Rövershagen

Sie arbeiten wochenlang bei Minusgraden und zaubern stundenlang aus 130 Kilogramm schweren Eisblöcken märchenhafte Figuren – die 23 Künstler, die in der 2000 Quadratmeter großen Halle die 18. Eiswelt von Karls in Rövershagen vorbereiten. Einer von ihnen ist Karlis Ile aus Lettland. Der 47-Jährige Eiskünstler aus dem Baltikum legt aber in diesem Jahr nicht selbst Hand an die Eisblöcke, sondern hat die Märchenwelt aufwendig in Skizzen und 3D-Zeichnungen geplant.

Der gestiefelte Kater, der Froschkönig, Schneewittchen und die Schneekönigin sind nur einige der insgesamt 20 Märchenwelten, die in diesem Jahr zu sehen sind. „Ich mag es, dem Eis meine Energie zu geben. Es ist sehr speziell und wunderschön“, sagt er auf englisch. Er habe bereits auf Festivals in China, Russland oder Alaska Figuren aus Eis kreiert.

300 Tonnen Eis wurden bei Karls verarbeitet

„Wir sind wirklich stolz darauf, die besten Künstler der Welt für unsere Eiswelt zu gewinnen“, sagt Pressesprecherin Nadja Schriever. Sie kommen aus Russland, Litauen, Irland, Griechenland, Estland oder den USA. Ein Dreiviertel Jahr bevor die Eiswelt eröffnet, werden die Bildhauer für ihr Projekt im Nordosten engagiert. Die insgesamt 300 Tonnen schweren Eisblöcke werden bereits ein Jahr vorher in Polen bestellt. Neben den vielen internationalen Künstlern gibt es aber auch von zehn Helfern und Helferinnen von Karls tatkräftige Unterstützung. „Ohne sie würde es die Eiswelt auch nicht geben“, sagt Nadja Schriever.

Bildergalerie von den Vorbereitungen zur Eiswelt bei Karls

Zur Galerie Am Freitag eröffnet die 18. Eiswelt bei Karls in Rövershagen. 23 Künstler aus neun Ländern haben zauberhafte Märchenskulpturen geschaffen. Welche Geschichten zu sehen sind, was eine Nacht bei frostigen Temperaturen kostet und was sonst noch geboten wird.

Dass in diesem Jahr „Die Schöne und das Biest“ oder „Hänsel und Gretel“ zu sehen sind, haben die Besucher hartnäckigen Fans der Eiswelt zu verdanken. Denn es gab eine Abstimmung darüber, welches Thema die nächste Ausstellung bestimmen soll. „Selbst über einzelne Märchen konnten sie abstimmen“, sagt Nadja Schriever.

Neben den perfekt gestalteten Figuren kann sogar geschlafen werden. Im Hotel der Schneekönigin – einem liebevoll verzierten und gemütlichen, aber eiskalten Iglu – steht ein großes Bett mit Fellen und dicken Schlafsäcken. Bereits am Freitag – dem Eröffnungstag – werden hier Gäste die erste Nacht in Eiseskälte verbringen. „Wir sind die nächsten drei Monate täglich ausgebucht“, sagt Nadja Schriever.

Nacht im Hotel der Schneekönigin kostet 139 Euro

Eine Übernachtung für zwei Personen in der Eiswelt kostet 139 Euro. Für jede weitere Person zahlt man 20 Euro. „Viele verschenken das Eishotel zum Geburtstag, Valentinstag oder auch, um ihren Partner zu ärgern“, sagt die Sprecherin und lacht. Toiletten und Duschen befinden sich draußen in einem Container. Wem die Nacht zu frostig werden sollte, der kann hier auf ein warmes Bett ausweichen.

Neben den Märchenfiguren gibt es auch eine eiskalte Theke. Hier werden neben Wodka in Bechern aus Eis, auch Erdbeerlimes, Kinderpunsch und heiße Schokolade angeboten. Und damit die Kinder nicht nur die Figuren der Grimms und anderer Schriftsteller bewundern können, stehen den jungen Gästen zwei spiegelglatte Rutschen zur Verfügung.

Neun Monate lang sind die eiskalten Märchenfiguren zu sehen

Am Freitag, um 9 Uhr eröffnet die größte Eisausstellung Europas – „Karls Eismärchen“. Bis dahin muss in der fast minus zehn Grad Celsius kalten Halle noch einiges vorbereitet werden. „Es wird bis dahin noch Nachtschichten geben“, sagt Nadja Schriever. Aber in diesem Jahr hätten die Bildhauer auch besonders wenig Zeit gehabt, die 18. Eiswelt vorzubereiten.

Am Dienstag kommen die Lichtkünstler, um Schneewittchen und Co., ins rechte Licht zu rücken. Um das Gefühl von einzelnen Märchenräumen zu bekommen, werden bis Freitag noch Wände aus Eis errichtet. Außerdem werden Teppiche verlegt, damit Besucher die Eisflächen ohne Hals- und Beinbruch wieder verlassen können; Schilder und Aufkleber angebracht und die Soundanlage für die richtige Stimmung installiert. „Für uns ist es jedes Mal etwas Besonderes, wenn wir die Eiswelt eröffnen und die 4.Jahreszeit einläuten“, sagt Nadja Schriever.

Neun Monate lang sind die Märchenfiguren bei Karls zu sehen. Die Ausstellung ist täglich (auch zu Weihnachten) von 9 bis 19 Uhr zu sehen. Erwachsene zahlen 8,50 Euro Eintritt, Kinder ab 4 Jahren 6,50 Euro. Die Eintrittskarten können für weitere Besuche der Eiswelt genutzt werden. Momentan gilt die 2G-plus-Regelung.

Von Stefanie Adomeit