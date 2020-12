Kaianlage marode: So geht es am Hafen Schnatermann weiter

Rostock

Vorerst keine Bootsfahrten zum Hafen Schnatermann mehr: Die Stadt Rostock hat die marode Kaianlage gesperrt. Betroffen sind die Bootsliegeplätze im kleinen Hafen, auch das Anlegen der Fahrgastschifffahrt nach der Winterpause ist nach jetzigem Stand nicht möglich.

„Uns wurden über Nacht die ganzen Pfähle rausgerissen, an denen wir sonst immer festgemacht haben. Auch die ganzen Traditionsschiffe im Hafen müssen weg“, sagt Reinhard Kammel von dem Unternehmen Warnow Personenschifffahrt. „Dass die 50 Jahre alte Spundwand in einem schlechten Zustand ist, hat man doch schon vor zehn Jahren gesehen. Dass das jetzt so plötzlich kommt, hat mich dennoch überrascht.“

Für die Reederei ein herber Schlag. „Wir sind darauf ausgelegt, dass wir Menschen nicht nur von Markgrafenheide nach Warnemünde fahren“, sagt er. „Viele steigen am Schnatermann aus, machen einen Spaziergang und fahren mit uns dann wieder zurück.“ Der Reeder hofft, dass bis zum Beginn der Sommersaison eine Lösung gefunden wird. „Ansonsten muss etwas für den Übergang geschaffen werden“, sagt er.

Sanierung nicht möglich

Nach Angaben des Hafen- und Seemannsamtes habe sich die Bausubstanz der Kaianlage bereits seit mehreren Jahren stetig verschlechtert. Bei der turnusmäßigen Hauptprüfung wurden gravierende Mängel am Gesamtsystem der Kaianlage festgestellt und dokumentiert. Der Zustand erfordere eine sofortige Sperrung.

„Eine Sanierung der Anlage ist aufgrund des Zustandes, der maroden Bausubstanz und der nun ungenügenden Tragfähigkeit der Anlage nicht mehr möglich“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Wann und in welchem Umfang Neubaumaßnahmen durchgeführt werden können, muss noch geklärt werden.“ Kunze betont, dass der Schnatermann als Lokalität und Hotel von der Sperrung der Kaianlage derzeit in keinster Weise betroffen ist und auf dem Landweg angesteuert und genutzt werden kann.

Weitere Unternehmen betroffen

Dennoch rechnet auch Axel Peters von den Mecklenburger Kutsch- und Kremserfahrten mit erheblichen Auswirkungen auf sein Unternehmen. „Normalerweise kommen viele Gäste unten am Hafen an, machen dann hier und kehren in der Gaststätte ein“, sagt er. „Wenn die Schiffsfahrten wegbrechen, brechen auch 60 Prozent meiner Gäste weg. Die Schifffahrt zum Schnatermann ist für mich überlebenswichtig.“

Ortsbeiräte schalten sich ein

Betroffene haben Henry Klützke um Hilfe gebeten. „Diese Situation kam für uns sehr überraschend“, sagt der Vorsitzende des Ortsbeirates Markgrafenheide. „Ich frage mich, warum das jetzt auf einmal so akut ist. Das rostet ja nicht in ein paar Jahren weg, die Mängel müssen schon länger bekannt sein. Da frage ich mich, warum nicht früher gehandelt wurde.“

Der Schnatermann sei ein beliebtes Ausflugsziel, das auch weiterhin per Schiff erreichbar sein sollte. „Immer wenn Besuch kommt, machen wir eine Schifffahrt mit Zwischenstopp dort am Hafen“, sagt Klützke. „Dieses beliebte touristische Ausflugsziel muss erhalten bleiben.“ Der Vorsitzende hat die Ortsbeiratsmitglieder aufgefordert, das Problem mit in die Fraktionen zu nehmen. In der Januarsitzung soll das Thema behandelt werden. „Ich denke, dass wir uns gegenüber der Hansestadt äußern werden, wie wir das als Nachbar-Ortsbeirat sehen.“ Auch der zuständige Ortsbeiratschef in Gehlsdorf äußert Kritik. „Warum lässt man so gute Sachen so verkommen?“, fragt Kurt Massenthe. „Ich habe schon als Kind viel Zeit am Schnatermann verbracht.“ Das Gremium wolle nicht zulassen, dass der Hafen dichtgemacht wird.

Kritik an Förderung in Schwerin

Massenthe kritisiert zudem, dass vom Wirtschaftsministerium Förderungen zum Freilichtmuseum in Schwerin-Mueß fließen sollen. Das Museum am Schweriner See soll ein Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) 2025 in Rostock werden. Bis dahin soll unter anderem ein Schiffsanleger gebaut werden, der von der Fahrgastschifffahrt angesteuert wird. Laut Ministeriumssprecher Gunnar Bauer gebe es zu dem Schweriner Vorhaben derzeit noch Gespräche. „Zum Gesamtvorhaben wird es weitere Abstimmungen geben“, sagt er.

Für Massenthe nicht nachvollziehbar. „Warum soll in Schwerin für die Rostocker Buga eine Außenstelle sein und hier am Schnatermann lässt man alles verfallen? Der Bauausschuss des Ortsbeirats protestiert einstimmig dagegen, dass man das hier sperrt.“ Der Schaden müsse so schnell wie möglich behoben werden.

Suche nach wirtschaftlichen Lösungen

„Selbstverständlich wird geprüft, ob Fördermittel genutzt werden können“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die Stadt werde nach einer wirtschaftlich vertretbaren Lösung suchen, wie möglichst zeitnah die wasserseitige Erreichbarkeit des Schnatermanns wiederhergestellt werden kann, wie Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski betont. „Der Schnatermann ist seit mehr als 120 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel in unserer Stadt. Und er ist ein reizvoller Zwischenstopp auf den Bootsfahrten zwischen Warnemünde und Markgrafenheide. Die jetzt akut nötige Sperrung der Hafenanlage ist deshalb schmerzhaft und darf nicht zum Dauerzustand werden.“

Von Katharina Ahlers