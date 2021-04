Karls Erlebnisdorf in Rövershagen: Impfen ohne Termin am Sonnabend

Rövershagen

Freiwillige vor: Wer über 60 Jahre alt ist, kann sich am Sonnabend (17. April) in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen (Landkreis Rostock) ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Geimpft wird von 9 bis 17 Uhr in der Hof-Küche mit Astrazeneca – nur solange der Vorrat reicht.

Bislang war nur ein Plakat der Aktion in sozialen Netzwerken aufgetaucht, der Landkreis hat den Termin nun aber bestätigt. Es handele sich dabei um eine Kooperation der Hausärzte in Rövershagen und dem Erlebnisdorf. Weitere Informationen würden in den kommenden Tagen folgen.

Impf-Aktionen in fünf Orten am Wochenende

Zuletzt hatte es solche Impf-Aktionen am Wochenende im Landkreis Vorpommern-Greifswald und an der Mecklenburgischen Seenplatte gegeben. Mehr als 2500 Menschen ließen sich gegen Corona impfen. Zum Teil bildeten sich vormittags an den Zentren lange Schlangen, nachmittags brauchten Impfwillige nur 30 Minuten bis zur „Spritze“.

An der Seenplatte und in Wismar waren am Osterwochenende bereits rund 2000 Menschen vorrangig mit dem Astrazeneca-Impfstoff versorgt worden, von denen sich viele spontan für den „Pieks“ entschieden hatten. Der Kreis Nordwestmecklenburg plant ebenfalls weitere solche Aktionen für die „Generation 60plus.“

Von OZ