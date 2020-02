Laage

Der Fliegerhorst Laage wird am 13. Juni, zum Tag der Bundeswehr, seine Tore für Besucher öffnen. „Wir sind zum ersten Mal dabei“, sagt Stabsfeldwebel Jan Seemann, Sprecher des Luftwaffengeschwaders 73 „Steinhoff“. An insgesamt 15 Standorten bundesweit sollen Interessierte an diesem Tag einen Einblick in den Alltag der Bundeswehr bekommen. In Laage und Husum wird sich die Luftwaffe vorstellen.

Nicht nur die in Laage stationierten Eurofighter werden dann im Fliegerhorst hautnah zu erleben sein, auch der Tornado, das neue Transportflugzeug A400M, der Eurocopter „Tiger“ und der VIP-Hubschrauber „Cougar“ sind zu bewundern. Im Programm der Bundeswehr sind 15 verschiedene Luftfahrzeuge aufgeführt, die auf dem Gelände gezeigt werden sollen. „In der Woche davor werden die Flugzeuge und Hubschrauber Laage anfliegen“, wie Seemann mitteilt.

Flugschau am Boden und in der Luft

Neben der statischen Flugschau am Boden werden sich die Waffensysteme der Bundeswehr auch in der Luft präsentieren. Zwei Flugprogramme mit mehr als 20 Luftfahrzeugen sind vorgesehen – um 10 und um 14 Uhr. Das in Laage stationierte Taktische Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ ist eines von vier Eurofighter-Geschwadern der deutschen Luftwaffe. Nach Außerdienststellung der MiG 29 wurde das „Steinhoff“-Geschwader als erster Luftwaffenverband ab 2004 mit dem Eurofighter ausgerüstet. Heute sind hier 25 Maschinen dieses Typs stationiert, künftig sollen es 32 Kampfflugzeuge sein. Hier werden alle deutschen Eurofighter-Piloten ausgebildet. Auch die Marinetaucher stellen sich beim Tag der Bundeswehr in Laage vor. In einem Tauchcontainer der DLRG werden sie unter anderem verschiedene Reparaturverfahren demonstrieren, zeigen, wie unter Wasser geschweißt wird.

Verteidigungsministerin grüßt von der Leinwand

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) wird allen Beteiligten und Besuchern einen interessanten Tag wünschen. Allerdings wird die Ministerin nicht persönlich erscheinen, sondern zentral per Videoleinwand an allen Standorten zugeschaltet, wie Seemann informiert. Höchstselbst ist jedoch Ausbilder Schmidt auf dem Gelände. Comedian Holger Schmidt wird die Gäste wie gewohnt begrüßen: „Morgen, ihr Luschen!“ Erwartet wird darauf ein lautes „Morgen Chef!“ Mit seiner Comedyfigur „Ausbilder Schmidt“ wurde Müller durch Auftritte in Fernsehen, Radio und auf Bühnen bekannt. Er trägt stets eine ausgewaschene, eng sitzende, alte olivfarbene Bundeswehruniform, auf deren Namensschild früher tatsächlich der Name „Müller“ statt „ Schmidt“ stand, denn sie gehörte zur Ausrüstung von Müllers älterem Bruder, einem Bundeswehr-Reservisten.

2015 war erster Tag der Bundeswehr Der erste Tag der Bundeswehr fand am 13. Juni 2015 aus Anlass des sechzigjährigen Bestehens der Bundeswehr sowie des fünfundzwanzigjährigen Bestehens als „Armee der Einheit“ statt. Seitdem laden die deutschen Streitkräfte einmal jährlich in der ersten Hälfte des Monats Juni zur Begegnung ein. Die Standorte, an denen sich die Bundeswehr darstellt, wechseln dabei von Jahr zu Jahr und es präsentieren sich stets verschiedene Einheiten. Der diesjährige Tag der Bundeswehr am 13. Juni steht unter dem Motto: „Willkommen Neugier!“ Beteiligt sind neben Laage die Militärstandorte in Bad Vilbel, Berlin, Bonn, Eckernförde, Frankenberg, Husum, Idar-Oberstein, Mayen, Munster, München, Storkow, Veitshöchheim, Weißenfels und Wilhelmshaven. 2019 erlebten bundesweit fast 270 000 Besucher Überflüge, Flugschauen und diverse Darbietungen der Bundeswehr.

Von der Hüpfburg für den Nachwuchs über Modellboote und -flugzeuge bis hin zum virtuellen Realität-Flugsimulator ist für alle Altersgruppen etwas dabei. Der Zutritt zum Gelände ist frei. „Kostenfreie Parkflächen werden ausgewiesen“, kündigt Seemann an. Derzeit bereiten sich die Soldaten am Standort Laage auf diesen Tag gut vor. Ausstellungsflächen werden geplant ebenso wie Plätze für Bühne, Videoleinwand und Catering. Aussteller, militärisch und zivil, sind eingeladen, insbesondere mit Exponaten wie Rad- und Kettenfahrzeugen, Mitmach- und Spielaktionen. Rettungs- und Sicherungskräfte beraten ihre Zusammenarbeit.

Für Kinder speziellen Hörschutz mitbringen

„Mit Polizei und den Gemeinden planen wir die Anreise zum Fliegerhorst“, erklärt Seemann. Er rechnet mit großem Interesse, denn beim letzten Tag der offenen Tür auf dem Fliegerhorst im August 2014 waren mehr als 50 000 Neugierige gekommen, um mal hinter die Kulissen schauen zu können. Der Besucheransturm sorgte jedoch auch für viel Stau.

Sicherheitsrichtlinien würden im Vorfeld über die sozialen Netzwerke und Internetauftritte des Geschwaders kommuniziert. Doch der Sprecher des Geschwaders rät: „Für die Kinder bitte speziellen Gehörschutz mitbringen.“ Normaler Gehörschutz werde am Veranstaltungstag kostenfrei zur Verfügung gestellt. Tiere sollten zu Hause bleiben. Spitze Gegenstände, Rucksäcke, große Taschen und Flaschen ebenfalls. Für das leibliche Wohl werde auf dem Gelände gesorgt.

Von Doris Deutsch