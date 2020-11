Groß Tessin/Neukloster

Nebel liegt an diesem kalten Novembermorgen über dem Groß Tessiner See ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Der Motor seines Bootes tuckert leise. Otto Kleinert (68) hat seine Stellnetze auf dem 120 Hektar großen Gewässer kontrolliert. Der Fischereimeister nimmt Kurs auf seine überdachte Anlegestelle. Zufrieden schaut er auf das Hälterbecken seines sieben Meter langen Kahns und den daneben stehenden großen schwarzen Eimer: Darin befinden sich ausnahmslos große Zander, Hechte, Brassen und Schleie.

Kleinere Fische schlüpfen durch die große Maschen

„Ich fische seit vielen Jahren selektiv mit extra großen Maschen. Die kleineren Fische schlüpfen hier locker durch“, erklärt der im nahe gelegenen Babst lebende Mecklenburger. Mit geübtem Griff hebt er einen etwa fünf Kilo schweren Zander in die Höhe. Ein Prachtexemplar.

Die kräftigen Hände des großgewachsenen Mannes mit den freundlichen Augen sind stark gerötet: „Kein Problem. Auch Minusgrade stören mich nicht. Nur bei eisigem Wind wird das Arbeiten im Wasser schwierig“, erklärt der Berufsfischer, der die Natur und die Ruhe auf dem See so mag. Seit 1984 bewirtschaftet er das Gewässer. Wie die meisten seiner Berufskollegen in den 46 Binnenfischer-Betrieben des Landes ist Kleinert Einzelkämpfer. Er weiß, dass der Erhalt seiner beruflichen Existenz nicht zuletzt von der Pflege der Fischbestände auch in den anderen seiner fünf Pacht-Seen abhängt.

Ein prächtiger, fast fünf Kilo schwerer Zander: Der Babster Fischereimeister Otto Kleinert (68) hat ihn im Groß Tessiner See gefangen. Quelle: Martin Börner

Die Ansprüche der Kunden wachsen

„Zander ordern die Kunden neben Karpfen verstärkt zu den Festtagen“, so Kleinert. Die Ansprüche wachsen. Auch frische Saiblinge, Forellen, Lachse und Aale sowie Räucherware seien gefragt. Doch Hecht werde seltener nachgefragt. Während die Kilopreise beispielsweise für Zander bei 14 Euro und für Aal 28 Euro liegen, rechnet der Fischer mit einem Kilopreis bei Karpfen zwischen 7,80 und acht Euro.

Y-Gräten entfernt der Neumühler Fischer Andreas Kleinert bei diesem Hechtfilet. Quelle: Martin Börner

Zwischen 80 und 100 Tonnen Karpfen werden allein die hiesigen Binnenfischer verkaufen, schätzt Ulrich Paetsch (69), Präsident des Binnenfischereiverbandes MV. Dabei gebe es aufgrund der Corona-Probleme aber viele Fragezeichen. Unklar ist, ob die Hotels und Gaststätten überhaupt größere Mengen abnehmen. In den vergangenen Jahren gingen die Bürger verstärkt in die Restaurants. Daheim wurde weniger gekocht.

49 Betriebe der Binnenfischerei 410 Tonnen Fisch fingen die 49 Binnenfischerei-Betriebe in MV laut Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei im vergangenen Jahr insgesamt. Die Unternehmen beschäftigen rund 270 Mitarbeiter. Die Fischerei Müritz-Plau GmbH ist dabei mit 130 Angestellten die größte Firma. Dem Binnenfischereiverband MV gehören 32 Betriebe an. Diese bewirtschaften rund 90 Prozent der etwa 64 000 Hektar fischwirtschaftlich genutzten Gewässerfläche im Nordosten. Der Umsatz der Binnenfischer lag 2019 im Bereich Frischfischfang bei 2,19 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz – dazu gehören auch Handel, Vermietung, der Verkauf von Angelkarten und die Aquakultur – beträgt geschätzt rund das Zehnfache. Allein die 22 Aquakulturbetriebe hierzulande produzierten 2018 unter anderem gut 184 Tonnen Karpfen.

