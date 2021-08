Kalsow

Archäologiestudenten der Universität Rostock haben auf einem Acker nahe Kalsow, Gemeinde Benz, ein germanisches Grubenhaus wahrscheinlich aus dem 3. Jahrhundert freigelegt. Dabei haben sie neben keramischen Scherben auch Fragmente von Glasschmelz gefunden. „Das ist extrem spannend“, sagt Professor Dr. Hans-Jörg Karlsen, „denn dann muss hier Glasverarbeitung stattgefunden haben.“ Er vermutet, dass Glasperlen produziert wurden. „Der Nachweis von Glasverarbeitung bei den Germanen ist extrem selten“, bewertet der Grabungsleiter die Entdeckung. Er ist der Lehrstuhlinhaber am Heinrich-Schliemann-Institut für Altertumswissenschaften an der Uni Rostock.

Von der Bundesstraße 105 aus, die von Wismar nach Rostock führt, fällt aufmerksamen Vorbeifahrenden die Tätigkeit auf dem Acker auf. Sie haben einen freien Blick aufs Feld, denn der Roggen, der hier wuchs, ist bereits geerntet. Autos der Grabungsteilnehmer stehen an einem landwirtschaftlichen Weg, der weiter nach Rohlstorf führt. Ein Bauwagen bietet den Studierenden Schutz vor Regen.

Das ist Glasschmelz, Gestein verbunden mit grünem Glas. Quelle: Haike Werfel

Geomagnetik weist auf Siedlungsstelle hin

Ausgangspunkt für ihre Grabungen waren geomagnetische Untersuchungen in den Jahren 2018 und 2020 sowie der Münzfund 2017 des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers Uwe Balscheit aus Wismar. Er hat hier 30 römische Münzen, vor allem aus Silber, gefunden. Alles zusammen lassen die Wissenschaftler potenzielle Siedlungsstellen der Germanen in diesem Bereich vermuten. „An der leichten Geländeerhöhung am Feldrand neben dem Weg könnte das Langhaus gestanden haben und drumherum die Wirtschaftsgebäude. Das hat die Grundlagenforschung ergeben. Aber es weiß bisher niemand, wie die Siedlungslandschaft ausgesehen hat“, berichtet der Professor. „Wir sind dabei, Einblicke zu erhalten.“

Durch den Bau der Ostseeautobahn A 20 wurden schon etliche Siedlungsstellen freigelegt. „Aber darüber hinaus wissen wir nichts“, sagt Karlsen. Eine Frage, die ihn beispielsweise bewegt, ist, ob Benz beziehungsweise Kalsow ein besonderer Platz oder das Regelbild ist. Denn die 30 römischen Münzen sind ein großer Fund. Wie kamen sie hierher? Standen die germanischen Gesellschaften untereinander in einem Austausch? Gab es Beziehungen etwa zu denen auf den dänischen Inseln? Wie funktionierte dieser Austausch? Diese Fragen gilt es, zu erforschen.

Wurde Grubenhaus für Glas- und Metallbearbeitung genutzt?

In ihrem Grabungsfeld haben er und die Studierenden ein Grubenhaus, also ein Nebengebäude, vermutet, „aber nicht erwartet“, betont Karlsen. „Umso schöner, wenn sich die Vermutung dann bestätigt.“ Bekannt ist, dass die Germanen in Grubenhäusern handwerkliche Tätigkeiten ausübten oder sie für Lagerzwecke nutzten. Die künftigen Archäologen haben in diesem Bereich Hinweise auf eine Eisenverhüttung gefunden. „Eisenerze sind hier vorhanden gewesen. Was die Menschen gebraucht haben, haben sie auch selbst produziert. Eisen kannten sie, aber Silber und Bronze mussten sie aus dem römischen Reich beschaffen“, erläutert der Professor. Silber und Bronze haben sie eingeschmolzen und daraus Trachtelemente, Broschen (Fibeln) und Schmucknadeln gefertigt.

Johannes Steinke, Student im dritten Mastersemester, zeigt eine keramische Scherbe. "Davon haben wir diesen Beuel voll allein auf zwanzig Zentimetern gefunden." Quelle: Haike Werfel

Riesigen Stein könnten Germanen als Amboss genutzt haben

Die ovalen dunklen Verfärbungen in dem Grabungsfeld lassen auf eine Baugrube, etwa 4,80 Meter mal 4 Meter groß, schließen. In der habe das Grubenhaus relativ tief gestanden, wahrscheinlich 70 Zentimeter bis zu einem Meter tief. „Wir haben vorher gebohrt, wie tief das Grubenhaus ist“, erklärt der Grabungsleiter. Germanen haben Grubenhäuser aus Flechtwerk mit einem Giebeldach aus Stroh gebaut.

Die Studenten sind dabei, den Boden in 20-Zenitmeter-Schritten abzutragen. Sie haben einen sogenannten Kreuzschnitt angelegt, damit sie später die Profile dokumentieren können. Auffällig ist ein sehr großer Stein, den sie freigelegt haben. „Er scheint bis auf die Sohle hinunterzureichen“, sagt Karlsen und vermutet, dass es sich um einen Ambossstein für die Metallbearbeitung handeln könnte. Auch ein Teil vom Glasschmelz wurde zu Dokumentationszwecken stehengelassen.

Diesen nach Ansicht von Professor Hans-Jörg Karlsen extrem großen Stein, der vermutlich bis zur Sohle des Grubenhauses reicht, könnten die Germanen als Ambossstein für die Metallverarbeitung genutzt haben. Quelle: Haike Werfel

Funde im Grabungsfeld werden in Bachelorarbeit bewertet

Zwei Studentinnen sieben den abgetragenen Boden. Die Keramikscherben und der Glasschmelz, den sie bisher gefunden haben, gehören zum Inhalt, mit dem das Grubenhaus verfüllt wurde. Dessen Pfosten würden sich laut Professor Karlsen in 70 Zentimetern Tiefe zeigen. „Anhand der Pfosten können wir die Hausform erkennen. Wir wollen aber versuchen, bis zur Sohle zu graben. Denn das ist spannend, was auf der Sohle des Grubenhauses liegt. Es könnten beispielsweise winzige Glasschmelztropfen sein. Da muss man schon sehr genau hinschauen.“

Das Grabungsfeld und die Oberflächenfunde sollen im Rahmen einer Bachelorarbeit bewertet werden. „Dazu werde ich eventuell im Wintersemester noch mal alles anschauen, waschen und sortieren“, sagt Linda Dietrich, „und schließlich interpretieren, inwieweit die Vermutung stimmt, dass es sich hier um ein kaiserzeitliches Grubenhaus wahrscheinlich aus dem 1. bis 3. Jahrhundert handelt.“

Von Haike Werfel