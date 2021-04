Hohen Wieschendorf/Rövershagen

„Von Erdbeerernte können wir noch gar nicht reden – am Anfang ist es eher eine Erdbeersuche“, sagt Enno Glantz und lacht. Der Inhaber eines Erdbeerhofes in Hohen Wieschendorf hat gerade sein 30. Unternehmensjahr in MV begonnen. Dass die Saison erneut einen Frühstart hinlegt und voraussichtlich in der letzten Aprilwoche beginnt, sei selten, aber natürlich sowohl für ihn als auch die Kunden eine gute Nachricht. Bei Karls in Rövershagen wird der Saisonstart sogar schon für den 24. April angekündigt.

Beide Anbaubetriebe sind aber natürlich stark vom Wetter abhängig. Der April, der sogar Schnee-regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt brachte, habe den Verlauf der Erdbeerblüte erfreulicherweise nicht nachhaltig gestört. „Wir haben Glück, weil wir hier trotzdem viele Sonnenstunden hatten“, sagt Enno Glantz.

Wetterwechsel macht auch Robert Dahl zu schaffen

„Die Witterung hat auch eher Einfluss auf den Start der Ernte als auf die Menge“, ergänzt Robert Dahl. Genau wie er selbst und sein Betriebsleiter hätten auch die bereits vor Ort anwesenden Erntehelfer ein wachsames Auge auf die Felder. „Wir sind in diesen wechselhaften Tagen mehrfach beim Auf- und Wiederabdecken mit Vlies gewesen, weil erst Frost angekündigt war und dann doch die Sonne schien“, gibt der Rövershäger einen Einblick. Einerseits sei der Schutz vor Frost enorm wichtig, andererseits müssen die Pflanzen natürlich auch schnell wieder freiliegen, um bestäubt werden zu können.

Unter den Folientunneln reifen auch bei Karls in Rövershagen bereits die Erdbeeren der frühen Sorte „Flair“. Quelle: privat

In den Folien-Tunneln, in denen die Frühsorte reift, setzt Dahl wie schon in den Vorjahren wieder auf Boxen mit Hummel-Völkern, die beim Bestäuben helfen.

Begonnen wird die Saison in beiden Betrieben wie gewohnt mit der Sorte „Flair“. „Die ist robust, passt von der Größe und dazu schmeckt und riecht sie sehr gut“, sagt Obstbauer Glantz, der in Hohen Wieschendorf insgesamt 380 Hektar Anbaufläche hat.

Ob und für wie viele Stände die ersten Erdbeeren reichen, kann der 76-Jährige jetzt noch nicht sagen. „Aktuell sind wir dabei, die Verkaufsstände vorzubereiten. Erfahrungsgemäß dauert es etwa acht Tage, bis wir alle aufhaben können“, erklärt der Unternehmer, der sich beim Verkauf eher auf den Westen des Landes konzentriert.

Dahl will neben dem Firmensitz in Rövershagen als Erstes die Stände in Rostock mit den frühesten Erdbeeren des Jahres beliefern. „Die sind natürlich auch etwas teurer, aber wir halten den Preis vom Vorjahr“, erklärt er auf Nachfrage. 2020 lag die 250-Gramm-Schale zum Saisonstart bei 2,90 Euro. Sobald mehr Früchte reifen, können bei beiden Betrieben die Packungen größer und der Preis etwas niedriger werden.

Bio-Erdbeeren und Selbstpflück-Felder geplant

Das Feld mit den Bio-Erdbeeren, die Dahl in diesem Jahr erstmals angebaut hat, brauche noch etwas Reifezeit. „Ich gehe davon aus, dass die Sorten Ende Mai so weit sind“, sagt er. Etwa in diesem Zeitraum wollen sowohl Enno Glantz als auch Robert Dahl dann auch wieder die Felder zum Selbstpflücken öffnen. Die Nachfrage nach diesem Angebot sei trotz Corona im vergangenen Jahr hoch gewesen.

Was die Erntehelfer betrifft, sind die beiden größten Erdbeerproduzenten des Landes optimistisch. „Ich hoffe, dass wir sie per Bus holen können und nicht wie letztes Jahr einfliegen müssen“, sagt Glantz. Sowohl er als auch Robert Dahl wollen die erprobten Hygienekonzepte aus dem Vorjahr nutzen und darauf aufbauen.

Schon 2020 wurde beispielsweise in Rövershagen in mehr Wohneinheiten sowie zusätzliche Toiletten und Waschräume investiert. Auch auf den Feldern waren immer Wagen mit fließendem Wasser und Desinfektionsmittel unterwegs. Zudem wurde für die Erntehelfer eine eigene Kranken- sowie eine Quarantänestation eingerichtet. Dennoch gab es im Mai vergangenen Jahres drei Fälle von infizierten Erntehelfern. Durch die engmaschige Betreuung vor Ort konnten die Rumänen aber schnell isoliert und versorgt werden.

Die beiden Unternehmer hoffen, dass die nun anstehende Saison ganz ohne Corona-Fälle verläuft. „Im letzten Jahr haben wir bei den Mitarbeitern schon regelmäßig Fieber gemessen. In diesem Jahr kommt nun noch das Testen dazu. Nicht nur bei der Einreise, sondern regelmäßig“, blickt Dahl voraus. Mindestens ein-, wahrscheinlich aber zwei- oder sogar dreimal pro Woche wolle er die Erntehelfer testen, um im Infektionsfall früh eingreifen und eine Verbreitung vermeiden zu können. Um Ansteckungsquellen zu minimieren, hatte er auf dem Firmengelände sogar einen kleinen Supermarkt für die Mitarbeiter errichtet, damit diese sich vor Ort versorgen können und nicht zum Einkaufen in umliegende Orte pendeln müssen.

Von Claudia Labude-Gericke