Das Erdbeer-Imperium wächst und wächst und wächst: Karls will weiter expandieren und plant zwei weitere Standorte für seine Erlebnis-Dörfer. Neuestes Ziel der Mecklenburger Erdbeeren ist diesmal Oberhausen im Ruhrgebiet. Eröffnung soll bereits im kommenden Jahr sein. Auch in Sachsen ist eine Erdbeer-Welt geplant.

Auf dem Areal eines ehemaligen Freizeitparks, der 2011 geschlossen wurde, will Erdbeerbauer Robert Dahl ein weiteres Erlebnis-Dorf bauen. Der OZ verrät er erste Details: „Seit geraumer Zeit hatten wir schon überlegt, auch mehr Richtung Westen zu gehen. Wir begrüßen jetzt schon viele Gäste aus dem Ruhrgebiet bei uns.“ Und er verrät weiter: „Meine Frau kommt aus dem Ruhrgebiet. Allein deshalb habe ich schon Interesse an der Gegend“, so Dahl.

Stadt Oberhausen ließ sich von Dahl überzeugen

Der neue Standort im Westen scheint clever gewählt. Entstehen soll die Erlebnis-Welt am Centro – einem Mega-Einkaufspark in Oberhausen. „Das Centro wurde vor etwa drei Jahren verkauft und stark modernisiert. Man hatte uns angesprochen, ob wir uns vorstellen können, dort einen Standort zu eröffnen“, berichtet Robert Dahl. Im vergangenen Sommer hätten dann intensive Gespräche dazu stattgefunden. Der Masterplan für einen weiteren Standort habe die Stadt schnell überzeugt. „Es fehlen aber noch ein paar Genehmigungen“, sagt Dahl.

Das Erdbeer-Dorf selbst soll auf einem etwa sieben Hektar großen Areal entstehen. „Das ist ungefähr so groß wie bei uns in Rövershagen“, sagt Robert Dahl. Dort wolle er das Beste aus den anderen Standorten vereinen.

Aktuell sieben Standorte von Karls – vor allem im Norden und Osten

Inzwischen werden sieben Standorte vor allem im Norden und Osten der Republik von Karls betrieben. In Rövershagen bei Rostock, auf Rügen und Usedom, bei Lübeck und Berlin stehen die Erdbeer-Dörfer. Weitere Standorte sind Pier 7 in Warnemünde und Karls Rittergut bei Magdeburg.

„Grundsätzlich können wir uns weitere Standorte vorstellen. Meine Idee ist es, mecklenburgische Produkte in die ganze Welt zu tragen.“ Karls-Chef Robert Dahl. Quelle: bartsch

An Ideen für neue Attraktionen mangelt es dem Erdbeer-Unternehmen zudem nicht: Wieder geöffnet hat das Erlebnis-Dorf in Elstal bei Berlin. Dort hat Karls über den Winter unter anderem eine „Wetterwelt“ bauen lassen – ein Fahrgeschäft, das 40 Passagiere durch die Luft fliegen lässt. In Rövershagen will Karls zudem das größte Wildbienenhotel bauen.

Noch kein B-Plan für Erlebnis-Dorf in Sachsen

Dass Karls nun auch in den Westen expandiert, begrüßt auch die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung. „Geplant ist die Eröffnung für November 2022. In Nordrhein-Westfalen hat der Erlebnispark bereits viele Fans, sie kennen Karls von der Ostseeküste“, heißt es in einer Mitteilung.

So soll der Eingangsbereich von Karls Erlebnisdorf in Döbeln (Sachsen) aussehen. Quelle: Karls Tourismus GmbH

Oberhausen ist nicht der einzige Ort, an dem Karls das Unternehmen ausbauen will. Auch im sächsischen Döbeln gehen die Planungen voran. „Für Döbeln gibt es aber noch keinen B-Plan“, so Robert Dahl. Auf der jüngsten Stadtratssitzung am 22. April hat der Döbelner Stadtrat allerdings beschlossen, für das Gelände im Stadtteil Gärtitz einen Bebauungsplan aufzustellen. Im nächsten Stadtrat, am 10. Juni, soll der Vorentwurf dieses aufwendigen Planungspapiers schon beschlossen werden und in die erste Runde der frühzeitigen Beteiligung von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange geschickt werden. Auf 17 Hektar soll dort eine weitere Karls-Welt entstehen – ebenfalls bis Ende 2022.

Laut aktueller Planung könnten beide neuen Standorte Ende 2022 eröffnet werden. Für Oberhausen gibt es bereits einen Bebauungsplan. „Wir fangen dort an, wo wir es als erstes können“, so Dahl dazu. Und Robert Dahl, der eines der größten Erdbeer-Anbaugebiete Deutschlands betreibt, verrät: „Grundsätzlich können wir uns weitere Standorte vorstellen. Meine Idee ist es, mecklenburgische Produkte in die ganze Welt zu tragen.“

