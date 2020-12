Karlsburg: Diabetes-„Papst“ geht in den Unruhestand

Karlsburg

Er hat hier ein Vierteljahrhundert gearbeitet. Doch Zeit für das Erkunden des großen Parkes, der sich an das Klinikum Karlsburg bei Greifswald anschließt, nahm er sich bisher nicht. Der Blick des Vollbartträgers schweift von den hohen Bäumen hinüber zum zweigeschossigen Klinik-Anbau. Nachdenklich betrachtet Prof. Dr. Wolfgang Kerner das Diabetes-Innovationszentrum.

Neues Kapitel der Diabetesforschung

Labore, Seminar- und Arbeitsräume für Forscher und Studenten, ein OP-Saal, Isolationsräume für Patienten mit Wunden und Infektionen ... Dieses Multifunktionsgebäude steht seit fünf Jahren für ein neues Kapitel der Diabetesforschung in Karlsburg. Über das Gesicht des 73-Jährigen huscht ein für ihn so typisches Lächeln. Der kürzlich in den Ruhestand verabschiedete Direktor der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen wirkt entspannt.

Aufgrund des Corona-Lockdowns verlief der Abschied ohne Tamtam. Dem Diabetes-„Papst“, wie er von Fachkollegen häufig genannt wird, will man 2021 mit einem wissenschaftlichen Symposium die Ehre erweisen. „Er hat die „Karlsburger Diabetesklinik zur führenden Klinik in Norddeutschland entwickelt“, betont der Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Wolfgang Motz.

Seit 90 Jahren einen guten Ruf

Hier werden jährlich rund 2500 Diabetes-Patienten – darunter etwa 1000 Typ-1-Diabetiker – behandelt. Damit ist die Klinik nach Bad Mergentheim ( Baden-Württemberg) die zweitgrößte ihrer Art in Deutschland. Eine mit exzellentem Ruf. Bei Bewertungen der Fachkliniken findet man Karlsburg immer im Spitzenfeld. „Das Therapiezentrum ist seit 90 Jahren bekannt“, wehrt der gebürtige Bayer bescheiden ab.

Die Allgäuer seien den Vorpommern recht ähnlich. Eher von der zurückhaltenden Sorte, so der Mediziner. Er stamme aus einfachen Verhältnissen – Mutter Elisabeth war Schneiderin, Vater Anton arbeitete als Elektromeister. „Sie haben alles getan, damit mein Bruder Reinhold und ich ,gute Berufe’ bekamen. Nun, Lehrer und Mediziner sind wir geworden.“

Faible für die Forschung früh ausgeprägt

Der mit einem Thema aus der Biochemie promovierte Mediziner entdeckte beim Medizinstudium in München seine Vorliebe für die Wissenschaft. Die Erforschung der Hormone – insbesondere des Insulins – interessierte ihn. „Der Endokrinologe kann die Ursachen verschiedenster Krankheitsbilder erkennen und dem Patienten helfen. Das hat mich bei der Arbeit an den Uni-Kliniken in Ulm und Lübeck angetrieben“, so der Diabetologe.

Nächtlang tüftelte er zum Beispiel Anfang der 80er Jahre mit Ingenieuren an der Messung des Glukosewertes. War sie doch die Basis für die Dosierung des Insulins, das den Blutzucker senkt. „Die Patienten trugen einen Riesenkasten auf dem Rücken. Mit diesem wurde der Glukosewert ermittelt und die Insulingabe veranlasst. Doch das Implantieren einer Mini-Version gelang nicht.“ Auch der Einsatz von Nadelsensoren für die Blutzuckerbestimmung steckte in der Kinderschuhen.

Prof. Dr. Wolfgang Kerner, Direktor der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen, im Gespräch mit den Ärztinnen Elke Gens und Hanna Grabow (r.). Quelle: Pröber

„Heute reichen auf dem Oberarm aufgeklebte Sensoren aus, um Glukosewerte im Gewebe zu erfassen“, sagt der Arzt. Per Lesegerät oder Smarphone-App wird der Sensor gescannt. Eine Alarmfunktion signalisiert zu hohe oder zu niedrige Glukosewerte. Inzwischen sind Entwicklungen auf dem Markt, die die Glukosemessung mit der Insulingabe verbinden. Man spricht von der künstlichen Bauchspeicheldrüse. „Ich bin glücklich, dies noch erleben zu dürfen.“

Der Preis des Wohlstandes

Im durch die Hamburger Klinikgruppe Dr. Guth gegründeten Karlsburger Klinikum stand weniger die Forschung, sondern die patientenbezogene Versorgung im Fokus. Zumal sich Diabetes zu einer Volkskrankheit ungeahnten Ausmaßes entwickelt.

