Rostock

Sie wollen gern frischen Karpfen an Weihnachten oder Silvester essen, wissen aber nicht, wo Sie diesen in Rostock am besten kaufen können? Die OZ hat zusammengestellt, auf welchen Märkten in der Hansestadt der Fisch frisch für die Festtage angeboten wird – mit Tagen und Öffnungszeiten. Ein kleiner Überblick:

Wochenmarkt Dierkow: mittwochs 8 bis 14 Uhr; 23. Dezember 2021 von 8 bis 16 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr; 30. Dezember 2021 von 8 bis 16 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr

mittwochs 8 bis 14 Uhr; 23. Dezember 2021 von 8 bis 16 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr; 30. Dezember 2021 von 8 bis 16 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr Wochenmarkt Lütten Klein: Dienstag und Freitag von 8 bis 16 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr

Dienstag und Freitag von 8 bis 16 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr Wochenmarkt Doberaner Platz: Montag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr; mittwochs 12 bis 18 Uhr

Montag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr; mittwochs 12 bis 18 Uhr Wochenmarkt Reutershagen: Dienstag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 11 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 11 Uhr

Dienstag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 11 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 11 Uhr Wochenmarkt Neuer Markt: Dienstag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr

Dienstag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr; 24. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr; 31. Dezember 2021 von 8 bis 12 Uhr Fischmarkt in Warnemünde: Er hat zusätzlich am 1. Januar 2022 von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2021 findet dort laut der Großmarkt Rostock GmbH kein Fischverkauf statt.

Er hat zusätzlich am 1. Januar 2022 von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2021 findet dort laut der Großmarkt Rostock GmbH kein Fischverkauf statt. Rostocker Fischmarkt an der Warnowpier 431: 22. und 23. Dezember 2021 von 7 bis 18 Uhr, 24. Dezember 2021 von 7 bis 12 Uhr; 29. und 30. Dezember 2021 von 7 bis 18 Uhr, 31. Dezember 2021 von 7 bis 12 Uhr

Von Volker Penne