Kavelstorf

Ein betrunkener Autofahrer hat im Stil eines Rennfahrers auf der Autobahn 19 bei Kavelstorf (Landkreis Rostock) überholt und einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, zog der 52-Jährige am Dienstagabend gegen 18 Uhr kurz vor der Abfahrt Kavelstorf von der Überholspur auf die Ausfahrtspur hinüber und drängte dort ein Auto ab. Beide Fahrzeuge durchbrachen die Leitplanke und schleuderten auf eine Böschung an der A19 Rostock-Berlin.

Der 60-jährige Fahrer des abgedrängten Autos musste schwer verletzt geborgen und in eine Klinik gebracht werden. Bei dem 52-Jährigen, der unverletzt blieb, wurden 1,27 Promille Atemalkohol gemessen. Den Führerschein musste er abgeben. Nach ersten Ermittlungen war er auf der Heimfahrt und wollte wohl die Ausfahrt nicht verpassen.

Die Abfahrt war drei Stunden gesperrt. An beiden Autos entstand Totalschaden, dessen Höhe auf 60 000 Euro geschätzt wurde. Der Unfallverursacher müsse sich vermutlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch noch strafrechtlich verantworten, hieß es.

Von RND/dpa