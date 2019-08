Barnstorfer Wald

Was für ein Fest! Die Pinguine haben sich in ihren besten Frack geworfen, die Eisbären extra weiß gewaschen: Der Rostocker Zoo feiert seinen 120. Geburtstag. Am Sonntagabend mit einem besonderen Highlight – die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bringen musikalische und schauspielerische Meisterklasse auf die Festspielwiese.

Tierische Abenteuer vor dem Konzert

Die Tierpfleger und ihre Schützlinge unterhalten die vielen Zoo-Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm. Die Eisbären müssen schuften: Mit gefüllten Spielringen haben sie in ihrem Becken trainiert. Bei einer Schaufütterung, die durch Pflegerin Anna Krasselt kommentiert wird, essen sich die Humboldtpinguine satt. Kinderaugen werden groß, als sie sich beim Kinderschminken in ihr Lieblingstier verwandeln. Und bei dem herrlichen Wetter nutzen viele die Chance für ein Picknick auf der Grünanlage.

Erstklassige Musik zum genießen

Der Festspiel-Intendant Markus Fein schwärmt von der Beziehung zwischen Musik und Fauna. „Komponisten haben sich immer von Tieren inspirieren lassen.“

Das Deutsche Kammerorchester Berlin und das international beliebte Klavierduo der Labèque Schwestern verzaubern die Besucher mit gefühlvollem Spiel und Werken passend zur einzigartigen Umgebung und dem Thema des Abends.

So schön war der Abend im Rostocker Zoo

Mit einer gefühlvollen Phrasierung und dynamischen Raffinessen begeistert das Orchester die 2500 Zuschauer und erweckt die diebische Elster von Rossini sowie die Fledermaus vom Wiener Walzerkönig Johann Strauss (Sohn) zum Leben.

Auch wenn Mozarts zehntes Klavierkonzert nicht nach einem Tier benannt wurde, erinnern die zarten Klänge und schnellen Läufe der drei Sätze an ganze Vogelschwärme, zarte Libellentänze und schillernde Fische im Meer. Ähnlich wie die Sprache der Musik ist die Sprache der Tiere eine geheimnisvolle. Und doch findet Kommunikation ständig statt, aus der wir Menschen individuelle Schlüsse ziehen und meinen, so manches zu verstehen.

Stargast des Abends war Katja Riemann

Als Herzstück des Konzerts erklingt Saint-Saëns bekannteste Suite „Der Karneval der Tiere“. Bei diesem letzten großen Werk des Abends finden sich alle Künstler auf der Bühne ein.

Schauspielerin Katja Riemann verbindet die 14 kurzen Stücke mit ihrem darstellerischen Talent. Mit humorvollen Reimen von Roger Willemsen überzeugt und unterhält sie die Zuschauer bis in die letzte Reihe der Festwiese des Zoos.

Ein rundum gelungener Abend findet Aida-Chef Felix Eichhorn: „Wir unterstützen die Festspiele und den Zoo aus ganzem Herzen.“ Innenminister Lorenz Caffier sagt: „Wir tun viel, um wirtschaftlich und touristisch oben mitzuspielen. Dafür sind die Festspiele ein wichtiger Garant.“

Von Nora Reinhardt und Marie Scheibe