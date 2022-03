Kalamata im Citti-Park – diese mediterraneren Köstlichkeiten gibt es in Rostock-Schmarl

Rostock-Schmarl

Zwischen dem Drogeriemarkt dm und Kaufland im Schmarler Einkaufzentrum Citti-Park gibt es einen kleinen Stand mit mediterranen Köstlichkeiten – unter der Vitrine liegen Antipasti, Auberginen-Creme oder Kräuter-Knoblauch-Paste. Gerade noch hat Verkäufer Muhannad Alrawas einer älteren Dame hundert Gramm Ziegenläse mit Kräutern verkauft. Jeden Tag werde alles frisch zubereitet.

„Ab 1. April liefern wir auch nach Hause“, erzählt Alrawas stolz. Neben dem bunten Sortiment aus Gemüse, Cremes und Käse kommen schon ab nächster Woche neue Produkte hinzu, darunter Weinblätter und Hummus.

Die Kunden kommen immer wieder gerne zurück zum Stand von Kalamata. „Wir haben viele deutsche und seit zwei oder drei Jahren auch mehr arabische Kunden“, berichtet der Verkäufer. Es sei auch der direkte Kontakt zu den Kunden, was ihm am meisten Spaß an seiner Arbeit mache.

Alrawas selbst kommt ursprünglich aus Syrien und lebt seit etwa sechs Jahren in Deutschland. Seit ein paar Monaten arbeitet er nun für Kalamata – dafür pendelt er jeden Tag von Lübeck nach Rostock.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den kleinen Stand gibt es seit etwa sechs Jahren in Rostock. Zwei weitere Stände gibt es in Wismar sowie einen in Lübeck. Geöffnet hat der Kalamata-Stand im Citti-Park von Mittwoch bis Samstag von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Von Julia Kaiser