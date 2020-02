Karneval in Kroatien: Warnemünder Trachtengruppe besucht Rijeka

Rijeka

Es kamen Gäste aus aller Welt: Aus Japan, den USA, Italien und eben auch aus Rostock-Warnemünde. Die Warnemünder Trachtengruppe hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beim Karneval in ihrer kroatischen Partnerstadt Rijeka vertreten. Vier Tage haben die Männer und Frauen in ihren historischen Trachten den Menschen auf den Straßen die Köpfe verdreht.

Rijka ist in diesem Jahr die europäische Kulturhauptstadt. Der an der kroatischen Nordküste gelegene Ort ist darüber hinaus die Faschingshochburg des Landes. Traditionell werden in der hiesigen Region Kvarner mit furchterregenden Masken und tosender Freude die bösen Geister und Mächte vertrieben. Dabei zählt der Karneval in Rijka zu einem der größten Feiern dieser Art in Europa.

10 000 Teilnehmer aus aller Welt

In dem Festumzug mit etwa 10 000 Teilnehmern aus aller Welt, waren neben Karnevalsgruppen aus Karlsruhe und Neuss auch eine Gruppe aus Rostock dabei – die Warnemünder Trachtengruppe. „ Rijka hat wohl seine Partnerstädte angefragt, ob sie Gruppen vorbeischicken mögen. Danach kam die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf uns zu“, sagt Vereinsvorsitzende Karin Scarbarth. Ob sie drüber nachgedacht haben, nicht hinzufahren? „Auf keinen Fall. Wann bekommt man schon mal so eine Chance?“

Am Freitag ging es los. „Die Stadt hat uns die Flüge und zwei Übernachtungen bezahlt“, sagt Scarbarth begeistert. Zwei weitere Übernachtungen haben die 19 Mitglieder im Alter zwischen 55 und 83, die sich für diese Reise bereit erklärt hatten, aus eigener Tasche finanziert. „Schließlich wollten wir auch etwas von der Region sehen.“ Viele der Mitglieder sind dafür erstmals in ein Flugzeug gestiegen – so auch die Vereinsvorsitzende. „Ich habe vorher eine Beruhigungstablette genommen“, sagt Scarbarth.

Mit auffälligen Trachten im Getümmel

Der Badeort begrüßte die Trachtengruppe mit bestem Wetter. „Wir hatten Sonne und um die 15 Grad Celsius“, schwärmt Scarbarth. Am Samstag ging es dann mitten ins Getümmel. „Erst hatten wir einen Empfang beim Bürgermeister und anschließend ging es in den Korso.“

Zwischen den zahlreich bunt geschmückten LKW´s tanzten die Trachtler aus Warnemünde ihre traditionellen Tänze. „Wir sind da wirklich etwas aufgefallen, weil wir die einzigen waren, die in historischen Gewändern dort aufgetreten sind“, sagt Scarbarth.

Beifall von 100 000 Schaulustigen

Der Festumzug war detailiert durchgeplant. Ein Korso aus 160 Gruppen ist durch die Hauptstraßen der kroatischen Hafenstadt gezogen. Die Warnemünder kamen an Stelle 32. „Wir sind sechs Mal an verschiedenen Stellen aufgetreten – immer mit dem Volkstanz ’Der fröhliche Kreis’“.

Dabei gab es viel Beifall von den etwa 100 000 Schaulustigen. „Da machen alle mit und die Stimmung in der Stadt war unglaublich toll.“ Einziger Wermutstropfen: „Es war so laut in den Straßen von Rijeka. Bei uns sind die Umzüge leiser“, sagt Scarbarth und lacht.

Verabschiedung im Regen

Am Sonntag und Montag haben die Mitglieder noch die Region um Rijeka besucht. „Wir waren auch in dem Vorort Opatija und haben da noch etwas auf der Promenade getanzt.“ Am Dienstagmorgen ging es dann wieder zurück in die Heimat. „Und pünktlich zur Rückreise fing es dann erstmals an zu regnen“, sagt Scarbarth.

Warnemünder Trachtengruppe Die Warnemünder Trachtengruppe ist 1976 gegründet worden und setzt sich für die Erhaltung und Pflege der Traditionen des Seebades ein. Die originalgetreuen Trachten, die die Mitglieder bei den jährlich etwa 40 Veranstaltungen tragen, orientieren sich an der Kleidung aus dem Jahr 1840. Dabei sind alle Kleidungsstücke von Hand gestickt. Traditionell tanzen sie zu volkstümlicher Musik.

