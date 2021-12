Kampf gegen Corona in MV: Bundeswehr schiebt in Rostock Zehn-Stunden-Schichten

Rostock

Am späten Donnerstagnachmittag ist die Warteschlange vor dem Impfstützpunkt im Rostocker Einkaufszentrum Warnowpark kurz, nur sechs Leute stehen vor der offenen Glastür. „Vor zwei Wochen sah das noch anders aus“, sagt Mandy Klaus. Wartezeiten von drei Stunden waren nicht außergewöhnlich. „Wenigstens stehen die Leute hier warm und trocken“, erklärt Mandy Klaus.

Die 33-Jährige ist Reserveoffizierin der Bundeswehr und leitet das zehnköpfige Soldatenteam, das seit dieser Woche im Impfstützpunkt aushilft. Sie nehmen Daten auf, füllen Impfausweise und Dokumentationsbögen aus, sagen Besuchern, wo sie hinmüssen und beantworten Fragen. Nur dass die Impfwilligen nicht Besucher genannt werden und auch nicht Patienten. „Wir sagen Kunden“, erklärt Klaus. Passt gut im Einkaufszentrum.

Im Kampf gegen das Virus spielt die Truppe eine immer größere Rolle. Der Berliner Corona-Krisenstab wird seit Mittwoch von einem General geleitet. Die Bundeswehr stockt ihr Kontingent auf 12 000 Männer und Frauen auf. In MV helfen derzeit 131 Armeeangehörige in den Gesundheitsämtern bei der Kontaktverfolgung, in Impf- und in Testzentren aus – das sind 21 mehr als noch vor einer Woche.

„Es ist ein Knochenjob“: Gabor Racz, Oberstleutnant der Reserve, in Rostock. Quelle: Dietmar Lilienthal

Bisher haben außer Rostock die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Vorpommern Greifswald die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten. Die Behörden kommen nicht mehr hinterher. Beim Hausärztetag vor zwei Wochen in Rostock räumte sogar Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) ein, dass das System der Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern vielerorts zusammengebrochen ist.

Unterstützung aus der Kaserne

„Die Unterstützung durch die Bundeswehr ist richtig gut und wichtig“, sagt Markus Zimmermann, Impfmanager im Landkreis Vorpommern-Rügen. Hier traten Mitte der Woche 24 Soldaten aus der Kaserne Torgelow ihren Dienst an. Sie arbeiten im Gesundheitsamt, in der PCR-Teststation, im Stralsunder Testzentrum und bei den mobilen Impfteams, die im gesamten Landkreis unterwegs sind.

In Rostock koordiniert Oberstleutnant Gabor Racz (55) die Amtshilfe der Armee. „Leiter des Kreis-Verbindungs-Kommandos“, lautet sein offizieller Titel. Der Reserve-Offizier ist bereits seit mehr als einem Jahr im Corona-Einsatz, mit nur wenigen Wochen Unterbrechung. Seine Kanzlei hat der Rostocker Rechtsanwalt seitdem nur noch selten gesehen, seine Mandanten betreut eine Kollegin.

Froh über jeden, der kommt

Zurzeit ist Racz in Rostock für 35 Militärangehörige zuständig. Das könnten schon bald mehr werden. „Ich rechne mit deutlichem Aufwuchs“, sagt er. Die größte Gruppe der Kunden in den Impfzentren bekommen ihre erste Immunisierung – und die werden in sechs Wochen wiederkommen, um sich ihre zweite Spritze geben zu lassen. Und auch an anderer Stelle wird die Truppe gebraucht. Kurz vor dem Gespräch im Warnowpark bekam Racz den Anruf eines großen Alten- und Pflegeheimbetreibers, ob die Bundeswehr beim Testen aushelfen könne.

Ihm sei schon im Sommer klar gewesen, dass es im Winter noch einmal ernst wird, sagt der Reserveoffizier. Ärgert er sich darüber, dass sich so viele Leute jetzt erst impfen lassen? Nein, sagt er. „Ich freue mich über jeden, der kommt.“

Die Atmosphäre im Impfstützpunkt in Rostock-Lütten Klein ist ruhig und entspannt. Geduldig sitzen die Kunden im Wartebereich, draußen in der Warteschlange fragen Neuankömmlinge freundlich, wer der Letzte in der Reihe ist. Die Ruhe täuscht. „Es ist ein Knochenjob“, sagt Racz.

Seine Reservisten-Kollegin Mandy Klaus kann das bestätigen. Die Mutter von zwei Kindern, die normalerweise als Hypnose- und Mentalcoach arbeitet, ist täglich zehn Stunden im Impf-Einsatz, freitags dauert ihre Schicht sogar zwölf Stunden. Für die regulären Bundeswehr-Angehörigen gilt allerdings die normale Wochenarbeitszeit.

Schokolade als Dankeschön

„Es ist eine tolle Zusammenarbeit“, sagt Hauptmann Klaus über das Miteinander von Medizinern, Bundeswehrsoldaten, Wachdienstleuten und Mitarbeitern von zivilen Hilfsorganisationen. Sie wurden im Mai „aktiviert“ und arbeiteten zunächst im inzwischen geschlossenen Impfzentrum in der Rostocker Messehalle.

Die Kunden störe es nicht, dass einige Mitarbeiter Bundeswehr-Uniformen tragen. Stattdessen gebe es viel Zuspruch, Rührung und Dankbarkeit. Zufriedene Kunden schenkten ihr sogar Schokolade. Die hat die Reserve-Soldatin natürlich an das ganze Team weitergegeben.

Von Gerald Kleine Wördemann