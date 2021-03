Warnemünde

Der Verdacht, dass der Asiatische Laubholzbockkäfer sich in einigen Warnemünder Birkenbäumen eingenistet hat, ist noch nicht zu 100 Prozent bestätigt. In Anbetracht der Gefahr, die von dem eingeschleppten Schädling für die Wälder an der Küste ausgeht, bereiten Stadt und Land jedoch bereits eine Arbeitsgruppe vor, die ein schnelles Handeln ermöglichen soll. Rostocks Forstamtsleiter Jörg Harmuth sieht dringenden Handlungsbedarf.

„Denn nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich bei dem Käfer um eine sehr invasive Art, die für uns kein Tagesgeschäft ist. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssen wir den Käfer mit radikalen Maßnahmen bekämpfen“, sagt Hartmuth. In Europa ist das Insekt bislang vor allem in Österreich, der Schweiz, Frankreich oder auch Italien vorgekommen.

EU regelt Umgang mit dem Schädling

In Deutschland kann man vor allem in Bayern und Baden-Württemberg auf Erfahrungen mit dem Schädling zurückgreifen. „Dabei wurde deutlich, dass es sich wirklich um einen Seuchenfall handelt. Deswegen hat die EU auch eindeutige Regeln für den Umgang mit diesem Käfer festgelegt“, sagt Harmuth. Seit 2015 gibt es den „Durchführungsbeschluss über Maßnahmen zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Anoplophora glabripennis (lat. für den Asiatischen Laubholzbockkäfer)“.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer birgt große Gefahren für die Laubbäume in und um Warnemünde. Quelle: Bayrisches Landesanstalt für Landwirtschaft

Grundsätzlich kann man die Bekämpfung danach in zwei Teile untergliedern. In einer Befallzone mit einem Radius von 100 Metern um den befallenen Baum werden sämtliche Wirtspflanzen gefällt. Anschließend werden diese untersucht, gehäckselt und verbrannt. Des Weiteren wird eine Pufferzone von etwa zwei Kilometern definiert, in der ein langfristiges Monitoring die Ausbreitung des Käfers verhindern soll.

Küstenwälder sind bedroht

Ein Wehrmutstropfen des aktuellen Funds: „Rund um die befallene Birke befindet sich zwar der Küstenwald. Doch in dem 100-Meter-Umkreis stehen hauptsächlich Nadelbäume wie die Kiefer, die für das Tier kein Wirt sind“, sagt Harmuth.

Der Küstenwald mit zahlreichen gefährdeten Laubbäumen beginnt erst in etwa 100 Meter Entfernung von der befallenen Birke. Quelle: Ove Arscholl

Sollten sich jedoch Exemplare auch außerhalb dieses Bereiches finden lassen, hätte dies gravierende Folgen für das hiesige Ökosystem. „Uns würde das sehr treffen, da wir dort auch viele Birken, Ulmen, Lerchen und Ahorn haben.“ Der Wald in der Rostocker Heide verfüge über einen Anteil von 53 Prozent Laubholz.

Bisherige Untersuchungsergebnisse sind recht eindeutig

Nach Angaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF) wurde am Mittwoch ein Experte des Nationalen Referenzlabors, dem Julius-Kühn-Institut, empfangen. Mittels einer Genanalyse (PCR-Test) soll der Käfer zweifelsfrei identifiziert werden.

Wann sind Ergebnisse zu erwarten? „Wir gehen von Anfang nächster Woche aus“, sagt Antje Krüger, Pressesprecherin im LALLF. Dass sich im Rahmen dieser Analyse noch herausstellt, dass nicht der Asiatische Schädling für die entdeckten Löcher verantwortlich ist, sei sehr unwahrscheinlich. „Denn die bisherigen Untersuchungsergebnisse weisen alle auf den Asiatischen Laubholzkäfer hin.“

Ein glücklicher Fund

Der erste Fund dieser Art in MV sei darüber hinaus recht glücklich zustande gekommen. Bei Baumpflegearbeiten auf dem Grundstück des ehemaligen Best Western Hanse Hotels habe die entsprechende Fachkraft, die die markanten Löcher entdeckt hat, bereits Erfahrungen mit dem Käfer gehabt. „Der Mitarbeiter war zuvor in einer Zeit in Magdeburg tätig, in der es ebenfalls zu einer Entdeckung der Schädlingsart gekommen ist“, sagt Krüger. Nun sei schnelles Handeln geboten, denn so lange es noch kalt ist, seien Larven und Tiere noch nicht sehr aktiv.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer Der Asiatische Laubholzbockkäfer kommt aus dem ostasiatischen Raum. Sein Körper ist ohne Fühler 2,5 bis 4 Zentimeter lang. Das Tier hat sich über Verpackungsholz von Asien nach Nordamerika und Europa ausgebreitet. In den USA wurde der Käfer erstmalig 1992 entdeckt, wo er heute etwa 35 Prozent des urbanen Baumbestandes bedroht. Befallene Bäume werden hier gefällt, gehäckselt und verbrannt. Gefährdete Bäume werden über mehrere Jahre mit Insektiziden behandelt. In der „Global Invasive Species Database“ wird der Käfer zu den 100 schädlichsten Arten gezählt, die sich durch menschliche Einflüsse außerhalb ihres natürlichen Lebensraums verbreiten.

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) bittet die Bevölkerung daher um Achtsamkeit. Sollten an einer Holzpalette oder einem Laubbaum etwa einen Zentimeter große, kreisrunde Ausbohrlöcher, bis zu drei Zentimeter breite Fraßgänge oder gar bis zu 60 Millimeter große, cremeweiße Insektenlarven entdeckt werden, könnte es sich um den genannten Schädling handeln. In diesen Fällen sollte umgehend der Pflanzenschutzdienst informiert werden (Tel.: 0381 / 40 350, E-Mail: pflanzenschutzdienst@lallf.mvnet.de).

Von Moritz Naumann