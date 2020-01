Kabarett „Rohrstock“ feiert 50-jähriges Bestehen

Rostock

50 Jahre Schauspiel, Musik und ganz viel politische Parodie – das Rostocker Kabarett „ Rohrstock“ begeht am 10. Januar großes Jubiläum und ist damit das älteste Studentenkabarett Deutschlands. Das halbe Jahrhundert wird am 11. Januar im Ursprung und am 2. Mai im Volkstheater gefeiert.

„Wir haben früh gemerkt, dass es im Studentenkabarett wichtig ist, dass es immer eine Konstante gibt. Der Gründer Wolfgang Dalk hat gesehen, dass sich Studentenkabaretts gründeten und nach Studienabschluss wieder auflösten. Dalk ist geblieben, künstlerischer Leiter geworden und hat die ständigen Wechsel mitgemacht“, erklärt Darsteller Michael Ruschke, der seit 1989 die künstlerische Leitung hat, den Erfolg. „Das Schöne ist, dass immer wieder neue Leute mit neuen Ideen hinzukamen. Dadurch sind die Programme immer anders und immer frisch geblieben.“

130 Programme

130 Programme sind im Laufe der 50 Jahre entwickelt worden. „Beim ersten Treffen schreibt jeder auf, welche Themen ihn gerade in der Gesellschaft, im Alltag und in der Politik stören. Das sortieren wir, legen Schwerpunkte fest“, erklärt der Leiter. „Dann schreibe ich die Texte. Zwischen dem ersten Treffen und der Premiere liegen maximal zwölf Wochen.“ Das schönste Programm sei immer das aktuellste. „Wenn Gruppen mehrere Jahre zusammenspielen, steigt das Niveau und Programme entwickeln sich immer weiter“, sagt der 55-Jährige, der sich gerne an das Programm „Wo es brennt, ist ein Student“ erinnert. Die Show aus dem Jahr 1982 war die erste, an der Ruschke mitgewirkt hat.

Zufällig zum Kabarett

Der damalige Geschichtsstudent ist zufällig Mitglied von „ Rohrstock“ geworden. „Damals musste jeder, der aufhörte, einen Nachfolger vorschlagen. Ich habe beim Abi-Ball was aufgeführt und wurde dann angesprochen und zum Casting geschickt“, erinnert er sich. „Ich wusste überhaupt nicht, was Kabarett ist. Das war vielleicht auch ganz gut. Ich bin lockerer an die Sache herangegangen als die anderen.“ Der Andrang damals sei groß gewesen – zu Stoßzeiten seien 80 Studenten zu den Castings gekommen. Das Kabarett sei der ganze Stolz von Uni und FDJ gewesen, tourte durch die gesamte DDR und hatte bis zu 130 Auftritte im Jahr. „Wir wurden wie Leistungssportler behandelt und hatten Sonderstudienpläne“, sagt der gebürtige Boizenburger ( Elbe).

Seine Kollegin Sandra Werner, die seit 1993 dabei ist, nickt. „Wer im Kabarett war, hatte eine Sonderrolle. Als ich damals angefangen habe, hat das keinen interessiert.“ Auch die 46-Jährige kam eher zufällig zum Kabarett. Alleine ging sie damals zum Casting, bei dem eigentlich männliche Darsteller gesucht wurden. „Aber ich durfte trotzdem vorspielen und bin geblieben.“ Die Lehrerin sieht viele Vorteile in der Bühnenarbeit. Auftritte schulten für das Reden vor Publikum und stärkten das Selbstbewusstsein. „Alle Lehramtsstudenten, die beim Rohrstock sind, sind gute Lehrer. Die hatten nie Probleme, vor einer Klasse zu stehen.“

Große Wende mit der Wende

Mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung standen die Kabarettisten vor großen Herausforderungen. „Wir sind in der DDR umhergefahren von einem FDJ-Studentenclub zum anderen. Wir hatten unsere festen Beziehungen nach Leipzig, Dresden, Halle und Stralsund. Diese Clubs gab es nicht mehr. Da ist viel weggebrochen“, sagt Ruschke. „Dadurch hatten wir weniger Auftritte. Das mussten wir erst alles wieder entwickeln.“

Auch inhaltlich gab es Änderungen. Plötzlich durfte man Kritik offen äußern und alles sagen. „Das Interessante für den Texter war, dass man zwischen den Zeilen mit dem Publikum arbeiten konnte. Damals reichten einige richtungsweisende Gags und alle lachten“, sagt der künstlerische Leiter.

