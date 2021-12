Rostock

Als vor wenigen Tagen im Rostocker Osten die Lichter ausgingen, beschlich selbst Rostocks Ordnungssenator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) ein „mulmiges Gefühl“: „Der Strom war nur 30 Minuten weg und das am helllichten Tag. Aber das hat gereicht, um allen zu zeigen, wie verwundbar wir sind.“ Kein Internet, kein Telefon, keine Ampeln, keine Produktion: Weite Teile der Hansestadt waren lahmgelegt.

Für den Vize-Oberbürgermeister ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig das ist, woran er und „sein“ Brandschutz- und Rettungsamt gerade arbeiten: „Als eine der ersten Städte in Europa erstellen wir einen Bedarfsplan für Katastrophen“, sagt von Wrycz-Rekowski. Denn: Bisher sei die größte Stadt des Landes nur unzureichend auf große Notlagen vorbereitet. Es kostet Millionen, das zu ändern.

Das war der Auslöser

Das Schlüsselergebnis des Senators liegt bereits vier Jahre zurück: Unter dem Namen „Arche“ übten Bundeswehr und Hansestadt gemeinsam, was bei einem „Blackout“ – einem tagelangen Stromausfall – zu tun ist. „Da ist mir klar geworden, dass wir überhaupt nicht gut vorbereitet sind“, sagt von Wrycz-Rekowski. Kommunikation, Technik, eingespielte Abläufe – so richtig gut lief fast nichts. „Wir hatten ja auch Pläne für den Pandemie-Fall. Aber die waren vor Corona in Vergessenheit geraten.“

Im Falle des Sars-CoV-2 war das nur halb dramatisch – jedenfalls in der Hansestadt: Der Erreger breitete sich 2020 nur langsam in Rostock aus, ließ den Behörden Zeit zum Reagieren. „Wenn aber der Strom plötzlich und dauerhaft weg ist, wenn eine schwere Flut die Stadt trifft – dann müssen die Pläne sitzen. Dann haben wir keine Zeit zum Planen, dann müssen wir handeln“, so von Wrycz-Rekowski.

Diese Szenarien bereitet Rostock vor

Dass Rostock auch auf das schlimmste Szenario vorbereitet ist – dafür soll Michael Allwardt sorgen. Er ist Brandamtsrat und der Stratege im Brandschutz- und Rettungsamt. Der Senator sagt über ihn: „Er ist unser Mann mit Weitsicht.“ Allwardt muss dafür zum Schwarzseher werden. Was kann passieren? Welche Folgen hat das? Wie betrifft es die Menschen? Und wie kann die Stadt reagieren?

„Es gibt es ganze Reihe von Szenarien, die uns Sorge bereiten“, sagt er. Hochwasser, Sturmfluten und auch Wetterextreme seien nur ein Beispiel. Dass im Dezember – zu einer absolut ungewöhnlichen Jahreszeit – Tornados im Mittleren Westen der USA wüten – ja, das hat er verfolgt. „Die Wissenschaft ist sich einig, dass auch wir mehr Extrem-Ereignisse zu befürchten haben.“ Ob das Tornados sein werden oder „nur“ heftige Orkane, Starkregen oder tagelanger Schneefall – Allwardt weiß es nicht. „Aber wir müssen gerüstet sein.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Amok- und Terrorlagen hat er im Blick: Wie arbeiten Polizei und Rettungsdienst dann zusammen? Wie können viele Verletzte schnell versorgt werden? „Wir haben in Rostock aber auch das größte Ammoniak-Lager Deutschlands. Wir müssen auch wissen, was zu tun ist, wenn es dort zu einem Störfall kommt.“

Allwardt schildert all das ruhig und gelassen. Vorbereitung ist alles, gilt bei der Berufsfeuerwehr. Das Szenario, das die Stadt am meisten fürchtet, ist übrigens der Blackout. Wenn alle Lichter ausgehen. Wo bekommen die Menschen dann Bargeld und Lebensmittel? Wie gelingt es, Wasser- und Wärmeversorgung aufrechtzuerhalten?

Das muss Rostock anschaffen

Bis Mitte 2022 soll der neue Bedarfsplan für den Katastrophenschutz vorliegen. Fest steht: Rostock wird viel Geld in die Hand nehmen müssen. „Zum Teil haben wir das schon“, sagt der Senator. Die einst demontierten Sirenen zum Beispiel hat Rostock wieder aufgebaut – um die Menschen im Notfall warnen zu können. Weil es noch „Lücken“ im Netz gibt, sollen noch acht Sirenen angeschafft werden. Auch die stadteigene Warn-App, das neue Feuerlöschboote sowie der Bau der neuen Feuerwachen im Osten und im Süden Rostocks sind Teil des Konzeptes.

Künftig wird es um das Material gehen, dass die Retter benötigen. Um Schmutzwasserpumpen zum Beispiel, um bei Überflutungen helfen zu können. Außerdem: „Wir wollen zum Beispiel alle Feuer- und Rettungswachen – auch die der freiwilligen Wehren – mit Notstromaggregaten ausstatten“, sagt von Wrycz-Rekowski. Fällt stadtweit der Strom aus, sollen die Wachen zu „Leuchttürmen“ für die Bürger werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bereits bestellt ist eines der modernsten Fahrzeuge, das Feuerwehren in Deutschland kaufen können: „Wir bekommen einen neuen Einsatzleitwagen.“

Klingt profan, ist es aber nicht. In dem Bus kann bei Krisen die Einsatzleitung tagen. „Aber fällt aus irgendwelchen Gründen unsere Rettungsleitstelle aus, können wir in den Bus umziehen und die 112 ins Auto umleiten. Wir sind dann weiter erreichbar“, erklärt Allwardt. Auch der Krisenstab der Stadt kann in dem so genannten „ELW“ mobil und sicher tagen. Einen Preis nennt von Wrycz-Rekowski nicht. „Das Fahrzeug ist schon richtig teuer, aber sein Geld im Ernstfall wert.“

Von Andreas Meyer