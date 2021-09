Rostock

Eine Woche lang haben fünf Gastronomen aus Rostock, Warnemünde und Ribnitz-Damgarten in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ um die Trophäe „Goldener Teller“ und 3000 Euro Preisgeld gekämpft. Nun steht der Gewinner des Wettstreits fest.

Das Restaurant „Stromgold“ holt sich den Wochensieg. Den zweiten Platz teilen sich die Gaststätte Stralsunder und das Restaurant Käthe (beide in Rostock) und der Asia Palast in Warnemünde. Platz drei geht an den Weinfuzzi in Ribnitz-Damgarten. Die Kandidaten haben sich gegenseitig besucht, geprüft und bewertet. Auch „Mein Lokal, Dein Lokal“-Profi Mike Süsser kam zum Essen und hat Speisekarte, Service und Ambiente in den Restaurants benotet.

Kleine Kostprobe: So urteilt Kochprofi Mike Süsser über ...

… das Restaurant Stromgold: „Coole Type, richtig guter Gastgebertag, aber einen Trüffel-Abzug.“ Er vergibt 8 von 10 Punkten – macht insgesamt 43 Punkte.

… die Gaststätte Stralsunder: „Bei dem Rippenbraten, Bauchfleisch hab ich feuchte Augen bekommen und mich an meine Oma erinnern müssen.“ Macht 9 von 10 Punkten (gesamt 41).

… den Weinfuzzi: „Du bist auf dem richtigen Weg, aber da ist Luft nach oben.“ 7 Punkte (gesamt 37)

… den Asia Palast: „So ist es, wenn die vietnamesische, die asiatische Küche in die Neuzeit geholt werden.“ 9 Punkte (gesamt 41)

… das Restaurant Käthe: „Ihr habt mich überrascht. Mein Essen war toll.“ 9 Punkte (gesamt 41)

Mein Lokal, Dein Lokal: "Stromgold" Startschuss zur Rostock-Woche im StromGold Am Strom. Restaurantleiter Philip geht selbstbewusst an den Start und will mit europäischer Küche und einer Top-Lage am Hafen den Goldenen Teller an Land ziehen. Aber kann der Wochenerste punkten? 🧐 #MeinLokalDeinLokal #Clip Posted by Mein Lokal, Dein Lokal on Sunday, September 12, 2021

Von Antje Bernstein