlich bald ein Café eröffnen.

Kunst zum Anklicken und Durchblättern

Für das Künstlerkollektiv kein Beinbruch, sie suchen einfach neue Flächen, die sie bespielen können. „Wir hoffen, andere leer stehende Läden für ähnliche Projekte zu finden“, sagt Stefanie Rübensaal. Zwei neue Hingucker kann sie Kunstliebhabern und Kunstschaffenden schon bieten: das Onlinemagazin „Konterfei eins“ und die gleichnamige Printversion. Letzteres ist gerade in einer Auflage von 500 Exemplaren erscheinen und im Aktionsraum „Besser als nichts“ zu haben.

In der Galerie vorbeizuschauen lohnt sich ohnehin: Weil der Vermieter die Räume kostenlos zur Verfügung stellt, ist der Eintritt frei. Spenden sind willkommen. Was Besucher für einen Obolus zu sehen bekommen, ist unbezahlbar: der Beweis, dass Rostocks Künstler auch aus der größten Krise kreative Wege finden.

Aktionen im „Besser als nichts“ bis 19. Juli: „Deep und deftig“, Christoph Knitter; Projektzeit 21. Juli bis 1. August: „Davor – Dahinter“, Jacqueline Duhr, Steffen Dürre, Stefanie Rübensaal und Ida Wallmann; inszenierte Fotografie, Fotomontage und Installation 3. bis 12. August: „Phönix“, Uwe Voss und seine Leute (im Rahmen der Kreativwerkstätten der GGP vom Waldemarhof); Malerei 14. bis 30. August: „we present: local.artists.hro“, ausgehend von der Instagram-Plattform @local.artists.hro und dem Onlinemagazin Konterfei #01 wird die Bandbreite der Teilnehmenden gezeigt. Aktionsraum „Besser als nichts“, Barnstorfer Weg 33; Öffnungszeiten richten sich nach dem jeweiligen Aussteller und werden auf Instagram sowie auf www.besseralsnichts.art regelmäßig aktualisiert.

Von Antje Bernstein