Rostock

Karin Rink wohnt schon ihr ganzes Leben in der Südstadt in Rostock. Die 57-Jährige arbeitet bei A-Rosa in der Poststelle und beim Empfang. Zurzeit ist sie coronabedingt aber noch in Kurzarbeit – dankbar ist sie trotzdem: „Man freut sich, dass die Kollegen gesund sind“.

Neben ihrer Arbeit verbringt sie ihre Freizeit gerne hinter Büchern. Am Liebsten vertieft sie sich in authentische Kriminalgeschichten. Ihr Lieblingsautor: Sebastian Fitzek. Bei gutem Wetter verschlägt es die Rostockerin in den Kringelgrabenpark. „Es gibt hier einen Mehrgenerationenspielplatz. Mit Spielgeräten für die Kleinen und Sportgeräten für die Großen“, sagt Rink, „da bin ich gerne mit meiner Familie.“ Ein weiterer Pluspunkt: Die Sauberkeit der Anlage. „Darauf achtet man hier sehr“, freut sich Rink. Sobald ihre Enkel ein bisschen größer sind, freue sie sich schon auf gemeinsame Bastelstunden. „Ich bin gerne kreativ und mit meinen Enkeln macht es noch mehr Spaß.“

Von Kira Müller