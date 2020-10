Nicht nur Autofahrer, die täglich auf der B 105 pendeln, sind neugierig: Entlang eines Erdbeerfeldes an der Bundesstraße neben Karls Erlebnisdorf ist in den letzten Tagen ein Erdwall samt Zaun gebaut worden. Was er dahinter Neues plant, verriet Unternehmer Robert Dahl der OZ.