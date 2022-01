Karin Ditz aus Schwaan verbringt gern Zeit mit den Urenkeln in Rostock

Rostock

Ihre „unfassbar tolle Familie“ ist für Karin Ditz das Allerwichtigste, wie sie sagt. Deshalb ist die 71-Jährige, die eigentlich in Schwaan lebt, auch oft in Rostock unterwegs – oder in Diedrichshagen. Denn dort wohnt ihre Enkelin, die erst vor drei Monaten Söhnchen Franz zur Welt gebracht hat. Um die frischgebackene Mutter zu entlasten, gehe sie häufig mit ihrem Urenkel im Kinderwagen an die frische Luft, sagt Ditz.

Und auch sonst ist die 71-Jährige viel beschäftigt. „Ich gehe noch zwei Tage in der Woche arbeiten. Ein bisschen was kann man ruhig machen“, so die Schwaanerin, die im Wohnort in einem Betrieb aushilft. Früher habe sie selbst eine Heizungsbaufirma gehabt, kenne sich also im Handwerk aus.

Wenn Karin Ditz nicht gerade Zeit mit der Familie oder bei der Arbeit verbringt, trifft sie sich gern mit Freundinnen im Restaurant oder zum Shopping, wie sie sagt. Den Geist hält sie mit dem Lösen von Soduko fit.

Von Katrin Zimmer