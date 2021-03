Rostock

Die Hansestadt ging voran, MV kaufte als erstes Bundesland die Lizenz – und immer mehr Menschen machen mit. Die Handy-App „Luca“ ist in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Vormarsch und soll der besseren Nachverfolgung von Kontakten im Infektionsfall dienen. Dafür wurden die acht landesweiten Gesundheitsämter mit dem entsprechenden System verknüpft. Die OSTSEE-ZEITUNG klärt hier die wichtigsten Fragen zur Anwendung.

Wer kann mitmachen?

Privatpersonen können sich per Web einen eigenen kostenlosen QR-Code einrichten und zum Mitnehmen ausdrucken. Oder sie laden sich die Gratis-App auf ihr Android- oder IPhone-Handy, registrieren sich einmal mit ihren Daten und bestätigen diese mithilfe ihrer Telefonnummer.

Kritiker hatten kürzlich angemerkt, dass die Verifizierung der Daten mithilfe einfacher Programmierungskenntnisse umgangen werden könnte. Doch die Hansestadt Rostock und die Landesregierung setzen auf die Ehrlichkeit der Nutzer – auch im Interesse des eigenen Gesundheitsschutzes. Zudem soll dadurch die bisher in vielen Behörden, Hotels, Läden und Restaurants notwendige Zettelwirtschaft entfallen.

Wie funktioniert „Luca“ für Gastgeber?

Unternehmen können sich ganz aktiv selbst als Location anlegen. Dabei können auch unterschiedliche Räume oder Tische angelegt werden. Dann müssen die Gastgeber nur noch ihren jeweiligen Code gut sichbar aushängen oder ihre Besucher selbst ein- und auschecken.

In Rostock hat zudem der Copyshop am Margaretenplatz den Unternehmern Hilfe bei der Umsetzung angeboten, indem Händler ihren Code dort kostenlos ausdrucken lassen können. Ähnlich sollen auch Kulturbetreiber oder Vereine verfahren, damit sich Nutzer beim Sport, im Theater oder beim Konzert registrieren können, wenn diese Veranstaltungen wieder erlaubt werden.

Was ist ist, wenn ich kein Smartphone haben?

Es gibt auch „Luca“-Schlüsselanhänger, die in Rostock beispielsweise über die Ortsämter verteilt werden – jeweils einer pro Person. Allerdings ist die Nachfrage groß, die ersten Bestellungen waren schnell weg, weshalb die Stadt nachordern musste. Wer die Möglichkeit der Handy-App hat, wird deshalb gebeten, diese zu nutzen.

Auch der Schlüsselanhänger muss einmal online auf den jeweiligen Nutzer registriert werden. „Dabei können vielleicht Angehörige oder Nachbarn helfen“, so Rostocks Stadt-Sprecher Ulrich Kunze. Anschließend kann der QR-Code auf dem Schlüsselanhänger aber all das, was die App auch kann. Durch die Verknüpfung zwischen Anhänger und Daten wird sichergestellt, dass die Nutzer auch von den Gesundheitsämtern informiert werden können, sofern Infektionsgefahr besteht.

Wie funktioniert es?

Die Nutzer haben ihre Daten einmalig in der App registriert, müssen diese dann also nicht mehr im Laden angeben. Entweder die Mitarbeiter scannen die Codes vom Handy der Nutzer – oder andersherum und die Personen checken sich selbst ein, indem sie den Code scannen, der am oder im Laden aushängt.

Wichtig: Neben dem Ein- sollte auch das Auschecken nicht vergessen werden. Das geht bei der App mit einer einfachen Wischbewegung auf dem Display. Das Abmelden ist wichtig für die die lückenlose Nachverfolgung im Ernstfall. Haben die Nutzer das einmal vergessen, müssen sie aber nicht zurückgehen. Die Gastgeber können für ihre Läden und Unternehmen auch einen Radius festlegen. Vergessen Gast oder Kunde das Auschecken, aber verlassen diesen Radius, erfolgt das Abmelden automatisch.

Was ist mit der Nachverfolgung im Infektionsfall?

Sollte sich jemand mit Covid-19 infizieren, wird derjenige vom Gesundheitsamt kontaktiert. Der oder die Betroffene kann dann seine entsprechende Tan-Nummer aus der App ans Amt freigeben. So haben die Mitarbeiter die Chance, wie in einer Art Tagebuch die Wege des Nutzers nachzuvollziehen, Daten bei Geschäften abfragen zu dürfen und so Mitmenschen informieren zu können.

Das passiert auf Knopfdruck, geht schneller als beim Durchsuchen der Listen – vor allem, weil dort in der Vergangenheit oft falsche Daten angegeben wurden. Die Nutzung der App entlastet also auch die Gesundheitsämter vor Ort und führe zu schnelleren Ermittlungserfolgen. So sollen große Ausbrüche und weitere Lockdowns verhindert werden können.

Was ist mit dem Datenschutz?

Laut Anbieter werden die Kontaktdaten – also das Ein- und Auschecken in Läden, Restaurants und Co. – zweifach verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert. Und das für maximal 30 Tage bei den Locations sowie 14 Tage auf den Geräten der Nutzer. Die Daten können nur im Zusammenwirken von zwei der Beteiligten – also Gesundheitsamt und Nutzer oder Amt und Location – entschlüsselt werden. Und nur die Ämter können diese Daten dann lesen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer macht mit?

Der Nutzerkreis der App sowie die Zahl der registrierten Gastgeber wachsen in MV täglich. In Rostock waren beispielsweise die Innungsfriseure die ersten, die vor der Öffnung am 1. März die App eingerichtet hatten. Ziel ist es, so viele öffentlich zugängliche Bereiche wie möglich einzubinden.

Was ist mit privaten Treffen?

Jeder Nutzer kann in der App ein privates Treffen anlegen und seine Kontaktpersonen registrieren. Diese Daten können nicht mit dem Gesundheitsamt geteilt werden. Sie dienen nur als eine Art Gedankenstütze, um im Infektionsfall schneller daran zu denken, wen man noch getroffen hat.

Von Claudia Labude-Gericke