Sechs- und Zehn-Pfünder besonders gefragt

Ein Trend indes ist klar: Vor allem groß müssen die Karpfen sein. Am beliebtesten sind drei bis fünf Kilo schwere Exemplare. Doch selbst Zehn-Kilo-Brocken gehen bei Kleinert über die Laden-Theke. Das bestätigt sein Sohn Andreas (42), der im zehn Kilometer entfernten Neumühle ( Nordwestmecklenburg) den Neuklostersee bewirtschaftet. Er wird wie sein Vater zu den Festtagen etwa eine Tonne dieser Speisefische, die sie von den Lewitz-Fischern aus Neuhof ( Ludwigslust-Parchim) beziehen, verkaufen.

Große Zander, Hechte, Schleie und Brassen hat der Babster Fischereimeister Otto Kleinert im Groß Tessiner See gefangen. Quelle: Martin Börner

Fleisch des Graskarpfens ist eine Delikatesse

„Die großen Karpfen haben oft fast rotes Fleisch, denn sie fressen verstärkt Muscheln“, erklärt der Senior. Er hat in Neumühle einen Zwischenstopp eingelegt, nachdem er seinen Fang vom frühen Morgen auf dem Fischereihof in Babst verstaut hat.

Sein Sohn hat gerade einen Graskarpfen aus einem Hälterbecken gekeschert. „Die ernähren sich nur von Wasserpflanzen. Ihr Fleisch ist eine Delikatesse“, versichert der Fischwirt. Nennenswerte Mengen seien aber nicht verfügbar. Mit Aal, Hecht, Zander sowie Satzfischen wie Plötze und Ukelei (letztere ordern vor allem Angelvereine aus dem süddeutschen Raum) verdient Andreas Kleinert Geld. Zum Überleben seien aber auch der Verkauf von Angelkarten und die Ferienzimmer-Vermietung unerlässlich.

Eine Delikatesse für die Festtafel: Fischer Andreas Kleinert (42) aus Neumühle präsentiert einen etwa zwei Kilo schweren Graskarpfen. Quelle: Martin Börner

Zu DDR-Zeiten brachte Hering viel Geld

Die Zeiten, da man in der DDR als Küstenfischer zu den Spitzenverdienern gehörte, sind lange vorbei. Die sechs bis acht Wochen währende Haupt-Heringssaison beispielsweise bedeuteten Knochenarbeit. Und an Schlaf war kaum zu denken. „Doch 1400 DDR-Mark gab es pro Tonne. Und am Tag landeten wir auf unserem in Warnemünde liegenden Zwei-Mann Kutter schon mal drei bis vier Tonnen an“, erinnert sich Otto Kleinert. Den gelernten Schiffbauschlosser, der vor 36 Jahren Mitglied der Wismarer Fischereigenossenschaft wurde, rettete damals der Geldsegen.

Kleinert’s Spezial-Fischboulette Vor Jahren war die Brasse der sogenannte „Brotfisch“ der Binnenfischer. Sein Fleisch ist sehr wohlschmeckend, doch die vielen Gräten stören so manchen Fischliebhaber. Norgard Kleinert aus Babst ( Nordwestmecklenburg) empfiehlt deshalb zum Fest als kleine Überraschung eine spezielle Fischboulette aus Hecht und Brassen. Und so geht’s (Rezept für etwa 20 Bouletten): 1,2 Kilo Hecht- und 750 Gramm Brassen-Filet gut mit Ei, Semmelmehl, Zwiebeln und etwas fettem Speck vermengen. Die Masse im Fleischwolf durchdrehen und danach mit etwas Muskat, Salz und Pfeffer würzen. In der Pfanne knusprig durchbraten – guten Appetit!

Durch den Reusen-Neubau im Groß Tessiner See hatte er nämlich 14 000 Mark Schulden bei der Genossenschaft. „Da kam mir deren Angebot der Aushilfe für die Zeit des Heringsfangs gerade recht“, erinnert sich der Vater zweier Kinder. Lang, lang ist’s her.

Die Binnenfischer Andreas (l.) und sein Vater Otto Kleinert hoffen auf ein gutes Geschäft zum Fest Quelle: Martin Börner

Nicht zuletzt die Überfischung durch die industrielle Fischerei und die Quotensenkungen beim Heringsfang bedrohten die Existenz der kleinen Küstenfischer. Die Kleinerts indes sehen für ihren Berufsstand eine Zukunft: „Als Binnenfischer sind wir breiter aufgestellt und haben eine Chance“. Zumal Enkel Felix (11) angekündigt hat, das traditionsreiche Handwerk in der dritten Generation fortsetzen zu wollen.

Von Volker Penne