Normalerweise sorgt Felix Viergutz dafür, dass täglich gut 300 Menschen leckere Gerichte aufgetischt bekommen. Er leitet die Kantine des Südstadtklinikums. In Zeiten von Corona musste er umdenken. „Nachdem unsere Kantine drei Wochen geschlossen hatte, überlegten mein Küchenteam und ich, eine Mitarbeitertüte zum Verkauf anzubieten. Diese war gefüllt mit einem Brötchen, Jogurt, Obst und einem Riegel. Der Absatz war reißend.“ Seit kurzem biete die Kantine Klinikmitarbeitern ein Mittagessen „to go“ an.

Bei der Arbeit kann sich Viergutz auf seine Crew verlassen – mehr den je. „Durch Corona ist das Team noch mehr zusammengerückt.“ Seit 2008 arbeitet Viergutz in der Kantine. Nach vierwöchiger Probezeit wurde der Koch fest eingestellt. „Über die Zeit reifte in mir dann die Idee, den Meister drauf zu setzen.“ Die Klinikleitung habe ihn dabei unterstützt. Für den Meister habe er nach der Arbeit viel lernen müssen. Mit Erfolg.. „Nach zwei Jahren hatte ich meinen Meisterbrief in der Tasche. Nach zwei weiteren Jahren übernahm ich dann die Küchenleitung.“

