Karnevalseröffnung: Rostocker Narren erobern Rathaus

Rostock

Konfetti regnet ins Foyer des Rostocker Rathauses. Zahlreiche Schaulustige, Karnevalisten und Rathausmitarbeiter klatschen zur Musik und beobachten die Tänze von Funkengarde und Tanzmariechen des Rostocker Karneval Clubs (RKC). Pünktlich um 11.11 Uhr haben die Narren am Montag das Rathaus gestürmt, um Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen den symbolischen Rathausschlüssel abzunehmen und damit die fünfte Jahreszeit einzuläuten.

„Es ist lang her, genau ein Jahr, da war es noch nicht wirklich klar, wer übers Jahr im Rathaus ausharrt und für mich den Stadtschlüssel aufbewahrt“, begrüßte „Prinzessin“ Luisa Kunath den Oberbürgermeister und spielte auf seine dänische Herkunft an. „Schon mehr als tausend Jahre ist es her, da fielen die Wikinger über Mecklenburg her. Jetzt dachte man, das sind doch alte Lieder, doch schwups, sieh an, da sind sie wieder.“ Doch nun wolle der Verein ihn vorerst in den „Claus-Ruhe-Stand“ schicken.

Karneval ermöglicht Kritik

Madsen nimmt es mit Humor. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Umfang dieser Veranstaltung so groß ist“, sagt er. „Ich finde es ein bisschen schade, nach zehn Wochen im Amt den Schlüssel wieder abgeben zu müssen. Dabei hatte ich den bisher selbst noch nicht einmal bekommen und muss ihn direkt wieder hergeben.“ Der Däne hebt die Bedeutung der Veranstaltung hervor. „ Karneval ermöglicht es, politische Kritik zu äußern. Und die ist wichtig. Außerdem ist es wichtig, fröhlich zu sein und fröhlich durchs Leben zu gehen.“

Bildergalerie: Eindrücke von der Karnevalseröffnung

Zur Galerie Eindrücke von der Karnevalseröffnung

Song für den Dänen

Mit dem Lied „Dänen lügen nicht“, haben Luisa Kunath und RKC-Sprecher Joachim Wolber den Original-Song „Tränen lügen nicht“ von Michael Holm umgedichtet und erinnern Madsen so an seine Wahlversprechen. „Wohnungen, die noch bezahlbar bleiben, auch dass viel mehr auf Rad, Bus und Bahn umsteigen. Rostock gegen Fremdenhass laut spricht. Auch da hoffen wir – Dänen lügen nicht“, singen sie unter anderem.

Tradition in Rostock

„Herr Madsen muss bei der Schlüsselübergabe schon etwas mehr leiden als sein Vorgänger“, gibt Vereinspräsident Sebastian Tippelt zu. „Aber er nimmt es mit Humor.“ Karneval ist für den Präsidenten auch in Rostock eine wichtige Veranstaltung. „Wir sind froh, die Tradition der Schlüsselübergabe seit 30 Jahren feiern zu können und den rheinischen Karneval in die Hansestadt zu holen“, sagt er.

Publikum begeistert

Auch das Publikum ist amüsiert. „Ich liebe Karneval“, sagt Andrea Ihre. „Die Musik, die Kostüme, die Tänze und die Stimmung sind super“, sagt die Zuschauerin. Ihre Freundin Jana Schlomann nickt. „Am besten ist das Männerballett“, sagt sie. Nach der Schlüsselübergabe und den Aufführungen der Karnevalisten gibt es Freibier. „Und nachher muss ich noch den Haushalt diskutieren, das wird interessant“, sagt Madsen und lacht. „Aber ich bin ja jetzt erst mal nicht mehr im Rathaus, also ist es auch egal.“

Von Katharina Ahlers