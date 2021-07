Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG verlost zweimal zwei Karten für das Johannes Ording Konzert am 7. August im Rostocker Iga Park. Einlass ist 18 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr. Testpflicht besteht nicht. Bis zum Platz muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Karten gibt es für 66,40 Euro. Wer sich dieses Geld sparen will, den Sänger aber dennoch live sehen möchte, dem geben wir jetzt DIE Gelegenheit dazu.

Wer bei dem Auftritt des Sängers dabei sein will, muss lediglich eine Frage beantworten und sich im Anschluss registrieren, schon landen Sie im Lostopf.

Auf dem aktuellen Album „Konturen“ gibt es erstmals einen gemeinsamen Song von Johannes Oerding mit Lebensgefährtin Ina Müller. Wie heißt er? Hier geht es zum Gewinnspiel.

Johannes Oerding wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1981 im westfälischen Münster geboren. Aufgewachsen ist er in Geldern-Kapellen am Niederrhein. Sein Debütalbum „Erste Wahl“ landete 2009 auf Platz 39 der deutschen Charts. Danach wurde Oerding immer erfolgreicher. Das vierte Album „Alles brennt“ erreichte Platinstatus (mehr als 200 000 Verkäufe). Sein fünftes Album „Kreise“, das 2017 erschien, rückte in den deutschen Charts bis auf Platz 2, sein aktuelles Album „Konturen“ schaffte es sogar auf Platz 1. Oerding ist mit der Entertainerin Ina Müller liiert und lebt in Hamburg.

Von oz