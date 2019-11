Unregelmäßigkeiten in der Abrechnung bei Rostocks Berufsfeuerwehr: Hansestadt ermittelt intern

Rostock

Faulheit, Vergesslichkeit oder gar Betrugsversuch? Eine Abrechnungspanne im Brandschutz- und Rettungsamt könnte die Hansestadt möglicherweise Zehntausende Euro kosten. Über Jahre hinweg haben Mitarbeiter Einsätze des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr nicht bei den Krankenkassen abgerechnet. Das bestätigte die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage. Nach OZ-Informationen gibt es bisher keine Hinweise, dass die Mitarbeiter sich an den Einsätzen bereichert haben könnten. Geprüft werde aber auch das.

Feuerwehr fährt auch Krankenwagen

In Rostock ist der Rettungsdienst auf mehrere Organisationen verteilt: Mit Krankenwagen sind unter anderem Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, aber auch die Berufsfeuerwehr selbst im Einsatz. Über jeden Einsatz müssen die Besatzungen der Rettungswagen ein Protokoll führen – und dies zur Abrechnung später an die Krankenkassen des Unfallopfers oder des Erkrankten, die sie versorgt haben, schicken.

Das soll allein in den Jahren 2017 und 2018 in mehreren Hundert Fällen nicht geschehen sein. „Vereinzelte Mitarbeiter des Brandschutz- und Rettungsamtes und der Hilfsorganisationen haben Einsatzprotokolle nicht lückenlos in das Abrechnungssystem eingegeben. Dies betrifft 2017 und 2018“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Er bemüht sich, die Vorgänge bei den Rettern zu relativieren: Insgesamt würden pro Jahr Tausende Protokolle über Einsätze geschrieben.

Fehlende Protokolle fallen auf

Wie die fehlenden Abrechnungen aufgefallen sind, dazu sagt die Stadtverwaltung bisher nichts. Es heißt, Kollegen hätten sich darüber beschwert, dass es sich einige Wenige sehr einfach machen würden. Stadtsprecher Kunze sagt nur kurz und knapp: „Die betreffenden Mitarbeiter wurden ermittelt.“

Zu den Motiven der Retter sei nichts bekannt. Nur so viel: „Für die Eingabe der Einsatzprotokolle existiert eine Dienstanweisung. Darüber hinaus wurden die Beschäftigten des Rettungsdienstes in Fortbildungen immer wieder auf die gewissenhafte Eingabe der abrechnungsrelevanten Daten hingewiesen.“ In Reihen der Retter gibt es viele Spekulationen über das Fehlverhalten ihrer Kollegen: Haben sie die Protokolle nicht abgerechnet, weil sie zu viel zu tun haben und sich die Arbeit sparen wollten? Waren sie schlichtweg zu faul? Das alles sei noch Gegenstand interner Ermittlungen, sagt Kunze.

Hunderttausende Euro Schaden?

In Feuerwehr-Kreisen sind die Abrechnungsschlampereien schon seit Wochen Thema. Mal ist von einer halben Million Euro Schaden für die Stadtkasse die Rede, ein anderes Mal „nur“ von 250 000 Euro. Die Stadt äußert sich zur Schadenshöhe ausweichend – und erklärt das Prozedere: „Die laufende Kostenerstattung im Rettungsdienst erfolgt zunächst anhand der erfassten Einsatzfahrten und der vereinbarten Entgelte pro Fahrt. Letztlich aber werden die dem Träger des Rettungsdienstes – also der Hansestadt – entstandenen Kosten gegenüber den Krankenkassen jährlich spitz abgerechnet.“

Das sei auch nach „zeitlicher Verzögerung“ möglich. Im Klartext heißt das: Rostock hofft darauf, dass die Stadt zumindest noch für 2017, 2018 und 2019 ihr Geld von den Krankenkassen doch noch bekommen kann. Dann wäre der Stadt, so Kunze, „kein nennenswerter Schaden“ entstanden. Aus Feuerwehr-Kreisen heißt es aber, dass die Mitarbeiter möglicherweise noch viel länger Protokolle nicht geschrieben und Einsätze nicht abgerechnet haben.

Stadt verschärft Regeln

Die Stadt hat bereits auf die Unregelmäßigkeiten reagiert: Gegen die betreffenden Mitarbeiter wurden disziplinar-rechtliche Ermittlungen eingeleitet. „Wir prüfen, ob wir Disziplinarmaßnahmen gegen die Bediensteten einleiten“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Zudem hat das Rathaus das „Controlling“ verschärft: „Monatlich müssen die dienstlichen Vorgesetzten nun Übersichten erstellen, aus denen hervorgeht, welche Einsätze schon protokolliert wurden und welche nicht“, so Kunze. So will die Stadt sichergehen, dass ihr keine Abrechnungen und auch kein Geld mehr entgeht. Zudem werden die Dienstanweisungen aktualisiert und die Mitarbeiter nochmals darüber aufgeklärt. Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer