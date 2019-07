Rostock

Dass sie die Erste ist – das ist Irmhild Düwel fast schon gewohnt. Als sie vor einigen Jahren in der Krankenhaus-Wirtschaft gearbeitet hat, war sie die erste Frau im damaligen Führungsteam. Und auch im Hafen, wo sie ebenfalls in leitender Funktion arbeitete, war sie zu der Zeit eine Ausnahme. Und nun ist Düwel – Geschäftsführerin des Rostocker Aus- und Fortbildungszentrums AFZ – diejenige, die sogar eine Jahrhunderte alte Tradition durchbricht: Als erste Frau in der Geschichte wurde sie in die Rostocker Kaufmannschaft, die Jahresköste, aufgenommen. „Die Erste zu sein, war aber wirklich nicht mein vordringlichstes Ziel“, sagt sie.

Traditionsvereinigung der Männer

Nur wenige andere Vereinigungen in der Hansestadt können auf eine derart lange Tradition zurückblicken wie die Kaufmannschaft zu Rostock: Bereits aus dem 14. Jahrhundert sind erste, gesellige Treffen der Schiffer und Kaufleute überliefert. 1566 gab die damalige Schiffergesellschaft erstmals auch Regeln und Ziele für ihren Zusammenschluss aus. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich daraus die Kaufmannschaft zu Rostock. 1911 wurde die erste Jahresköste abgehalten – ein Festmahl der Kaufleute für einen guten Zweck. Nach der Wende wurden die alten Sitten im Jahr 1994 neu belebt.

„Es geht bei der Kaufmannschaft natürlich auch um Traditionen“, sagt Öllermann Tobias Blömer, der Vorsitzende. Maximal 125 Mitglieder darf die Gesellschaft haben, 123 hat sie aktuell. Wer Mitglied werden will, muss sich bewerben – einen Bürgen beibringen, der den tadellosen Charakter des Anwärters bezeugt. Die Mitglieder sollen – so Blömer – ehrbare Kaufleute im besten hanseatischen Sinne sein. „Offen und klar, stets korrekt und mit Sinn für das Gemeinwohl. Denn unser Ziel ist es, auch etwas von unserem Wohlstand an die Stadt, die Gesellschaft zurückzugeben.“ Fast 800 000 Euro an Spenden hat die Kaufmannschaft seit ihrer Neugründung gesammelt und verteilt. Allein 2018 kamen 80 000 Euro zusammen. Das Geld ging an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) für die Wartung des Warnemünder Rettungskreuzers „ Stephan Jantzen“ und an die Seemannsmission für den Kauf eines neuen Busses.

Frauen waren nie verboten

In den vergangenen Jahren geriet die Kaufmannschaft aber in die Kritik. Denn dem elitären Zusammenschluss gehörten bis dahin ausschließlich Männer an. Frauen waren bei der Jahresköste allenfalls als Gäste dabei, nicht aber als Mitglieder. Während der traditionsreichen Sitzung gibt es selbst für die Partnerinnen der Mitglieder ein Damen-Programm. Erst am Abend, nach dem offiziellen Teil, dürfen die Ehefrauen mitfeiern. Dagegen regte sich in der Stadt mehr und mehr Widerstand. Blömer kennt das Gerede vom „verschlossenen Männerclub“. Er sagt aber: „Bei uns hatte sich bisher auch nie eine Frau beworben.“

Erst in diesem Jahr – im Frühjahr – gaben gleich drei Kauffrauen offiziell ihre Bewerbung ab. „Und wie es üblich ist, haben wir diese Bewerbungen geprüft“, so Blömer. Ja, es mag so sein, dass selbst langjährige Mitglieder davon überzeugt gewesen sein, dass Frauen nicht Mitglied der Köste werden dürfen. „In unserer Satzung ist davon aber keine Rede. Sie sagt nichts über das Geschlecht der Mitglieder aus – nur über ihre Eignung“, erklärt der Öllermann. Frauen sei nie ausgeschlossen gewesen. „Die Werte der Kaufmannschaft gelten für alle Geschlechter. Alles andere waren Märchen“, ergänzt Vorstandsmitglied René Geschke.

Aber ja: Es habe Diskussionen um die Aufnahme von Irmhild Düwel gegeben. „Es gab auch Stimmen, denen der Bruch mit der männlichen Tradition nicht gefiel“, sagt Blömer. Letztlich hat aber der Vorstand für Düwel votiert – und für die erste Frau in der Geschichte der Köste. „Das war doch eine logische Entscheidung: Irmhild Düwel ist eine Kauffrau durch und durch. Sie verkörpert unsere Werte, hat eine tadellose Reputation in Rostock.“ Und außerdem: „Es wurde Zeit für die Kaufmannschaft, mit der Zeit zu gehen“, so Blömer. Die Wirtschaft in Rostock – sie sei ohne Frauen gar nicht mehr vorstellbar.

Düwel : „Die Köste passt zu mir“

Der ersten Frau in der Köste ist der Wirbel um ihre Person hingegen gar nicht recht: „Ich wollte Mitglied werden, weil die Köste zu mir passt – weil es ein sozial engagierter Verein ist“, sagt die 57-Jährige. In dem will sie den Fokus nun auf das Thema Bildung lenken. „In diesem Bereich haben wir in Rostock Handlungsbedarf.“ Dass sie ein besonderes Mitglied ist, das sei ihr egal: „Mann oder Frau: Für mich ist das kein Thema“, sagt Düwel. Und für sie müsse die Köste auch nichts an den Traditionen ändern: „Der Öllermann heißt weiter Öllermann, die Kaufmannschaft bleibt die Kaufmannschaft – und nicht die Kauffrauenschaft. Ich finde dieses ganze Gender-Thema überhaupt nicht zielführend.“ Und ein Vorbild für andere Frauen sein – nein, das muss sie auch nicht: „Jede Geschäftsfrau muss für sich selbst überlegen, ob sie sich auch bewirbt.“

Die erste Jahresköste mit Frau findet übrigens am 18. Oktober statt. Traditionell gibt es dann Rippenbraten. Gastredner wird dieses Jahr der ehemalige Deutsche Bank-Vorstand Jürgen Fitschen sein. „Er ist ein echter Wirtschaftskenner, ein Top-Banker – und natürlich jemand, der auch polarisiert“, sagt Ingo Richter, Ehrenvorstandsmitglied der Kaufmannschaft. Übrigens: Auch Irmhild Düwels Ehemann ist dann mit dabei. Beim Partnerprogramm der Köste in der Kunsthalle. Als einziger Mann.

Andreas Meyer