Nachwuchssorgen im Kabarett

Das Kabarett besteht eigentlich aus den Oldies, dem Sommerprogramm-Ensemble und der Studentengruppe. Doch gerade Letztere bereitet den Verantwortlichen große Sorgen. „Ich glaube, das Genre ‚Politisches Kabarett‘ ist bei der jungen Generation nicht mehr so beliebt. Man schaut sich lieber Clips bei Youtube an und wenn man selbst aktiv werden will, versucht man sich eher im Poetry Slam“, meint Ruschke. „Wir erleben einen großen Umbruch. Wir haben seit einem Jahr keine Studentengruppe. Ein bis zwei Kandidaten spielen im Sommerprogramm mit, wo sie sich ein bisschen reinfinden in das Genre. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder starten können mit Studenten.“

Auch der Zeitaufwand sei, so Ruschke, ein Grund für den Nachwuchsmangel. „Man kommt in eine Gruppe, bekommt einen Text, den man lernen muss, muss zu den Proben kommen und hat Auftritte“, sagt er. „In den Sommerferien fahren wir eine Woche zur Probenzeit nach Dänemark.“

Auftritte im Ursprung und in der Bühne 602

Sandra Werner beobachtet diesen Wandel bereits seit dem Jahr 2000. „Früher hatten wir den Zwischenbau als feste Spielstätte gemietet, jeden Dienstag und Donnerstag gab es einen Auftritt. Das war fast wie ein Studentenclub mit studentischen Preisen. Das Kabarett war bekannt“, sagt Werner. „Wenn etwas regelmäßig stattfindet, kommen die Studenten auch.“ Jetzt proben und treten die Kabarettisten als Gäste im Ursprung und in der Bühne 602 auf.

Auszug aus 50 Jahren Kabarett Am 10. Januar 1970 gründeten Rostocker Lehrer-Studenten das Kabarett „K-70“. Am 15. Juni 1970 hatte das erste Programm „Da sind wir ... endlich!“ Premiere. 1971 benannte Kabarett-Gründer Wolfgang Dalk „K-70“ in „ ROhrSTOCK“ um. Die Mitglieder des Studentenkabaretts kamen zunächst aus pädagogischen Fachrichtungen, später gesellten sich unter anderem auch Studenten der Medizin, der Schiffstechnik und der Betriebswirtschaft dazu. 1972 gibt es erstmals Tickets für die Auftritte. Da diese aufgrund der hohen Nachfrage schwer zu bekommen sind, werden sie sogar auf dem Schwarzmarkt angeboten. 1973 tritt das Kabarett erfolgreich bei den Weltfestspielen in Berlin auf. Das Programm wird in die Festivalplanung aufgenommen und tritt als FDJ-Kulturgruppe der Studenten die ersten Auslandsreisen nach Leningrad, Riga und Jurmala an. Bei den Weltfestspielen tritt das Kabarett ohne Frontmann Jürgen Harms auf, der sich in den Westen abgesetzt hat. Von dort an wird das Kabarett von der Staatssicherheit beobachtet. Mit den Programmen „Demokratie fetzt“ (1990) und einer DDR-Abschiedsreprise (1990) setzten sich die Kabarettisten mit der Wende auseinander, der Marktwirtschaft und dem Ankommen in einem neuen Land. Alte Kontakte, Spielstätten und Partner waren nicht mehr vorhanden. Von der Gewerkschaft GEW wurde das Kabarett 1990 nach Sylt eingeladen. Die in der Mehrzahl aus den Altbundesländern stammenden Gewerkschafter hatte Interesse an Szenen zu Problemen aus der DDR-Zeit. Quelle: Chroniken des Kabaretts Rohrstock

Große Jubiläumsfeiern

Im Ursprung findet am Sonnabend auch die große Feier statt. „In der ersten Programmhälfte treten das Kabarett KaHROtte und das preisgekrönte Rostocker Kabarett-Duo Dietrich und Raab auf“, so Ruschke. „Nach der Pause bringen die Oldies einen Querschnitt aus den letzten Jahren mit dem Schwerpunkt Musik.“ Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Auch für die große Gala am 2. Mai im Großen Saal des Volkstheaters gebe es nur noch wenige Restkarten. Dort erwartet die Zuschauer ein Mix aus alten und neuen Beiträgen von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern.

