Dass der beliebte Karls Erlebnis-Hof in Rövershagen mehr zu bieten hat als Marmeladengläser, ist seit Eiswelt Nummer 17, Freizeitpark, Palettenhotel und Schaumanufaktur längst bekannt. Von der Corona-Pandemie ist das Unternehmen mit seinen vielen Attraktionen nun stark betroffen. Alle sieben Standorte mussten schließen, lediglich der Verkauf von Lebensmitteln im Hofladen ist noch möglich.

Für Inhaber Robert Dahl beginnt damit seine „neue Zweigleisigkeit“, wie es der Unternehmer nennt. Im Lockdown werden auf der einen Seite Attraktionen, Fahrgeschäfte und Co. gewartet und gepflegt. Zum anderen nutzt Dahl die neue Situation, um aus dem stationären Erdbeerland einen bunten Online-Spielplatz zu basteln. Mit „ Karls Media AG“ und dem neu gegründeten „Red Berry Studio“ will der Erdbeerhof ein digitales Unternehmen werden. Live-Streaming, Online-Shopping, 360-Grad-Videos, Social-Media-Kampagnen und jede Menge Video-Content entstehen in dem eigens dafür gegründeten Medienstudio.

„Wir fallen in der Pandemie durch das Raster“

Robert Dahl sitzt in seinem gläsernen Büro in Rövershagen. Sein Wasser trinkt er aus einem Marmeladenglas. Der große Mann mit dem sympathischen Lächeln hat in diesen Tagen viel zu tun. 1000 Mitarbeiter beschäftigt der Familienunternehmer mittlerweile. Karls wächst mit Tempo. Neue Standorte sind in Planung. Ein neues Erdbeerdorf an der Autobahn zwischen Dresden und Leipzig entsteht. In China fanden sich Investoren, auch sie wollen den Erdbeerspaß zu sich holen.

Dann kam die Pandemie. Der Aufbau neuer Standorte geht zwar weiter, nur mit etwas weniger Wind in den Segeln. Über die Hälfte seiner Belegschaft musste Dahl in Kurzarbeit schicken. Zu Spitzenzeiten sogar zwei Drittel. „Die Pandemie betrübt uns. Die Konsequenzen sind nur noch bedingt auszuhalten“, beginnt Dahl.

Eigentlich wollte er über Corona nicht viele Worte verlieren, vor allem nicht klagen und jammern. „Aber dass wir keinerlei Unterstützung vom Bund bekommen, nicht antragsberechtigt sind“, mache ihn wütend. Karls Erdbeerhof komme nur glimpflich durch diese Zeiten, weil man „gut gewirtschaftet“ und „mit Vorsicht agiert“ habe, erzählt Dahl. Er wolle Finanzminister Olaf Scholz via Twitter noch eine Videobotschaft zukommen lassen. „Ein Statement setzen, dass es so nicht geht“, schnauft Dahl.

Kreativität schlägt Geld

„Kreativität schlägt Geld“, steht als Slogan im Bürokomplex des Erdbeerenmoguls an die Wand geschlagen. Zu den Möglichkeiten der vernetzten Online-Welt habe Dahl sich schon immer, auch weit vor Corona, hingezogen gefühlt. Er wolle dafür stehen, sich und sein Unternehmen immer wieder neu zu erfinden. Dafür sei er Unternehmer, tüchtig, neugierig, angetrieben – und kreativ.

Die Geschichte von Karls 1921 bewirtschaftete Karl Dahl, der Großvater des heutigen Firmenleiters Robert Dahl, einen Hof in der Nähe von Rostock. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Karl Dahls Sohn Karl-Heinz den landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Lübeck fort. 1993 eröffnete der damals 22-jährige Robert Dahl einen Erdbeerhof in Rövershagen. Fünf Erlebnisdörfer und sieben Standorte zählen bereits zur Karl’s Tourismus GmbH. Mehr Infos unter: www.karls.de und www.karls-shop.de

Die Pandemie schaffe neue Möglichkeiten. „Zum Beispiel die Akzeptanz der Menschen für Online-Formate“, glaubt Dahl. Er gehe davon aus, dass nach der Pandemie die Besucher auch wieder Erlebnis, Gastronomie und Hotellerie bei Karls nutzen. Trotzdem wolle er jetzt nicht nur abwarten. Mit der neu gegründeten „ Karls Media AG“ und den „Red Berry Studios“ will sich Karls Erdbeerhof digital neu aufstellen.

Karls Erdbeer-Shows

Mit Live-Shopping und eigenen Show-Formaten sendet Karls jetzt regelmäßig. „Stephis Einkaufsbummel“, „Erics Ride Show“, „Steffis Unboxing“ oder „Roberts Manufaktour“ heißen die neuen Sendungen. Dahl und sein Team stellen sich dann vor die Kamera und übertragen live aus dem Erdbeerland.

„Wir wollen es schaffen, 24 Stunden und sieben Tage die Woche online zu sein“, erklärt Dahl. Zuschauer können sich dann vom Sofa aus in Karls Regalen umschauen, mit ein paar Klicks einkaufen, erfahren Neues aus dem Erdbeerhof, von Produkten bis zu Projekten, der Produktion in der Manufaktur, vom Erdbeerenfeld und Geschichten hinter den Kulissen. Sogar Yoga-Kurse können über die Unternehmenswebsite gestreamt werden.

„Retailtainment“ benennt Robert Dahl den Fachbegriff für das, was er jetzt vorhat. Der Begriff meint Handelsmarketing als Unterhaltungswert. Der Einsatz von Ambiente und Emotionen soll Kunden für die Ware interessieren und in Kauflaune versetzen. „Vor allem wollen wir auch eine neue Art der Unterhaltung schaffen, Menschen für uns und unsere Geschichte interessieren“, sagt der Erdbeeren-Chef.

Dahl hat sich einen neuen Job gegeben: Er ist jetzt auch Programmdirektor. Themen zu finden und umzusetzen, mache dem 49-Jährigen „mega Spaß“. Und die Eiswelt, die Erlebnisparks, die vielen Events und Attraktionen gehen nicht verloren. „Wir schauen in die Zukunft. In der Zeit nach Corona können wir beides: Unterhaltung an den Standorten und zu Hause bei den Menschen.“

