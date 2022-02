Rostock

Unmoralisches Angebot oder Notwendigkeit im Kampf um Fachkräfte? Die Rostocker Uni-Medizin lockt neue Fachkräfte nämlich mit einem stattlichen „Kopfgeld“ von 8000 Euro. Doch genau das sorgt nun für Ärger in der Krankenhaus- und Pflegebranche. Kritik sagen: Die Uni löse ihre Personalprobleme auf Kosten anderer Kliniken und Pflegedienste – und das alles mit Steuergeld.

Denn das größte Krankenhaus des Landes ist hochdefizitär. Allein in den Jahren 2019 und 2020 machte die Uni-Medizin zusammen fast 40 Millionen Euro Verlust, für die am Ende das Land MV und somit die Steuerzahler geradestehen. Genau das sorgt für Ärger: Denn viele private Pflegedienste können sich solch hohe Prämie für neue Mitarbeiter nicht leisten, dem Klinikum Südstadt ist es sogar verboten. Kampf um Fachkräfte mit ungleichen Mitteln?

8000 Euro und 39 Tage Urlaub

Für Arbeitnehmer klingen die neuen Angebote der Uni-Medizin geradezu verlockend: Wer zwischen dem 1. Februar und dem 30. Juni als Pflegekraft anfängt, bekommt 3000 Euro Einstiegsgehalt – Minimum. Wer in Wechselschichten arbeitet, erhält 150 Euro Zulage. Auch für die Arbeit auf einer ITS gibt es mehr Geld. 39 Tage Urlaub pro Jahr sollen alle Pflegekräfte bekommen.

Um auch noch die 8000 Euro „Starterprämie“ zu erhalten, muss sich eine neue Pflegekraft – Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger – für mindestens zwei Jahre an die Uni-Medizin binden. Zum Arbeitsbeginn gibt es die ersten 4000 Euro auf das Gehalt oben drauf, nach der Probezeit dann die zweite Tranche.

Wie viele Pflegekräfte die Klinik sucht, wie die „Starterprämie“ finanziert wird – all das lässt das Krankenhaus unbeantwortet. Pflegevorstand Annett Laban lässt von ihrer Assistentin ausrichten, sie sei stark in Termine eingebunden und habe keine Zeit auf Presse-Anfragen zu antworten.

Pflegedienste prüfen Klage

Dafür sprechen aber andere über die Politik der Uni-Klinik – jene, die eine unfaire Konkurrenz fürchten. Neu sind solche „Kopfgelder“ in der Gesundheitsbranche zwar nicht, bisher wurden sie aber vor allem von privaten Kliniken gezahlt. Dass nun auch die staatliche Uni-Medizin mit viel Geld Mitarbeiter bei anderen Arbeitgebern abwerben will, kommt in der Branche gar nicht gut an. Nach OZ-Informationen prüfen gleich mehrere Anbieter, ob sie gegen das Vorgehen von Laban und der Uni klagen können.

Auch die stadteigene Südstadt-Klinik soll sich mit den Prämien befasst haben. Doch dem Krankenhaus sind die Hände gebunden: Die „Südstadt“ ist tarifgebunden, zahlt den sogenannten TVöD. Und der lasse ausdrücklich keine Abwerbeprämien oder Ähnliches zu. Im städtischen Krankenhaus ist die Sorge groß, dass Personal abwandern könnte. „Als das KMG-Klinikum in Güstrow eine solche Prämie ausgelobt hat, waren die Rostocker Häuser entspannt. Selbst für so viel Geld zieht man eher nicht aus Rostock weg.“ Dass nun Konkurrenz in der Stadt wächst, sei aber etwas anderes. Offiziell äußern will sich das Krankenhaus nicht: „Wir kommentieren grundsätzlich nicht die Personalpolitik anderer Häuser“, so Steffen Vollrath, Direktor der Südstadt-Klinik.

„Wo kommt das Geld her?“

Kein Blatt vor den Mund nimmt hingegen Thomas Witte, Inhaber und Geschäftsführer des gleichnamigen Rostocker Krankenpflegedienstes. „8000 Euro sind schon heftig“, sagt er. Für den ambulanten Pflegebereich jedenfalls könne er sagen: „Das bekommen sie nicht als Lohnkosten von den Kassen erstattet. Als Krankenkasse würde ich mich fragen, wo die Uni das Geld herhat. Wir jedenfalls hätten kein Geld für so hohe Abwerbe-Prämien übrig.“ Witte weiter: Sollten die Mittel tatsächlich am Ende zu Lasten der Steuerzahler gehen – „dann geht das natürlich überhaupt nicht“, sagt der Chef von rund 60 Mitarbeiterinnen.

Im Internet beschreibt die Uni-Klinik haarklein, wann es 8000 Euro für neue Pflegekräfte geben soll. Quelle: Andreas Meyer

Die vom Land getragene Uni-Medizin erhöhe mit der Aktion weiter den Druck auf den Arbeitsmarkt, die kleinen Anbieter seien möglicherweise die Leidtragenden. Er lehnt die Kampagne der Uni noch aus einem anderen Grund ab: „Natürlich müssen Pflegekräfte gut und angemessen bezahlt werden. Aber es darf nicht allein um das Geld gehen. In unserem Beruf muss immer noch das Menschliche Vorrang haben.“

Krankenhaus-Gesellschaft: Kein Konkurrenz-Kampf

Auch der Vorstandsvorsitzende der Rostocker Heimstiftung – mit über 400 Mitarbeitern einer der größten Akteure der Branche – sagt: „Wenn die Prämien dazu dienen, Menschen zurück in die Pflege zu holen, macht das Sinn. Wenn es aber nur darum geht, Personal von anderen abzuwerben, sehe ich das kritisch“, so Steffen Bockhahn, im Hauptberuf Rostocks Sozialsenator (Linke). „Wir müssen uns alle fragen, wie wir Menschen für die Pflegeberufe begeistern. Alles andere sind nette Einmalzahlungen.“

In der Vergangenheit hatte auch die Krankenhausgesellschaft MV Prämien abgelehnt: Geschäftsführer Uwe Borchmann sprach von einer „gefährlichen Entwicklung“. Zwischen allen Krankenhäusern in MV sollte es trotz Personalnot einvernehmlich möglich sein, auf solche Aktionen zu verzichten. Das ersparte Geld könnte allen Pflegekräften zugutekommen.

