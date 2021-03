Warnemünde

Rauschgiftschmuggel, Messerstechereien und immer wieder Probleme mit dem Anker: Wenn man die fünf Bände mit Anekdoten aus dem Leben des Kapitäns Wolf A. Kaiser liest, könne man sich fragen, warum man überhaupt den Job eines Seefahrers machen will, sagt der Autor von „Klor bi Anker“ selbst. Um darauf eine vernünftige Antwort anzubieten, präsentiert er nun den sechsten Band der Reihe, in dem er von dem langen Weg eines Matrosen zum Kapitän berichtet.

„Ich bin gerade acht Jahre alt geworden“, sagt Wolf A. Kaiser mit einem verschmitzten Lächeln. Er weiß, dass diese Antwort für Irritationen sorgt und dass er gleich die Geschichte hinter der fragwürdigen Altersangabe erzählen wird. Denn vor exakt acht Jahren hat Kaiser sich noch schwer krank am anderen Ende dieser Welt auf einem Containerschiff der Hapag-Lloyd befunden. Eine Lungenentzündung wurde zur Embolie.

Der Beginn eines neuen Lebens

„In Korea bin ich dann in ein Krankenhaus gegangen und wurde geröntgt. Doch der zuständige Arzt war nicht da und wir mussten mit dem Schiff zwingend weiter nach Taiwan.“ Also stieg Kaiser wieder auf. In Taiwan angekommen, ging es direkt in das größte Krankenhaus des Landes. „Da hat sich keiner gekümmert. Da waren nur Studenten und meine Probleme wurden nicht wirklich ernstgenommen.“

Kaiser beißt die Zähne zusammen, verlässt abermals das Krankenhaus und setzt die Reise nach Hongkong fort. Dort angekommen, war er am Ende seiner Kräfte. „Ich erinnere mich noch an eine Untersuchung. Erst eineinhalb Monate später bin ich wieder aufgewacht.“ Die Krankheit hatte seinem Körper alles abverlangt. Ärzte bescheinigten ihm zwischenzeitlich eine Überlebenschance von 20 Prozent.

Bände voller Geschichten

Kaiser kämpft sich zurück ins Leben und die lebensbedrohliche Erfahrung mündet nicht nur in einen neuen Lebensabschnitt, sondern auch in eine neue Leidenschaft – das Schreiben. Inspiration dafür boten ihm die zahlreichen Albträume, die er im komatösen Zustand durchlebte. Er schilderte diese in Briefen an seine Frau und Freunde, die ihn schließlich auch ermuntern, die Anekdoten seines Lebens zu Papier zu bringen.

Seit 2019 sind so bislang bereits fünf Bände unter dem Titel „Klor bi Anker“ erschienen. In diesen beschreibt er sehr lebhaft Erinnerungen an seinen turbulenten Kapitänsalltag – so etwa über einen Seemann, der nach einer Pflichtverletzung und dem anschließenden Eintrag in das Schiffstagebuch die Nerven verliert und mit einem Messer auf den Chief Engineer des Schiffes losgeht, über den Rauschgiftschmuggel der eigenen Besatzung oder sein problematisches Verhältnis zu den Ankern der Schiffe, das ihm den Spitznamen „Anker-Kaiser“ einbringt.

Klor bi Anker! Der sechste Band „Klor bi Anker!“ von Wolf A. Kaiser ist beim Engelsdorfer Verlag erschienen und kann sowohl im gut sortierten Buchhandel als auch online erworben werden (ISBN: 978-3-96940-034-0). Eine Lesung im Heimatmuseum Warnemünde soll stattfinden, sobald die Durchführung einer solchen Veranstaltung wieder möglich ist.

Eine Reise zum Ursprung

Im neuesten Band wirft er einen Blick darauf, wie er zu dem Kapitän wurde, der diese ganzen Kapriolen durchlebte. Angefangen mit den ersten Erfahrungen als Jugendlicher beim Seesport über die Lehre zum Vollmatrosen bei der DSR und das Studium zum Nautischen Offizier in Warnemünde und Wustrow.

Welche Erinnerungen er am ehesten mit dem Rostocker Ostseebad verknüpft? „Meine erste sexuelle Erfahrung“, sagt Kaiser und lacht. Er war gerade 17 Jahre alt, als er eine knapp drei Jahre ältere Studentin aus Magdeburg an Bord der MS Rostock kennenlernte. Der Sommer sei heiß gewesen und zwischen den Strandkörben am Warnemünder Strand sei es zu dieser Zeit regelmäßig laut geworden. Oder an die Broilerbar und die Mocca-Milch-Eis-Bar, wo er mit seinen Kommilitonen Strategien entwickelte, damit ihnen sowohl ein Platz zum Huhn- als auch zum Eisbecheressen sicher war.

Auf Massengutfrachtern um die Erde

Seine Studienzeit an der Seefahrtsschule in Warnemünde sei die schönste Zeit seines Lebens gewesen. „Die Ausbildung war top, wir wurden gut betreut. Es gab nur etwas viel Marxismus und Leninismus.“ Nach dem erfolgreichen Abschluss fährt er ab 1984 als nautischer Offizier auf Massengutfrachtern um die ganze Welt. Dann kam die Wende. „Und keiner hat an den kleinen Kaiser gedacht“, sagt er und lacht.

Denn es dauert ein knappes Jahr, bevor er wieder in den Dienst geht – für die Hamburger Reederei „Lamberts und Büttner“, die ihn sechs Jahre später erstmals zum Kapitän beruft. „Ich sollte ein Schiff in Las Palmas übernehmen und konnte die zehn Tage vorher nicht schlafen.“ Doch es sei wohl Schicksal gewesen, dass er das Kommando über das Schiff ausgerechnet von Kapitän Arand übernimmt. „Als ich noch Matrose bei der DSR war, war Arand Offizier und hat mir immer wieder ins Gewissen geredet: ’Kaiser, sie müssen studieren.’ Er hat mich gefördert und motiviert.“

Eine Weisheit für das Leben

Was Kaiser mit all den außergewöhnlichen Erfahrungen auf den Reisen zwischen Neuseeland, Saudi Arabien und Costa Rica gelernt hat? Er zitiert einen Satz aus dem Buch, den er von einem seiner ehemaligen Kapitäne geliehen hat: „Bei 100 Prozent Problemen lösen sich 95 Prozent ohne eigenes Zutun. Bei den restlichen fünf sollte man auf Gott vertrauen.“ Und als Achtjähriger wisse Kaiser genau, wovon er spricht.

Von Moritz Naumann