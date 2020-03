Kartoffeln, Milch und Dosenfleisch: Das gehört zum Notvorrat – auch in MV

Rostock

Es ist ein Anblick, der ungewohnt ist – und deshalb viele verunsichert: Supermarktregale, in denen sich sonst die Ware türmt, stehen leer. Ob bei Reis, Nudeln oder Klopapier – selbst an einem Montag, dem Tag, an dem sonst jede Menge frische Ware geliefert wird, gibt es sichtbare Engpässe.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern scheint die Angst vor dem Coronavirus Menschen zu Hamsterkäufen zu verleiten. Viele richten sich dabei auch nicht nach ihrem normalen Einkaufszettel oder dem Appetit, sondern folgen den Vorgaben der Behörden.

Vorratshaltung wird auch ohne Coronavirus empfohlen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt allerdings nicht erst seit Auftreten des Coronavirus eine generelle Vorratshaltung von Lebensmitteln sowie den wichtigsten Dingen des täglichen Bedarfs. Die Behörde hat dafür sogar eine Checkliste erstellt, die im Internet verfügbar ist und für einen Zeitraum von zehn Tagen gilt. Die Liste ist Teil des Zivilschutzkonzeptes der Bundesregierung von 2016.

Der darin veranschlagte Grundbedarf an Nahrung deckt laut BBK einen Energiebedarf von 2200 Kalorien pro Personen und Tag. Nicht berücksichtigt sind persönliche Vorlieben, Diät-Vorschriften und Allergien sowie Artikel, wie zum Beispiel Babynahrung.

Obst, Gemüse und Fleisch am besten als Konserven

Neben rund 14 Litern Wasser pro Person und Woche sollten für den Ernstfall in jedem Haushalt auch Konserven und Grundnahrungsmittel wie Brot, Nudeln, Kartoffeln und Kaffee, aber auch Batterien, Kerzen und Streichhölzer vorhanden sein. Frische Waren sind in der Notration aus Gründen der Haltbarkeit nicht vorgesehen. Obst und Gemüse sollten stattdessen vor allem in Dosen oder Gläsern erworben und eingelagert werden.

Das gehört zum Notvorrat: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt folgende Vorratsmengen für eine Person und einen Zeitraum von zehn Tagen: 20 Liter Wasser; 3,5 Kilo Getreideprodukte wie Brot, Kartoffeln, Nudeln oder Reis; 4 Kilo Gemüse und Hülsenfrüchte; 2,5 Kilo Obst und Nüsse; 2,6 Kilo Milch und Milchprodukte; 1,5 Kilo Fisch, Fleisch und Eier; 0,357 Kilo Fette oder Öle sowie je nach Belieben Zucker, Salz, Honig, Marmelade, Schokoaufstrich, Fertiggerichte oder Ähnliches.

Zu den Lebensmitteln kommen noch Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Seife, Zahnbürsten und Duschbad. Auch auf ausreichend Waschmittel sowie Medikamente sollte geachtet werden.

Zwei Einkaufswagen füllen sich mit Proviant

Doch wie teuer wird ein solcher Vorrat für Familien? Und gibt es alle notwendigen Artikel überhaupt noch? Die OSTSEE-ZEITUNG hat am Montag Nadine Gröger losgeschickt. Zusammen mit ihrem Sohn Matteo begab sie sich zum Testkauf in einen Discounter in der Rostocker Innenstadt. Zwei Wagen waren nötig, um alles Vorgeschriebene zu transportieren. Schließlich wanderten allein vier Sechser-Pakete Wasser in die Körbe.

In einem Rostocker Discounter ist das Toilettenpapier fast ausverkauft - und das an einem Montag. Quelle: Claudia Labude-Gericke

„Der Anblick von den teilweise leeren Regalen macht einem schon ein komisches Gefühl“, erklärte die 36-Jährige. Als werdende Mama hätte sie sich am Sonnabend noch Desinfektionsmittel besorgen wollen. Das sei aber in jedem Drogerie-Markt ausverkauft gewesen.

Im Testkauf-Discounter waren am Montag sogar die Paletten mit dem Toilettenpapier fast leer gefegt. Selbst Zucker gab es keinen mehr. Gewohnt groß war die Auswahl dafür zum Beispiel noch bei den Nudelsorten. Neben dem ausgesuchten Rostocker Discounter befindet sich direkt noch ein weiterer Supermarkt. Dort war das Nudelregal leerer, dafür aber noch Zucker da. Es braucht also im Zweifel nur etwas weitere Wege, um zu bekommen, was nötig ist.

Rund 100 Euro für den Zehn-Tage-Einkauf

Komische Blicke gab es für die OZ-Test-Käuferin trotz der vollen zwei Wagen keine. Nach rund einer halben Stunde war alles beisammen. 70,76 Euro zeigte der Zettel für den vorgeschriebenen Einkauf. Mit mehr Süßwaren und vor allem mehr Fleisch und Wurst wäre dieser Betrag noch deutlich gestiegen. Rund 100 Euro müssen für einen Vorrat für zwei Erwachsene investiert werden – wenn die Mengenangaben des BBK exakt eingehalten werden.

Desinfektionsmittel sind derzeit überall ausverkauft - nicht nur in Drogeriemärkten. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Nicht mit eingerechnet sind dabei Empfehlungen der Behörde wie ein Gaskocher, Schutzkleidung, Decken, ein Kofferradio oder sogar eine Campingtoilette.

Notration braucht Platz zum Lagern

Neben dem Geld kostet der Notvorrat aber auch Platz: „Hätte ich eine Wohnung, wüsste ich nicht, wo ich das alles lagern soll“, sagt Nadine Gröger. Als Mieter ohne Keller, Abstellraum oder Dachboden seien die empfohlenen Mengen gar nicht realistisch vorzuhalten.

Sie selbst hätte sich von der Hamsterkauferei aber auch schon ein bisschen anstecken lassen und zumindest eine größere Menge an Getränken besorgt. Und natürlich auch einen kleinen Vorrat von etwas, das im Katastrophenfall zumindest ein bisschen die Laune heben dürfte: „Auf Schokolade könnte ich gerade nämlich absolut nicht verzichten“, sagt die Schwangere schmunzelnd.

