Stralsund/Rostock

Etwa 38 000 Kegelrobben leben in der Ostsee – damit hat sich die Population der Meeressäuger seit den 80er Jahren erholt. Damals stand diese Unterart mit nur noch 2500 Individuen kurz vor dem Aussterben. „Fischer haben die Robben als Feinde angesehen und stark bejagt“, erklärt Michael Dähne, Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum. „1900 lebten fast 100 000 Tiere in der Ostsee. Dann sind die Bestände drastisch zurückgegangen.“

Internationale Schutzmaßnahmen wie das Jagdverbot sorgten für die Erholung. „Die Population der Kegelrobben in der gesamten Ostsee ist exponentiell angestiegen – bis vor fünf Jahren“, so Dähne. Die Kurve flacht derzeit etwas ab.“

Zurück an deutscher Küste

An der deutschen Küste galt die Kegelrobbe 1920 als ausgestorben. Seit Anfang der 2000er-Jahre sind die Raubtiere wieder an der MV-Küste zu sehen. „Während sich die Population in der gesamten Ostsee in den letzten Jahren stabilisiert, ist in der südlichen Ostsee weiterhin ein steigender Trend zu beobachten“, sagt Meeresbiologin Linda Westphal. „Wir haben mittlerweile ganzjährige genutzte Liegeplätze. Die Greifswalder Oie und der Große Stubber sind die am stärksten von Kegelrobben genutzten Liegeplätze vor der Ostseeküste MVs.“

Diese Beobachtung macht auch Prof. Guido Dehnhardt, Leiter des Marine Science Centers in Hohe Düne. „Die Bestände der Kegelrobben in der Ostsee sind groß – vor allem in Schweden und Polen“, erklärt er. Die große Population führe zu einem Abwandern der Tiere in Richtung deutscher Küste.

Saisonale Schwankungen

Die Anzahl der Kegelrobben in MV unterliegt nach Angaben des Deutschen Meeresmuseums saisonalen Schwankungen. Im vergangenen Jahr sind im Schnitt 80 Tiere an diesen beiden festen Liegeplätzen erfasst worden. „Gerade im Frühling, wenn der Hering zum Laichen kommt, sind es auch mal wenige hundert Tiere“, so Westphal. „Während des Fellwechsels Ende Mai/Anfang Juni haben wir die wenigsten Tiere – da zählten wir im Schnitt etwa 30.“

Die Ursachen für die Entwicklung der Bestände erforschen die Biologen des Deutschen Meeresmuseums unter anderem in Sektionen toter gefundener Tiere. „Die Sterblichkeit der Jungtiere ist sehr hoch, außerdem ist der Anteil mit Verdacht auf Beifang groß.“, sagt Westphal. „Oft sind die Tiere noch in Netze eingewickelt.“

Klimawandel trifft Ringelrobbe

Die schwachen Eiswinter der vergangenen Jahre beeinflussen die Kegelrobben hingegen nicht. „ Kegelrobben können auf Eisflächen und auf steinig-kiesigen Stränden gebären. Daher sind sie auf das Eis nicht angewiesen“, sagt Kurator Michael Dähne. „Das unterscheidet diese Art stark von der Ringelrobbe. Diese Robbenart bekommt ihre Jungtiere in Höhlen unter dem Eis.“ Wenn das Eis durch steigende Temperaturen weicht, gebe es auch weniger Ringelrobben. Im Jahr 1900 war die Ringelrobbe mit etwa 200 000 Exemplaren die häufigste Robbenart im Ostseeraum – heutzutage gibt es in der Ostsee noch etwa 10 000 Ringelrobben.

Die Ostsee-Serie Der alle zwei Jahre veranstaltete Ostseetag mit seinen vielen Liveangeboten konnte wegen der Corona-Krise nicht wie geplant Anfang Juni 2020 stattfinden. Damit sein wichtiges Thema, „ Klimawandel in der Ostsee“, nicht gänzlich in den Hintergrund tritt, bieten die Organisatoren – das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH), dem Deutschen Meeresmuseum Stralsund (DMM) und dem Thünen-Institut für Ostseefischerei (TI-OF) – zusammen mit der OSTSEE-ZEITUNG in diesem Sommer viele Informationen zum Thema. In den nächsten Wochen werden Artikel zu verschiedenen Bereichen des Themas erscheinen. Unter anderem berichten Polarforscher über die Auswirkungen des Klimawandels in der Ostsee, Meeresgeologen blicken zurück auf die Veränderungen der Ostsee in der Vergangenheit, außerdem wird auf die Bedeutung von Schallmessungen, die Überfischung und die Auswirkungen für die Tier- und Pflanzenwelt eingegangen.

Von Katharina Ahlers