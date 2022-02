Die Spielbanken in MV werden durch das neue Glücksspielgesetz noch stärker ausgedünnt, als bisher vorhergesagt wurde. In Rostock verschwinden fast sämtliche Anbieter von Automaten-Glücksspiel, nur zwei von 42 Spielhallen bleiben bestehen. Experten warnen davor, dass das Geschäft in die Illegalität abwandert. Denn jeder Automat kostet mehrere Tausend Euro.