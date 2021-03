Kambs

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der Landstraße 133 zwischen Kambs und Selow (Kreis Rostock) in einen Traktor mit Pflug gekracht. Der 34-Jährige überlebte bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Polizei zufolge bog der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns von der Hauptstraße nach links in eine Nebenstraße ab. Dabei übersah der Traktorfahrer offenbar den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 34-Jährige auf seiner Honda-Maschine konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte mit hohem Tempo in den Pflug, der nach dem Abbiegevorgang noch auf die L 133 ragte.

Der Biker stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Neben einem Rettungswagen eilte auch ein Notarzt zur Unfallstelle. Der junge Kradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, er soll nach Polizeiangaben aber nicht in Lebensgefahr schweben. Die Landstraße 133 blieb zeitweise voll gesperrt. Ein Dekra-Sachverständiger nahm seine Ermittlungsarbeit an der Unglücksstelle auf.

Von Stefan Tretropp