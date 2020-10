Karambolage auf der A 20: Fünf Autos krachen zusammen – drei Verletzte

Rostock

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Samstagabend auf der Autobahn 20 im Kreis Rostock gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Sanitz und Tessin stießen fünf Autos zusammen, insgesamt gab es drei Verletzte zu beklagen.

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr in Fahrtrichtung Stettin ereignet. Aus noch nicht geklärter Ursache kam es zunächst zu einem Unfall und dann in der Folge zu weiteren Zusammenstößen. Fünf Fahrzeuge waren insgesamt in die Karambolage verwickelt, darunter befand sich auch ein Transporter, der auf einem Trailer einen Wagen transportierte. Alle fünf plus das transportierte Auto wurden bei dem Zusammenstoß teilweise erheblich beschädigt.

Drei Personen leicht verletzt

Mehrere Rettungswagen, Notärzte und freiwillige Feuerwehren eilten nach dem Unglück auf die Autobahn 20, die von der Polizei umgehend voll gesperrt werden musste. Drei Autoinsassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine von ihnen, eine 64-jährige Frau, kam nach Rostock in den Schockraum der Uniklinik. Die anderen lehnten einen Transport ins Krankenhaus ab. Nach rund zwei Stunden konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache des Unglücks.

