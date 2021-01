Kaianlage Schnatermann gesperrt: Rostocker Ortsbeiräte fordern schnelle Lösungen

Rostock

Die Ortsbeiräte von Gehlsdorf und Markgrafenheide setzen sich für eine sofortige Lösung für den gesperrten Hafen Schnatermann ein. „Wir haben einen Antrag gestellt, in dem wir den Oberbürgermeister beauftragen, sofort außerplanmäßige Haushaltsmittel dafür zur Verfügung zu stellen“, verriet Gehlsdorfs Ortsbeiratschef Kurt Massenthe am Dienstagabend in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses. „Wir wissen nicht, ob das etwas bringt, aber wir werden nichts unversucht lassen, uns dafür einzusetzen.“

Massenthe betont, dass sich viele enttäuschte und entsetzte Bürger bei den beiden Ortsbeiräten gemeldet hätten. „So ein Verschleiß passiert doch nicht von heute auf morgen. Natürlich ist es richtig, zu handeln, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Aber man hätte schon früher reagieren können.“ Dieses wichtige Ausflugsziel der Rostocker müsse erhalten bleiben, so Massenthe. „Gerade in der jetzigen Zeit, wo man nicht groß wegfahren kann.“

Irreparabel kaputt

Zustimmung erhielt er von Stephan Porst (Grüne), erster Stellvertreter des Vorsitzenden, der die Sitzung leitete. „Ich freue mich, dass die Ortsbeiräte da schon Anträge vorbereitet haben“, sagt er. Der Bauausschuss können nicht viel machen, bevor seitens des Hafen- und Seemannamtes keine Varianten und damit verbundene Kosten für die Zukunft des Schnatermanns vorgestellt werden. Fest stehe jedoch: Die Steganlage sei irreparabel kaputt. Die Stadt Rostock hat die marode Kaianlage Ende November mit sofortiger Wirkung sperren lassen. Nun sollen zeitnah verschiedene Möglichkeiten für die Zukunft des kleinen Hafens vorgestellt und im Ausschuss besprochen werden.

Schnatermann als „Klotz am Bein“

Die Betroffenen von der Sperrung der maroden Kaianlage sind enttäuscht und kritisieren die Stadt scharf. So seien sie vor vollendete Tatsachen gestellt worden. „Es gab kaum eine Maßnahme, die wir nicht gemeinsam mit dem Hafenamt besprochen haben. In diesem Fall haben wir am 23. November plötzlich die Kündigung bekommen“, kritisiert Michael Seidel vom ansässigen Verein. „In einer Nacht- und Nebelaktion wurde der Hafen geschlossen, als wäre er ein Klotz am Bein.“ Als Kosten für die Erneuerung wurden ihm drei Millionen Euro genannt. „Man hat hier das teuerste aufgerufen als Totschlagargument“, kritisiert Seidel. „Es gibt moderne und günstigere Bauvarianten.“

Auswirkungen auf viele Unternehmen

Kritik gab es zuvor bereits von anderen Unternehmen, die von der Linie Warnemünde-Schnatermann-Markgrafenheide profitieren. „Uns wurden über Nacht die ganzen Pfähle rausgerissen, an denen wir sonst immer festgemacht haben“, so Reinhard Kammel von dem Unternehmen Warnow Personenschifffahrt. „Dass die 50 Jahre alte Spundwand in einem schlechten Zustand ist, hat man doch schon vor zehn Jahren gesehen. Dass das so plötzlich kam, hat mich dennoch überrascht.“ Kammel hofft, dass bis zum Beginn der Sommersaison eine Lösung – zumindest für den Übergang – gefunden wird.

Auswirkungen auf die Sperrung befürchtet zudem auch Axel Peters von den Mecklenburger Kutsch- und Kremserfahrten. Wenn die Gäste, die per Schiff am Hafen Schnatermann anlegen, wegbrechen, würden auch 60 Prozent seiner Gäste ausbleiben. Zudem würden viele Gäste des Traditionsgasthofs Schnatermann die Gaststätte per Boot erreichen. „Da hoffe ich auf eine schnelle Lösung“, sagte er.

