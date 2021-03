Käfer-Alarm in Warnemünde: Droht dem Küstenwald die Kettensäge?

Warnemünde

Er ist nur knapp drei Zentimeter groß und dennoch birgt er eine große Gefahr für unsere Wälder: Der Asiatische Laubholzbockkäfer. In der letzten Woche wurden bei Baumpflegearbeiten verdächtige Löcher in einer Birke auf dem Parkplatz des Best Western Hanse Hotels bemerkt. Experten hätten das Gesehene anschließend dem Werk des asiatischen Käfers zugeordnet. Erste Untersuchungen verhärten den Verdacht, sodass nun über 100 Bäumen in der Umgebung die Fällung droht.

Es war ein eigenartiges Bild, welches sich Klaus Köhler (Name v. Redaktion geändert), Haustechniker beim Seminar Center, am Freitag auf dem Parkplatz zwischen dem Warnemünder World Trade Center und dem ehemaligen Best Western Hanse Hotel geboten hat: „Der Baum wurde scheibchenweise von oben nach unten zurückgeschnitten und abtransportiert“, sagt Köhler.

Auf der Spur des Käfers

Und auch am Montag herrschte wieder Aufregung um das Gelände – demnach seien Vertreter vom Rostocker Grünamt, vom Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF) und auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen vor Ort gewesen – „samt mehrerer Spürhunde“, verrät Köhler.

Denn die speziell ausgebildeten Tiere können die Fährte des Asiatischen Laubholzbockkäfers aufnehmen und weitere befallene Bäume erkennen. „Vor Ort haben die Tiere an mehreren Stellen undeutlich Fundstellen angezeigt. So werden in den nächsten Tagen einige weitere Laubbäume gefällt werden müssen“, sagt Antje Krüger, Pressesprecherin im Lallf.

Eine isolierte Birke?

Die bereits gefällte Birke hat sich direkt in der Einfahrt des Parkplatzes, zwischen dem leer stehenden Best Western Hanse Hotel und dem World Trade Center Komplex, befunden. Rundherum stehen nur vereinzelte Bäume. Das Gelände ist nach Norden U-förmig von dem Gebäudekomplex eingeschlossen. Im Süden befindet sich die Parkstraße. Östlich liegt der Küstenwald, für den die Etablierung des Insekts verheerende Folgen haben könnte.

Von der Birke, in der der Asiatische Laubholzbockkäfer gewütet haben soll, ist nur noch der Stumpf übrig. Quelle: OVE ARSCHOLL

Konsequenzen für den Küstenwald?

Denn wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) bereits im Vorhinein betonte, müssten in einem Umkreis von 100 Metern um die Fundstelle alle Laubbäume gefällt werden. „Das könnte Glück im Unglück bedeuten“, sagt Dr. Rüdiger Gebhardt vom Schaderregerüberwachungsdienst des LALLF. Denn der Küstenwald beginnt in exakt 100 Meter Entfernung vom Fundort. Darüber hinaus seien sowohl die Straße, der große Häuserkomplex und die wenigen Bäume rund um die Fundstelle Hindernisse, die den Käfer in seiner Ausbreitung behindern könnten.

Dennoch droht nun, nachdem die Spürhunde angeschlagen haben, mindestens 100 Bäumen in der Umgebung die Kettensäge. Denn alleine rechts neben dem Best Western Hanse Hotel befinden sich knapp 80 Bäume, die in dem besagten Umkreis liegen. Am Mittwoch kommt ein Experte des Julius-Kühn-Instituts, dem nationalen Referenzlabor, an das LALLF. Dieser soll per Genalalyse den Käfer zweifelsfrei identifizieren.

Die Bäume rechts neben dem Best Western Hanse Hotel liegen in der 100-Meter-Zone, in der den Bäumen die Fällung droht. Quelle: OVE ARSCHOLL

Mehrjähriges Monitoring

Und selbst, wenn diese Bäume dem Käfer keine Angriffsfläche mehr bieten, gibt es noch keine Gewissheit. In einer Zwei-Kilometer-Zone werde bei abschließendem Befund ein mehrjähriges Monitoring durchgeführt, um ein Ausbreiten der Population auch langfristig auszuschließen. „Denn wir wissen leider ja auch nicht, wo er hergekommen ist“, sagt Gebhardt.

In der Regel gelangt solch ein Tier aus Asien über Transportboxen und Paletten, etwa für den Neubau von Häusern, nach Deutschland, ergänzt die Pressesprecherin des LALLF. Und in der besagten Gegend seien eben solche Neubauten in den vergangenen Jahren umgesetzt worden.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer Der Asiatische Laubholzbockkäfer kommt aus dem ostasiatischen Raum. Sein Körper ist ohne Fühler 2,5 bis vier Zentimeter lang. Das Tier hat sich über Verpackungsholz von Asien nach Nordamerika und Europa ausgebreitet. In den USA wurde der Käfer erstmalig 1992 entdeckt, wo er heute etwa 35 Prozent des urbanen Baumbestandes bedroht. Befallene Bäume werden hier gefällt, gehäckselt und verbrannt. Gefährdete Bäume werden über mehrere Jahre mit Insektiziden behandelt. In der „Global Invasive Species Database“ wird der Käfer zu den hundert schädlichsten Arten, die sich über den Menschen auf der Welt verbreiten können, gezählt.

Stadt und Bürger kündigen Maßnahmen an

Bausenator Matthäus kündigt an, dass man eine Sondereinsatzgruppe gründen werde. „Dort werden wir eine Strategie entwickeln, wie man die Larven möglichst ohne großen Nachteil für die Bäume auffinden kann.“ Denn die Hoffnung des Bausenators ist, dass man noch relativ rechtzeitig auf den Schädling hingewiesen wurde. „Die Käfer werden erst im Juni richtig aktiv und auch erst dann schlüpfen die Larven.“

In Warnemünde geht die Angst um, dass der Küstenwald gefährdet sein könnte. So hat Matthias Ehlers, Vorsitzender des Umweltausschusses, bereits angekündigt, dass man bereit wäre, regelmäßige Kontrollgänge durchzuführen, um dem Schädling auf die Spur zu kommen. Auch Annette Boog von der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ macht deutlich, dass man alles tun wolle, um das schlimmste Szenario nicht Wirklichkeit werden zu lassen.

Von Moritz Naumann