Etwa 2000 Kinder und Jugendliche erkranken bundesweit laut Hochrechnungen jährlich an Typ-1-Diabetes. Das körpereigene Immunsystem zerstört die Zellen, die Insulin produzieren. Während die Ursachenforschung läuft, sind die Hauptgründe für Diabetes mellitus Typ 2 bekannt: falsche Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel. Täglich vergrößern deutschlandweit etwa 700 Betroffene das Diabetiker-Heer! „Das ist der Preis unseres Wohlstandes“, erklärt Prof. Kerner leise.

Typ-1-Diabetes in jedem Lebensalter möglich Noch vor 100 Jahrenkam der Typ-1-Diabetes einem Todesurteil gleich, denn die Insulintherapie war nicht bekannt. Aktuell leiden mehr als 300 000 Bundesbürger an dieser sogenannten Autoimmunerkrankung. Auch Erwachsene jedes Lebensalters können von dieser Stoffwechselerkrankung urplötzlich betroffen sein. In MV sind laut Prof. Dr. Wolfgang Kerner etwa 400 Mädchen und Jungen unter 18 Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt. Diese Form des Diabetesentsteht bei absolutem Insulinmangel. Ursache ist eine Zerstörung von Zellen der Bauchspeicheldrüse. Die Folge: Insulin fehlt, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Der Körper kämpft praktisch ums Überleben. Typ-2-Diabetes dagegen beruht auf einer verminderten Wirkung des Eigeninsulins. Er wird vor allem durch Übergewicht und Bewegungsmangel verursacht. Derzeit wird die Zahl der Erkrankten auf sieben bis acht Millionen Frauen und Männer geschätzt. Tendenz zunehmend. Im Nordosten leben im Vergleich deutlich mehr Menschen mit Diabetes Typ 2 als im Rest der Bundesrepublik. Ihr Anteil liegt mit 11,3 Prozent laut „Gesundheitsatlas MV“ der AOK Nordost deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 8,6 Prozent. Insgesamt betrifft es demnach rund 182 000 Bürger. Allein im vorpommerschen Raum stieg laut Prof. Kerner die Zahl der Diabetiker in den vergangenen Jahren um rund zehn Prozent!

„Durch die Folgeerkrankungen verlieren diese Patienten im Schnitt sechs Lebensjahre“, ergänzt er. Aufgrund von Fußinfektionen bleibt beispielsweise häufig nur die Amputation. In Karlsburg behandeln sie schwerste Fälle. Schicksale, die den Menschen Kerner nicht zur Ruhe kommen lassen: „Das Reden mit den Erkrankten ist wichtig – oft wichtiger als ein Medikament.“

Oberarzt Dr. Jörn Schmidt hält einen Plasma-Pen in der Hand. Damit bearbeitet der Mediziner im Wundzentrum des Klinikums Karlsburg unter anderem Beinwunden der Diabetiker Quelle: Christian Rödel

Mitarbeitern Verantwortung übertragen

Die Mitarbeiter sollten entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden. Ihn selbst prägten Erfahrungen mit „despotischen Chefs“. Deshalb übertrug er seinen 15 Mitstreitern Verantwortung wo immer möglich. „Prof. Kerner hat uns den Rücken für die Arbeit in der Schmerzambulanz und auf den Stationen freigehalten“, sagt Dr. Jörn Schmidt (55). Der Oberarzt hebt den „angenehmen menschlichen Umgang“ im Klinikalltag hervor.

Von der „ausgesprochen hohen fachlichen Kompetenz“ seines ehemaligen Chefs ist der Leitende Oberarzt der Diabetesklinik, Dr. Jörg Reindel (53) beeindruckt. Reindel leitet das Haus nun kommissarisch.

Mehr Zeit für Ehefrau, drei Kinder und zehn Enkel

Als Freizeit-Ruderer hat Kerner nun mehr Zeit für größere Touren mit Ehefrau Marlies (67) auf der Peene. Und er freut sich, nach dem Corona-Stillstand seine drei Kinder und zehn Enkel auf dem Anwesen in Hollendorf ( Vorpommern-Greifswald) begrüßen zu können.

Mindestens ein Tag in der Woche ist künftig für Karlsburg reserviert. Denn der deutschlandweit geachtete Mediziner bleibt Leiter des Kompetenzzentrums Diabetes. „2021 werden wir Weltneuheiten präsentieren“, blickt der Unruheständler voraus. Dazu gehöre das Frühwarnsystem „Sensorsohle“. Es signalisiere Zuckerkranken frühzeitig das Entstehen von Entzündungen. Denn bei jedem vierten Diabetiker entwickeln sich im Laufe seiner Erkrankung sogenannte Läsionen an den Füßen oder den Unterschenkeln. „Deshalb ist Forschung so wichtig“, sagt der seit 48 Jahren als Diabetologe wirkende Mann, der sich nun einen Parkrundgang gönnt.

Von Volker Penne